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ブラッドリー・バルコラの移籍が実現に近づいている。リヴァプールがパリ・サンジェルマンと移籍金評価額を巡って前向きな協議を行ったためだ。
前向きな交渉と評価額の隔たり
『Sky Sports』および『The Athletic』によると、リバプールは火曜日、バルコラの獲得に向けてPSGと前向きな協議を行った。両クラブは、この夏を通じて評価額に大きな隔たりがあった中で、妥協点を見いだそうとしている。
PSGは現在、バルコラに対して1億4500万ポンド前後の移籍金を要求している一方、リバプールは1億ポンドに近い額での獲得を目指している。この4500万ポンドの差があるにもかかわらず、クラブ首脳間の関係は良好に保たれており、状況打開に向けて妥協が成立するとの現実的な楽観論がある。
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サラーの後継者と出場機会探し
バルコラは現行契約をあと2年残しているが、より安定してトップチームでの出場機会を確保するため、フランスの首都を離れる用意がある。フランス代表として実りあるワールドカップを戦った後、PSGではフヴィチャ・クヴァラツヘリア、デジレ・ドゥエに次ぐ立場に置かれている。
リバプールは、いずれモハメド・サラーの後継者となる存在として、バルコラを最優先ターゲットの一人に定めている。同クラブは今夏ここまで、攻撃面の補強としてオサスナのビクトル・ムニョス、さらにDFジェレミー・ジャケしか確保しておらず、アンドニ・イラオラ監督の前線強化を切望している。そのため、リバプールはバルコラをアンフィールドに迎え入れるべく強く動いている。
代替ターゲットとガクポの姿勢
リヴァプールはバルコラに加え、右ウイングを主戦場とし、同様の状況にある18歳のチームメート、イブラヒム・ムバイェの獲得も探っている。プレミアリーグの同クラブはヤンクバ・ミンテも獲得ターゲットにしているが、ブライトンは最近2度のオファーを拒否しており、最新の提示額は6000万ポンドだった。
さらに、リヴァプールはトッテナムとマンチェスター・シティからの関心が浮上しているにもかかわらず、コーディ・ガクポの売却には断固として反対している。クラブは、この移籍市場でガクポの退団を検討する以前に、少なくとも新たなウイング2人の加入を必要とする可能性が高い。
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次に何が起こるのか？
移籍期限が迫る中、リヴァプールとPSGは金銭面の隔たりを埋めるべく、引き続き激しい交渉を続ける見通しだ。アーセナルも状況を注視していると報じられており、リヴァプールはこの契約をまとめるために迅速な対応が求められる。今後数日間は、バルコラが大きな期待を集めるプレミアリーグ移籍を果たすかどうかを左右する重要な時間となる。
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