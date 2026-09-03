イラオラ監督は報道陣に対し、最優先の攻撃的ターゲットを獲得できた喜びを隠さなかった。「ブラッドリーについては非常に満足している」とスペイン人指揮官は語った。「あのポジションで非常に、非常に優れた選手を獲得することが、言ってみれば我々の優先事項だった」

リヴァプール指揮官は、このFWがプロジェクト参加を強く望んでいた点を特に高く評価し、こう付け加えた。「彼は正しいメンタリティーを持って来てくれた。彼について私が気に入ったのは、リヴァプールをとても強く望んでいたことだ。彼はただここに来たがっていたし、それは良い最初のサインだと思う。彼がそういう選手であり、これまで勝ち取ってきたものを考えてもね」

ウインガーのコンディションについて問われると、イラオラ監督はイプスウィッチ戦でのデビューが非常に有力だと認めた。「彼は我々を助けたいという意欲を持って来てくれた。彼にはとても満足しているし、我々と一緒に良いトレーニングをしている」と同監督は述べた。「今日のトレーニングですべてがうまくいけば、明日の試合には間違いなく起用可能だ」

バルコラが実際に先発する可能性についてさらに問われると、イラオラ監督は慎重ながらも前向きな姿勢を示した。「彼は良い状態にあると見ている。我々のトレーニングにも参加している」と付け加えた。「プレシーズンで出場時間がなかったのは事実だが、グループと通常通りトレーニングしてきた。それは我々が下さなければならない判断だ。良い状態にあるとは思うが、出場時間がなかったことは考慮しなければならない」