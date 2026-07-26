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ブラッドリー・バルコラがPSGとの契約延長を否定。リヴァプールとアーセナルには補強の好機だが、移籍金は1億2000万ユーロと報じられている。
契約交渉が決裂し、バーコラの将来は不透明だ。
バルコラはパリ・サンジェルマン（PSG）との新契約交渉を打ち切った。これにより、彼のクラブでの将来に再び疑問が浮上している。『レキップ』紙によると、23歳の彼は残り2年の契約を延長しないことを決めたという。PSGは今夏にこのウインガーを売却するか、契約満了が近づくにつれて市場価値が下がるリスクを負うかの選択を迫られている。
リヴァプールやアーセナルは新シーズンに向けて攻撃陣の補強を狙い、この状況を注視している。
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リヴァプールとアーセナルは引き続き警戒を怠らない
『デイリー・メール』紙によると、リヴァプールはバルコラ争奪戦でリードしている。アンドニ・イラオラ監督はモハメド・サラーの後継者を探しており、リヴァプールはこのフランス人ウインガーを最優先ターゲットとしている。
アーセナルも関心を示し、アルテタ監督はチームにスピードと幅を加えたいと考えている。ただしPSGは移籍金を約1億2000万ユーロと見積もっており、実現すれば巨額投資が必要だ。
欧州のライバル各社もバルコラを注視している
バルコラを追うのはリヴァプールとアーセナルだけではない。バイエルン・ミュンヘンとチェルシーも関心を示しており、彼はすでにスタンフォード・ブリッジへの移籍を断ったという。
この状況を受け、PSGは彼の代替としてRBライプツィヒのヤン・ディオマンデに興味を示している。
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PSGは移籍市場が閉じる前に重要な決断を下さなければならない
バルコラが新契約に難色を示し続ける場合、PSGは1億2000万ユーロの評価額を堅持するか、交渉に応じるかを今決断しなければならない。彼の契約状況は、今夏の移籍市場の最大の話題の一つであり続けるだろう。リヴァプールとアーセナルが引き続き動向を注視すると見られるが、移籍が実現するかどうかは、PSGがこのフランス代表選手に対する要求を緩和するかどうか次第だ。
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