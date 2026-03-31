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Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ブラックバーンと北アイルランド代表のマイケル・オニール監督、物議を醸す選手起用で批判を浴びる

北アイルランド
マイケル・オニール
ブラックバーン・ローヴァーズ
EFL チャンピオンシップ
ウェールズ 対 北アイルランド
ウェールズ
親善試合

北アイルランド代表兼ブラックバーン・ローヴァーズの監督を務めるマイケル・オニール氏は、チャンピオンシップの降格争いを繰り広げるライバルクラブから激しい反発を招いている。56歳の同氏は、2つの役割を両立させているが、ブラックバーンと残留争いを繰り広げているクラブの主力選手を1-1で引き分けた親善試合で多用した一方で、自チームの有望株を80分まで温存したことから、重大な利益相反の疑いをかけられている。

  • ピッチ上で利益相反が確認された

    英紙『ザ・サン』によると、オニール監督は3月31日にカーディフで行われたウェールズとの親善試合（1-1の引き分け）における選手起用を巡り、厳しい批判にさらされている。イタリアに0-2で敗れワールドカップ予選敗退が決まった後、同監督はこの意味のない試合を利用して、リーグ1への降格を回避するためにブラックバーンと熾烈な争いを繰り広げているクラブ所属の選手たちを、意図的に消耗させたように見えた。 このベテラン指揮官は2月にイーウッド・パークの指揮を執り始めたが、その選手交代パターンは、国内リーグの重要な局面における彼の物議を醸す二役について、ライバルチームが抱いていた最悪の懸念を完全に裏付けるものとなった。

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  • Wales v Northern Ireland - International FriendlyGetty Images Sport

    ライバルチームのスター選手たちは、過密な国際試合のスケジュールをこなしている

    チャンピオンシップの複数のクラブがEFLに連絡を取り、この状況に対する不満を表明した。ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン、オックスフォード・ユナイテッド、ポーツマスの各クラブは、いずれも主力選手が長時間にわたりプレーするのを目の当たりにした。 オックスフォードのジェイミー・ドンリーは先発出場しただけでなく、22分に先制ゴールを決めたが、64分にチームメイトのシアラン・ブラウンと共に交代させられた。ブラウンは奇妙なことに、同じくオックスフォードの選手であるブロディ・スペンサーと交代させられた。一方、ウェスト・ブロムウィッチのアイザック・プライスは45分間プレーし、ポーツマスのMFテリー・デブリンは80分までプレーを強いられた末、ようやく交代となった。

  • ファンが後半の交代に怒りを爆発させる

    80分、デヴリンが交代でピッチを去ったまさにそのタイミングで、オニール監督がついにブラックバーン所属の選手として唯一の代表、代表経験のない10代のトム・アッチェソンをわずか10分間の出場にとどめて投入したことで、怒りは頂点に達した。降格争いのライバルから戦力を奪いながら、自クラブの戦力を露骨に温存したこの行為は、ネット上で激しい批判を招いた。 あるオックスフォードのサポーターは、「もちろん、勝ち負けがどうなっても関係ない試合で、我々の主力選手をスタメン起用するわけだ」と不満をぶちまけた。別の観察者は、この不審な布陣について、「ここには見るべきものは何もない。オックスフォードの選手2人とアルビオンの選手1人がスタメンで、ブラックバーンの選手は休ませているだけだ」と指摘した。

  • Blackburn Rovers v Derby County - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ブラックバーン、激しい残留争いの中で辛うじて残留圏を維持

    EFLは、代表選手の選出は厳密にFIFAの管轄下にあるとしており、同連盟には介入する権限がないことを明らかにした。チャンピオンシップの順位表を一目見れば、ライバルチームのファンが抱く大きな不満の理由が明白である。 ブラックバーンは現在43ポイントで19位につけており、得失点差のみでウェスト・ブロムウィッチを上回っている。ポーツマスは40ポイントで21位と危険な位置にあり、オックスフォードと6ポイントの減点処分を受けたレスター・シティは39ポイントで降格圏内の3チームに名を連ねている。さらに、18ポイントの減点処分によりマイナス6ポイントで最下位に沈むシェフィールド・ウェンズデイを加えると、残留争いは信じられないほど熾烈な状況となっている。