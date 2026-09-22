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翻訳者：
ブラッドリー・バルコラの1億4500万ユーロでのリヴァプール移籍が、フヴィチャ・クヴァラツヘリアのパリ・サンジェルマンでの調子をいかに台無しにしたのか
バルコラの大型移籍による退団への対応
バルコラはこの夏にフランスの首都を離れ、リヴァプールへ1億4500万ユーロの大型移籍を完了した。PSGはこの動きを素早く見越し、高く評価される若手のミカ・ゴッツを獲得して攻撃の左サイドを補強した。
しかし、この移行は欧州王者にとって予想以上に複雑なものとなっている。バルコラのアンフィールド行きという大型移籍がもたらした陣容面での甚大な影響は、いまやピッチ全体で感じられている。だが、『Football365』によれば、特に大きな打撃を受けているのは1人の選手のパフォーマンスであり、それがクワラツヘリアだという。
- AFP
クバラツヘリアの劇的な不振
その数字は、昨季と比べて際立った対照を示している。クバラツヘリアは前シーズンに驚異的な活躍を見せ、リーグ・アンで8ゴールを記録。さらに欧州での見事な戦いでも10得点を加えた。しかし、ジョージア代表にとって2026-27シーズンのスタートは、まったく異なる様相となっている。
リーグ戦最初の5試合、出場時間は合計約280分に及ぶ中で、クバラツヘリアは無得点に終わり、アシストもわずか1つにとどまっている。さらに気がかりなのは、ルイス・エンリケ監督が交代をためらっていない点だ。ブレスト戦では65分でベンチに下げられ、マルセイユとのル・クラシックでもわずか58分で交代となった。
究極の内なるライバルを失う
この低調な立ち上がりは、クバラツヘリアが試合の重要度に応じてパフォーマンスを上下させてきた歴史的傾向を浮き彫りにしている。さらに重要なのは、この不振がPSGのロッカールームにおける大きな変化と重なっている点だ。昨季、エンリケの容赦ない内部競争の原則の下で、クバラツヘリアとバルコラは左ウイングの座を激しく争っていた。
バルコラが投入されるたびに、相手守備陣の背後を執拗に狙うランで、クバラツヘリアは先発の座を守るため常に最大限の強度を維持することを強いられていた。今は21歳のゴッツがアヤックスから加入したが、このベルギー人は重要な試合でクバラツヘリアの立場を直接脅かせるほどのエリート性や経験を欠いている。リーグ戦での先発はまだゼロで、ゴッツはジョージア人MFを突き上げるために必要な刺激を、いまだもたらしていない。
- AFP
エンリケが新たな解決策を模索へ
バルコラの退団だけが要因ではない。パルク・デ・プランスでは競争が完全になくなったわけではないからだ。デジレ・ドゥエの急成長、フェラン・トーレスが時折ワイドに回ること、そしてマグネス・アクリウシュの加入により、エンリケには前線で多くのローテーションの選択肢がある。
ただ、バルコラがもたらしていたような、猛烈なスピードを備え、ポジションに特化した激しいライバル関係を生み出せる左ウイングという、まったく同じタイプの選手は誰もいない。代表ウィークによってゴッツが台頭できるか、あるいはエンリケが新たな戦術的解決策を見いだせれば、クバラツヘリアはついにその致命的な切れ味を取り戻すかもしれない。
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