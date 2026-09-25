ペレやロナウジーニョといったレジェンドたちがかつて身にまとった象徴的な背番号をハフィーニャに託したことは、このバルセロナFWが代表内で重要性を増していることを浮き彫りにしている。指導スタッフは、ピッチ上のリーダーシップが移行期にある中、29歳の同選手を相手守備をこじ開けるための主要な創造的触媒と見なしている。一方で、センターフォワードの背番号をエンドリッキに託したことは、このティーンエイジャーをブラジルの長期的なエースストライカーとして育成していく明確な意思を示している。