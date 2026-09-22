この低調な立ち上がりは、クバラツヘリアが試合の重要度に応じてパフォーマンスを上下させてきた歴史的傾向を浮き彫りにしている。さらに重要なのは、この不振がPSGのロッカールームにおける大きな変化と重なっている点だ。昨季、エンリケの容赦ない内部競争の原則の下で、クバラツヘリアとバルコラは左ウイングの座を激しく争っていた。

バルコラが投入されるたびに、相手守備陣の背後を執拗に狙うランで、クバラツヘリアは先発の座を守るため常に最大限の強度を維持することを強いられていた。今は21歳のゴッツがアヤックスから加入したが、このベルギー人は重要な試合でクバラツヘリアの立場を直接脅かせるほどのエリート性や経験を欠いている。リーグ戦での先発はまだゼロで、ゴッツはジョージア人MFを突き上げるために必要な刺激を、いまだもたらしていない。