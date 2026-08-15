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ブラックキャッツが契約成立！サンダーランドが新鋭DFダヤン・メタリーを巡り、トゥールーズと2560万ポンドで合意
メサリー獲得に向けて大きな進展か
『BBC Sport』によると、サンダーランドはついに移籍市場で決定的な動きを見せ、リーグ・アンのトゥールーズに所属する左SBメタリー獲得に向け、2560万ポンドの移籍金で合意した。この契約は、待望の欧州大会復帰を含む厳しいシーズンに備えるサンダーランドにとって、大きな投資となる。
2390万ポンドに加え、出来高として最大170万ポンドを上乗せする条件で口頭合意に達しており、20歳のフランス人DFは近日中にメディカルチェックを受ける見通しだ。この段階的なパッケージは、ル・ブリスの主要な補強ターゲット確保を後押しするというサンダーランドの強い姿勢を示している。
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メタリーは昨季のリーグ・アンでトゥールーズの一員として28試合に出場し、クラブが9位でシーズンを終える中、最後の3試合で2得点を記録した。ピッチの両局面で見せる影響力によって、同選手は欧州で最も将来を嘱望される若手フルバックの一人として急速に地位を確立している。
この契約は、サンダーランドが来週土曜日のイプスウィッチ・タウンとのプレミアリーグ開幕戦を前に守備陣の強化を目指す中、ル・ブリス率いるチームが長期間にわたって続けてきた獲得への動きの末に成立したものだ。サンダーランドはこの移籍市場で、過大な支払いを避けながらも優れたタレントを確保するべく、慎重に動いてきた。
欧州の試合に向けたスカッド層の強化
サンダーランドは、昨季プレミアリーグで見事な7位に入り、ヨーロッパリーグ出場権を獲得したことで、53年ぶりに欧州大会にも臨むことになる。国内と欧州の両方を戦う日程増に対応するため、チームはさらなる選手層の強化を目指しており、その過密日程によるフィジカル面の負担を管理するには厚みのある陣容が必要だ。そうした中、メサリーの加入は左サイドに待望のクオリティーをもたらす。
今夏の移籍市場でここまでサンダーランドが加えた唯一の新戦力は、リールからフリー移籍で加入したトマ・ムニエである。経験豊富なベルギー代表の右SBは、今夏のワールドカップでの代表活動を終えたばかりで、3試合に出場した後、ベルギーは準々決勝でスペインに敗れて大会を去った。
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新シーズンに向けた最終準備
開幕週末が急速に近づく中、サンダーランド首脳陣はポートマン・ロードへの遠征に向け、チームが万全の準備を整えられるよう昼夜を問わず動いている。ル・ブリ監督のチームは好調なプレシーズンの流れを継続しており、この日はレンヌに2-1で勝利。これに先立つRCランス戦の2-0、レクサム戦の1-0に続き、3連勝を飾った。一方、メタリーはフランスのU-21代表として4試合に出場しており、母国屈指の有望株の一人としての評価をさらに確かなものにしている。
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