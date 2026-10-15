AFP
翻訳者：
ブラッドリー・バルコラがリヴァプール戦で圧巻のハットトリック。アンドニ・イラオラ監督がバルコラを「大失敗」と評した批判者に反論
疑う声を封じる
バルコラは、水曜日に行われたリヴァプールがチャンピオンズリーグで6-3の勝利を収めたLASK戦で見事なハットトリックを達成し、加入当初の批判に圧巻のプレーで応えた。24歳のフランス人ウィンガーは、アンフィールドでのキャリアの出足が鈍く、厳しい目を向けられていた。しかし、オーストリアでの3得点は、その卓越した実力を強く印象づけた。
勝利を決定づける活躍により、UEFAの週間最優秀選手賞を受賞した。パリ・サンジェルマンで活躍したバルコラは、今季の公式戦通算成績を7試合3得点とし、リヴァプールの勝負を決める存在になれることを示した。
- Getty Images Sport
イラオラ、冷静な見方を求める
リヴァプールの週末の試合を前に、イラオラ監督はバルコラに対する性急な否定的評価をすぐさま擁護した。スペイン人指揮官は現代サッカーにおける評価の移ろいやすさを指摘し、ファンに対して、このFWの適応をより長い目で見るよう求めた。
「サッカーとはそういうものだ。試合に勝てば素晴らしいと言われ、悪い試合をすれば最悪だと言われる」とイラオラ監督は記者団に説明した。「ブラッドリーも、サッカーに携わる誰もが同じだ。それに慣れなければならない」
アンフィールドでつながりを築く
イラオラは、バルコラが当初苦戦した重要な要因として、新たなチームメイトと十分なプレシーズンを過ごせなかったことも挙げた。指揮官は、このウインガーがピッチ上で連係を深めるにつれ、さらに良くなっていくと確信している。
「彼が試合でどのように関わったかは、もう少し時間を置いて見極める必要がある」と、リヴァプールの指揮官は付け加えた。「まだ非常に早い段階だ。特に、彼は準備期間中に1分もプレーしていない。我々とプレーする時間が増え、チームメイトとプレーする時間が増えるほど、彼は良くなっていく」
- Getty Images Sport
バルコラの今後は？
自信を完全に取り戻した24歳は、チャンピオンズリーグでの好調ぶりをプレミアリーグでも発揮したいところだ。リヴァプールは勢いをつけようとしており、次戦は土曜日にGtechコミュニティ・スタジアムで行われるプレミアリーグのブレントフォード戦に臨む。
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