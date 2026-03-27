ネイマールは出るか、出ないか。あるいは、出ないかもしれない。6月10日から7月19日まで米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ開幕を数ヶ月後に控え、ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は迷いを抱えている。 3月26日（木）の夜、イタリアが北アイルランドを下して本大会出場をかけたプレーオフ決勝（火曜日にボスニアと対戦）への進出を決めた一方、セレソン（ブラジル代表）はフランスと親善試合を行い、ディディエ・デシャン監督率いるフランス代表に1-2で敗れた。
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ブラジル、ネイマールは特異な存在だ：ファンは彼をW杯に送り出したいと願っているが、アンチェロッティには得点力のあるFWがいない
ネイマールを応援するブラジルサポーターの合唱
ブラジル代表にはネイマールが不在だった。アンチェロッティ監督の招集メンバーから外されたものの、サポーターからは大きな歓声で迎えられた。 試合終了30分を切った頃、前半にムバッペが先制点を決めたフランス代表に、エキティケが2点目を追加した。その瞬間、フォックスボロ（マサチューセッツ州、ニューイングランド・レボリューションの本拠地）にあるジレット・スタジアムのスタンドからは、サントスのFWを称えるチャントが響き渡った。 試合後の記者会見で、記者団はアンチェロッティ監督にネイマールがワールドカップに出場する可能性はあるかと尋ねた。監督は次のように答えた。「我々は、ここにいる選手たちについて話さなければならない。彼らは全力を尽くし、顔を出し、懸命に努力したのだから」
アンチェロッティのブラジル代表：フォワード7人、得点0
したがって、現在も1992年生まれのこの選手には疑問符がついたままだが、彼は現役選手の中では依然としてブラジル代表の最多得点者である。128試合で79ゴールを記録しており、その後に続くのは68試合で21ゴールを挙げたコウチーニョだ（3位はリシャルリソンで、54試合で20ゴール）。 アンチェロッティ監督にとって、このような数字を残すフォワードは、まさに必要不可欠だ。実際、彼がブラジル代表監督に就任して以来、7人のフォワードを起用してきたが、まだ誰一人としてゴールを決めていない。マテウス・クーニャからイゴール・ジェズス、リシャルリソン、ジョアン・ペドロ、ヴィトール・ロケ、カイオ・ジョルジェ、イゴール・チアゴに至るまで、合計817分間の出場時間でゴールはゼロだ。