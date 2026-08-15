メタリーは昨季のリーグ・アンでトゥールーズの一員として28試合に出場し、クラブが9位でシーズンを終える中、最後の3試合で2得点を記録した。ピッチの両局面で見せる影響力によって、同選手は欧州で最も将来を嘱望される若手フルバックの一人として急速に地位を確立している。

この契約は、サンダーランドが来週土曜日のイプスウィッチ・タウンとのプレミアリーグ開幕戦を前に守備陣の強化を目指す中、ル・ブリス率いるチームが長期間にわたって続けてきた獲得への動きの末に成立したものだ。サンダーランドはこの移籍市場で、過大な支払いを避けながらも優れたタレントを確保するべく、慎重に動いてきた。