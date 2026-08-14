Getty Images Sport
翻訳者：
ブラジル1部リーグのサッカー選手、元パートナーへのレイプで禁錮13年の判決
デリクに禁錮刑が言い渡される
パラナエンセの選手デリクは、2024年に元交際相手に対する2件の強姦で有罪判決を受け、閉鎖処遇で懲役13年を言い渡された。この判断は、クリチバの女性に対する家庭内・家族内暴力裁判所のタイス・デ・パウラ・スキール判事によって下された。判決にもかかわらず、21歳の同選手は判断を不服として上訴する間、身柄の拘束を受けずにいることが認められているが、裁判所は訴訟費用に加えて2万レアル（2800ポンド／3800ドル）の損害賠償を支払うよう命じた。
- Onzex Press e Imagens
裁判官が検察側の要請を却下
検察庁は当初、収集された証拠が不十分で、関係当事者の供述にも食い違いがあるとして、デリク氏の無罪を求めていた。
ESPNが入手した法的文書によると、検察庁は次のように述べた。「検察庁は、刑法第213条本文および第147-B条に基づく被告への訴因について、刑事訴訟法第386条第7号に基づき無罪判決を求めた。その理由は、事件記録で収集された証拠全体が有罪判決を支えるのに十分ではなく、司法の対審手続きの下で集められた供述を突き合わせると、強姦の罪に関して相反する説明が明らかになるためである。［検察庁は］また、被告が事実01および事実02を行ったと断定できる決定的証拠が欠けているため、精神的被害について被告に刑事責任を負わせることは不可能になると強調した」
裁判所が被害者の証言を優先へ
タイス・ジ・パウラ・シェール判事は、被害者の証言には重要な証拠価値があり、鑑定がなくても有罪判決を正当化するのに十分な一貫性と整合性があると判断した。
判決文の中で同判事は次のように説明した。「強姦未遂罪の客観的事実と犯人性は、被害者による断固としていて、整合性があり、一貫した証言によって立証された。この証言は証拠一式によって裏づけられており、鑑定がない場合でも有罪認定には十分である。家庭内環境で行われた性犯罪における被害者の証言は、事実の秘匿性と被害者側の脆弱性を踏まえ、『ジェンダーの視点を伴う裁判のためのプロトコル』および確立された判例法理に従い、特別な証拠価値を持つ」
一方で、パラナエンセはこの手続きから距離を置き、SNSを通じて次のように述べた。「本件は司法上の秘密保持の対象となっている手続きであるため、クラブはその内容やそこで論じられている事実についてコメントしない。この判断は第一審裁判所によるものであり、上訴の対象となる。クラブはこの手続きの当事者ではなく、最終的な確定判決が出る可能性があるまでは、適用される法的保障を尊重しつつ、その通常の進行を見守る」
- Fotoarena
現在、控訴手続きが進行中だ
デリクの弁護団は、当初の判決を覆すべく上級審に正式な控訴を行う見通しだ。司法上の守秘のもとで法的手続きが続く中、パラナエンセは裁判に関与することなく、距離を置いて動向を見守る可能性が高い。法的な将来が今後数カ月で明らかになるのを待つ中、この若きDFのプロキャリアは今、岐路に立たされている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。