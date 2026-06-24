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「ブラジル2027」まであと1年。開催国は女子ワールドカップへ準備万端か。米国代表は優勝候補か。スペインやイングランドが流れを変えるか。

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2027年女子ワールドカップまであと1年。ブラジルの舞台、米国女子代表の連覇、そして追走する各チームを巡り、注目のポイントが5つある。

1年後、ブラジルでFIFA女子ワールドカップが開幕する。女子大会が南米で開催されるのは初めてだ。

6月24日～7月25日、フォルタレザの「アリーナ・カステラオ」やリオデジャネイロの「エスタディオ・ド・マラカナン」など、大陸屈指のスタジアムを持つ8都市が32カ国を迎える。

開催まであと1年だが、大会に関する多くの疑問は未解決のままだ。

開催国ブラジル、オーストラリア、中国、日本、北朝鮮、韓国、フィリピン、アルゼンチン、コロンビア、ニュージーランド、ドイツ、スペイン、フランス、デンマークが出場権を獲得済み。ただしアフリカ、北米、欧州の多くの国にはまだ予選の課題が残っている。

次の大きな予選は今年後半に集中する。欧州プレーオフは10～12月、アフリカ枠は7月25日開幕の女子アフリカネイションズカップで決定する。CONCACAF予選は11月に行われ、米国など強豪も出場権確保へ課題が残る。

その一方で、ブラジルは開催準備を整えられるのかという疑問も残る。

同国は世界クラスのインフラと伝説的なサッカーの伝統を誇るが、FIFAや組織委員会は女子サッカーに永続的な遺産を残す大会を実現するという課題に直面している。また、ブラジルのスポーツ文化において女子サッカーがどのような位置づけにあるのかという疑問もある。ここはマルタの故郷であり、世界有数のサッカー文化を誇る国だが、女子サッカーは長きにわたり男子への熱狂の陰に隠れてきた。

日程、移動、ファン体験、優勝候補、ダークホースといった話題が間もなく議論の焦点になる。今夏の男子大会から得られる教訓もあるだろう。「ブラジル2027」への道はすでに始まっており、その行方を左右する5つのストーリーがある。

  • Colombia v Brazil - Copa America Femenina 2025: FinalGetty Images Sport

    ブラジルは開催準備ができているか？

    ブラジルは2014年のFIFA男子ワールドカップで、インフラやスケジュールを大規模に運営できることを証明しました。南米で女子ワールドカップを開催するのは初めてで、男子大会とは異なる点も多いですが、開催都市は準備万端のはずです。

    2027年大会の開催都市選定は2024年8月に始まり、専門スタッフが12の候補都市を訪問。施設や建設計画を評価し、FIFAは基準に基づき8都市とスタジアムを選定した。

    選ばれた8つのスタジアムは、いずれも2014年の男子大会で使用された施設である： ベロオリゾンテ（エスタディオ・ミネイロン）、ブラジリア（エスタディオ・ナシオナル）、フォルタレザ（アリーナ・カステラオ）、ポルト・アレグレ（エスタディオ・ベイラ・リオ）、レシフェ（アリーナ・デ・ペルナンブコ）、リオデジャネイロ（エスタディオ・マラカナン）、サルバドール（アリーナ・フォンテ・ノヴァ）、サンパウロ（アリーナ・イタケラ）。

    • 広告
  • Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ブラジルのスポーツ文化で、女子サッカーはどんな位置づけですか？

    ブラジルの女子サッカーは、地域コミュニティや草の根団体によって支えられてきた。ブラジル女子代表は2007年準優勝、1999年3位など世界大会で成果を挙げてきたが、1941～1979年は女性がサッカーをすることが禁止されていた。 マルタ、フォルミーガ、プレティーニャなど世界屈指の選手を輩出しつつも、女子サッカーの普及と受容にはまだ課題が残る。

    社会貢献団体「Common Goal」（FIFA女子サッカーパートナー）は、ブラジルの女子サッカーが今も多くの壁に直面していると指摘する。

    「ブラジルで育った私は、いつかFIFA女子ワールドカップがここで開催されることを夢見ていました。 今、私たちには、この大会を単なるトップレベルのサッカーの祭典にとどめず、スタジアムの外で何が起こるかによって真のレガシーが決まるという、一生に一度の機会が訪れています」とコモン・ゴール（Common Goal）のジュリア・ピメンタ氏は語った。 ブラジル全土で、草の根団体は注目が集まるずっと前から、サッカーを通じて少女たちに機会を提供してきました。『イコール・プレイ・エフェクト（Equal Play Effect）』は、そうしたコミュニティを強化し、サッカーがジェンダー平等と社会変革のための永続的なプラットフォームとなることを確実にするための取り組みです。

