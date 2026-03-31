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ブラックバーンと北アイルランド代表のマイケル・オニール監督、物議を醸す選手起用で批判を浴びる
ピッチ上で利益相反が確認された
英紙『ザ・サン』によると、オニール監督は3月31日にカーディフで行われたウェールズとの親善試合（1-1の引き分け）における選手起用を巡り、厳しい批判にさらされている。イタリアに0-2で敗れワールドカップ予選敗退が決まった後、同監督はこの意味のない試合を利用して、リーグ1への降格を回避するためにブラックバーンと熾烈な争いを繰り広げているクラブ所属の選手たちを、意図的に消耗させたように見えた。 このベテラン指揮官は2月にイーウッド・パークの指揮を執り始めたが、その選手交代パターンは、国内リーグの重要な局面における彼の物議を醸す二役について、ライバルチームが抱いていた最悪の懸念を完全に裏付けるものとなった。
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ライバルチームのスター選手たちは、過密な国際試合のスケジュールをこなしている
チャンピオンシップの複数のクラブがEFLに連絡を取り、この状況に対する不満を表明した。ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン、オックスフォード・ユナイテッド、ポーツマスの各クラブは、いずれも主力選手が長時間にわたりプレーするのを目の当たりにした。 オックスフォードのジェイミー・ドンリーは先発出場しただけでなく、22分に先制ゴールを決めたが、64分にチームメイトのシアラン・ブラウンと共に交代させられた。ブラウンは奇妙なことに、同じくオックスフォードの選手であるブロディ・スペンサーと交代させられた。一方、ウェスト・ブロムウィッチのアイザック・プライスは45分間プレーし、ポーツマスのMFテリー・デブリンは80分までプレーを強いられた末、ようやく交代となった。
ファンが後半の交代に怒りを爆発させる
80分、デヴリンが交代でピッチを去ったまさにそのタイミングで、オニール監督がついにブラックバーン所属の選手として唯一の代表、代表経験のない10代のトム・アッチェソンをわずか10分間の出場にとどめて投入したことで、怒りは頂点に達した。降格争いのライバルから戦力を奪いながら、自クラブの戦力を露骨に温存したこの行為は、ネット上で激しい批判を招いた。 あるオックスフォードのサポーターは、「もちろん、勝ち負けがどうなっても関係ない試合で、我々の主力選手をスタメン起用するわけだ」と不満をぶちまけた。別の観察者は、この不審な布陣について、「ここには見るべきものは何もない。オックスフォードの選手2人とアルビオンの選手1人がスタメンで、ブラックバーンの選手は休ませているだけだ」と指摘した。
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ブラックバーン、激しい残留争いの中で辛うじて残留圏を維持
EFLは、代表選手の選出は厳密にFIFAの管轄下にあるとしており、同連盟には介入する権限がないことを明らかにした。チャンピオンシップの順位表を一目見れば、ライバルチームのファンが抱く大きな不満の理由が明白である。 ブラックバーンは現在43ポイントで19位につけており、得失点差のみでウェスト・ブロムウィッチを上回っている。ポーツマスは40ポイントで21位と危険な位置にあり、オックスフォードと6ポイントの減点処分を受けたレスター・シティは39ポイントで降格圏内の3チームに名を連ねている。さらに、18ポイントの減点処分によりマイナス6ポイントで最下位に沈むシェフィールド・ウェンズデイを加えると、残留争いは信じられないほど熾烈な状況となっている。