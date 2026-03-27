ブラジル、ネイマールは特異な存在だ：ファンは彼をW杯に送り出したいと願っているが、アンチェロッティには得点力のあるFWがいない

ブラジル代表にはネイマールが不在だった。アンチェロッティ監督の招集メンバーから外されたものの、サポーターからは大きな歓声で迎えられた。 試合終了30分を切った頃、前半にムバッペが先制点を決めたフランス代表に、エキティケが2点目を追加した。その瞬間、フォックスボロ（マサチューセッツ州、ニューイングランド・レボリューションの本拠地）にあるジレット・スタジアムのスタンドからは、サントスのFWを称えるチャントが響き渡った。 試合後の記者会見で、記者団はアンチェロッティ監督にネイマールがワールドカップに出場する可能性はあるかと尋ねた。監督は次のように答えた。「我々は、ここにいる選手たちについて話さなければならない。彼らは全力を尽くし、顔を出し、懸命に努力したのだから」