    6月には米国女子代表とブラジル女子代表の試合がブラジルで行われ、満員のスタジアムには2試合合計で8万6000人以上のファンが詰めかけた。

    サッカーはブラジルのDNAだが、支援と平等、認識の改革は今も進行中だ。

  • Alexia Putellas Spain Women 2026Getty Images

    現時点で有力視されているのは誰か？

    まだ1年もあるのに優勝候補を予想するのは難しい。

    2023年大会の1年前、内部混乱を抱えてオーストラリアへ入ったスペインが優勝すると予想した人は少なかった。4年前フランス大会で連覇した米国は無敵に見えた。イングランドとドイツは依然欧州強豪だ。開催国ブラジルは満員のスタジアムとホームの声援が後押しする。

    現時点で有力視されるのは、近年の成績、スター選手の存在、大会実績の3つ。この基準なら、4度のW杯制覇と2024年五輪金メダルを持つ米国が最有力だ。現王者のスペインも、アイタナ・ボンマティやアレクシア・プテラスといったスターを擁し、依然として有力候補である。

    欧州選手権2連覇のイングランドも無視できない。ドイツも大会通算14得点を挙げたビルギット・プリンツの遺産を継承し、なおも有力だ。 その通算得点ランキングでマルタの後に続くのは、ドイツのレジェンド、ビルギット・プリンツの14得点だ。

  • Sophia Wilson, Trinity Rodman, USWNTGetty

    米国女子代表の現状は？

    米国女子代表は本大会の出場権をまだ獲得していないものの、依然として優位な立場にある。

    ブラジル代表との連戦は、チームのポテンシャルと層の厚さを再証明した。エマ・ヘイズ監督は戦力が整う前にさまざまな組み合わせやフォーメーションを試し、ベストメンバーを探っている。

    現時点での最大課題は選手のコンディションだ。ヘイズ監督が選べるのは状態の良い選手だけであるため、ナオミ・ギルマ、カタリーナ・マカリオ、ローズ・ラヴェルといった主力の健康維持が不可欠となる。

    今秋、予選が始まる頃には、ヘイズ監督と米国女子代表は2024年オリンピック以来、約2年間にわたってチーム作りを行ってきたことになる。さまざまなシナリオを想定し準備を重ねてきたこのサイクルを経て、CONCACAFの試合でかかるプレッシャーにも対応できる態勢は整っている。

    米国は11月27日（金）、テキサス・ヘルス・マンスフィールド・スタジアム（テキサス州マンスフィールド）でCONCACAF女子選手権準々決勝にエルサルバドルと対戦する。勝てば準決勝進出と2027年女子ワールドカップ出場権を得る。


  • Hydration BreakGetty

    FIFAは2026年の教訓を活かすことができるだろうか？

    48チーム制で北米で開催された男子ワールドカップの後、FIFAは2027年ブラジル大会に向けて多くの課題を抱えるだろう。

    ブラジルは1カ国で、使用会場も少ない女子大会だが、移動、日程、スタジアムアクセス、ファン体験の課題は残る。8都市開催ゆえ、試合間移動するチーム、サポーター、メディアのための詳細な計画が不可欠だ。

    選手福祉も重要だ。酷暑、過密日程、長距離移動は過去の大会でも問題となり、キックオフ時間や回復期間、気候対策の計画が不可欠である。状況次第では、水分補給休憩などの試合中措置も再検討されるだろう。

    ピッチ外ではチケット販売も重要だ。FIFAの商業化は女子サッカーの地位を高めてきたが、2027年大会は長期にわたって支えてきたファンにも開かれたものでなければならない。プレミアムシートや高価なチケットも必要だが、大会の雰囲気を損なわないバランスが不可欠だ。

    2027年大会は、成長とアクセシビリティの両立をFIFAが示す好機だ。商業的に野心的でも、日程が合理的に組まれ、サポーターに優しく、選手をケアする大会を実現することが課題となる。