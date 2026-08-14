タイス・ジ・パウラ・シェール判事は、被害者の証言には重要な証拠価値があり、鑑定がなくても有罪判決を正当化するのに十分な一貫性と整合性があると判断した。

判決文の中で同判事は次のように説明した。「強姦未遂罪の客観的事実と犯人性は、被害者による断固としていて、整合性があり、一貫した証言によって立証された。この証言は証拠一式によって裏づけられており、鑑定がない場合でも有罪認定には十分である。家庭内環境で行われた性犯罪における被害者の証言は、事実の秘匿性と被害者側の脆弱性を踏まえ、『ジェンダーの視点を伴う裁判のためのプロトコル』および確立された判例法理に従い、特別な証拠価値を持つ」

一方で、パラナエンセはこの手続きから距離を置き、SNSを通じて次のように述べた。「本件は司法上の秘密保持の対象となっている手続きであるため、クラブはその内容やそこで論じられている事実についてコメントしない。この判断は第一審裁判所によるものであり、上訴の対象となる。クラブはこの手続きの当事者ではなく、最終的な確定判決が出る可能性があるまでは、適用される法的保障を尊重しつつ、その通常の進行を見守る」