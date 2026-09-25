AFP
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ブラジル、オーストラリア戦とインド戦の親善試合に向けた背番号を発表 ラフィーニャがネイマールの10番を受け継ぐ
象徴的な背番号10に新時代到来
ブラジルサッカー連盟（CBF）は、今後の国際親善試合に臨む26人の遠征メンバーの背番号を正式に発表した。ラフィーニャは、10年以上にわたってネイマールの象徴だった伝説の背番号10を引き継ぐ。一方で、レアル・マドリーの逸材エンドリッキは、今回の代表活動に招集されなかったマテウス・クーニャから背番号9を受け継いだ。この戦術的な再編は、ワールドカップでの戦いを終えた後のブラジル代表の前線における大きな移行を示している。
- Sports Press Photo
戦術的進化が新たな序列を示す
ペレやロナウジーニョといったレジェンドたちがかつて身にまとった象徴的な背番号をハフィーニャに託したことは、このバルセロナFWが代表内で重要性を増していることを浮き彫りにしている。指導スタッフは、ピッチ上のリーダーシップが移行期にある中、29歳の同選手を相手守備をこじ開けるための主要な創造的触媒と見なしている。一方で、センターフォワードの背番号をエンドリッキに託したことは、このティーンエイジャーをブラジルの長期的なエースストライカーとして育成していく明確な意思を示している。
ロースターの割り当てが若き中核を明らかにする
攻撃陣の大きな変更に加え、背番号の割り当ては代表チーム全体で進む、より広範な若返りの流れも裏付けている。新星エステバオは背番号11を着け、ヴィニシウス・ジュニオールはおなじみの7番を引き続き身にまとう。最終ラインでは守備の主軸であるマルキーニョスとガブリエウ・マガリャンイスがそれぞれ4番と3番を維持し、GKウーゴ・ソウザには1番が与えられた。
- AFP
大陸間ツアー、厳しい日程に
カルロ・アンチェロッティ監督のチームは、今週金曜にタウンズビルでオーストラリアとのツアー初戦に臨み、4日後にはブリスベンで再びオーストラリアと対戦する。この大陸間ツアーは、11月3日土曜にコルカタで行われるインド戦で締めくくられる。この厳しい日程は、コーチングスタッフにとって、今後の公式戦を前に新たな戦術の組み合わせを試す重要な機会となる。
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