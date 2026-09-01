エスピリトサント州警察は声明で、今回の家宅捜索の主な目的について次のように説明した。「これらの捜査は、事件解明に向けた要素を収集し、捜査対象となっている犯罪組織の構造を解体することを目的としている」 複数州にまたがるこの捜査では、プロスポーツ界の関係者と組織的な密売グループとの疑惑のつながりの解明に焦点が当てられている。コレアは記者の質問に応じることなくトレーニング施設を後にした。