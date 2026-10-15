バルコラは、水曜日に行われたリヴァプールがチャンピオンズリーグで6-3の勝利を収めたLASK戦で見事なハットトリックを達成し、加入当初の批判に圧巻のプレーで応えた。24歳のフランス人ウィンガーは、アンフィールドでのキャリアの出足が鈍く、厳しい目を向けられていた。しかし、オーストリアでの3得点は、その卓越した実力を強く印象づけた。

勝利を決定づける活躍により、UEFAの週間最優秀選手賞を受賞した。パリ・サンジェルマンで活躍したバルコラは、今季の公式戦通算成績を7試合3得点とし、リヴァプールの勝負を決める存在になれることを示した。