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ブラッドリー・バルコラの後釜か？ PSG、5000万ユーロの移籍成立が目前に迫る
PSG、アクリウシュ獲得に接近
ルイス・エンリケ監督の下で強力な前線の強化を進めるPSGが、再び大型補強の完了に迫っている。『Mundo Deportivo』によると、パリ・サンジェルマンはモナコのウインガー、アクリウシュの獲得に近づいており、取引は差し迫ったものとされている。
欧州王者に2大会連続で輝いた同クラブは、24歳のインターナショナル獲得に向けて素早く動き、攻撃陣のローテーションにおける最優先事項の一人と位置づけていた。アクリウシュの確保は、チーム強化を目指すPSGにとって重要な動きとなる。今夏には同じくウインガーのブラッドリー・バルコラが退団する可能性が非常に高く、その穴を埋める存在として期待されている。
- AFP
モナコ、5000万ユーロの増額オファーを受諾
フランスの2クラブ間による移籍交渉は、PSGが条件を引き上げたオファーを再提示したことで、迅速に決着した。モナコは当初、パリのクラブが才能あるウインガー獲得に向けて提示した4500万ユーロの最初のオファーを拒否していた。
しかし、PSGは引き下がらず、すぐさま提示額を5000万ユーロに増額した。モナコは引き上げられた移籍金を受け入れ、選手が首都のクラブと条件面を詰める道を開いた。この合意により、このフランス代表は、公国でプロキャリアのすべてを過ごした後、リーグ・アン内で注目の移籍を果たすことになる。
国際舞台での実績とモナコでの育成
アクリウシュは2018年にモナコのユースアカデミーに加入し、2021年にトップチームへ昇格した。その後、ここ数シーズンでリーグ・アンを代表するキープレーヤーへと成長している。
24歳のアタッカーはフランス代表でここまでA代表通算10試合に出場し、1ゴールを記録している。また、2026年ワールドカップに臨んだフランス代表メンバーの一員でもあった。アクリウシュは同大会で1試合に出場し、イラクに3-0で勝利したグループステージの一戦で、83分にバルコラに代わって途中出場した。
- AFP
2031年までの契約を前にメディカルチェック実施へ
この移籍手続きは現在、最終段階に入っており、このアタッカーはエンリケ監督のチームに正式加入する準備を進めている。アクリウシュは木曜日、正式なメディカルチェックを受けるためパリへ向かった。
このメディカルテストを通過することが、現欧州王者との契約に正式サインする前の最後のステップとなる。すべての手続きが完了すれば、このウインガーは2031年6月までの長期契約に署名する。その後はすぐにパリ・サンジェルマンのチームに合流し、サイドの選択肢を強化することになる。
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