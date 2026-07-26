バルコラはパリ・サンジェルマン（PSG）との新契約交渉を打ち切った。これにより、彼のクラブでの将来に再び疑問が浮上している。『レキップ』紙によると、23歳の彼は残り2年の契約を延長しないことを決めたという。PSGは今夏にこのウインガーを売却するか、契約満了が近づくにつれて市場価値が下がるリスクを負うかの選択を迫られている。

リヴァプールやアーセナルは新シーズンに向けて攻撃陣の補強を狙い、この状況を注視している。



