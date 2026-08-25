『Sky Sports』および『The Athletic』によると、リバプールは火曜日、バルコラの獲得に向けてPSGと前向きな協議を行った。両クラブは、この夏を通じて評価額に大きな隔たりがあった中で、妥協点を見いだそうとしている。

PSGは現在、バルコラに対して1億4500万ポンド前後の移籍金を要求している一方、リバプールは1億ポンドに近い額での獲得を目指している。この4500万ポンドの差があるにもかかわらず、クラブ首脳間の関係は良好に保たれており、状況打開に向けて妥協が成立するとの現実的な楽観論がある。