ブラックバーンと北アイルランド代表のマイケル・オニール監督、物議を醸す選手起用で批判を浴びる

80分、デヴリンが交代でピッチを去ったまさにそのタイミングで、オニール監督がついにブラックバーン所属の選手として唯一の代表、代表経験のない10代のトム・アッチェソンをわずか10分間の出場にとどめて投入したことで、怒りは頂点に達した。降格争いのライバルから戦力を奪いながら、自クラブの戦力を露骨に温存したこの行為は、ネット上で激しい批判を招いた。 あるオックスフォードのサポーターは、「もちろん、勝ち負けがどうなっても関係ない試合で、我々の主力選手をスタメン起用するわけだ」と不満をぶちまけた。別の観察者は、この不審な布陣について、「ここには見るべきものは何もない。オックスフォードの選手2人とアルビオンの選手1人がスタメンで、ブラックバーンの選手は休ませているだけだ」と指摘した。