フランスの2クラブ間による移籍交渉は、PSGが条件を引き上げたオファーを再提示したことで、迅速に決着した。モナコは当初、パリのクラブが才能あるウインガー獲得に向けて提示した4500万ユーロの最初のオファーを拒否していた。

しかし、PSGは引き下がらず、すぐさま提示額を5000万ユーロに増額した。モナコは引き上げられた移籍金を受け入れ、選手が首都のクラブと条件面を詰める道を開いた。この合意により、このフランス代表は、公国でプロキャリアのすべてを過ごした後、リーグ・アン内で注目の移籍を果たすことになる。