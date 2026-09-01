Getty Images Sport
翻訳者：
ブラジル警察、麻薬・武器密売の大規模捜査で1部リーグ所属選手の自宅を家宅捜索
州をまたぐ警察の作戦が開始された
警察は、リオデジャネイロの高級地区バーハ・ダ・チジュカにあるコレアの自宅に加え、ヴァスコのトレーニング施設でも家宅捜索を実施した。『Associated Press』の報道によれば、「ザ・トゥループ」とコードネームが付けられた大規模な作戦には約100人の警察官が動員され、4件の逮捕状と15件の捜索令状が執行された。30歳のFWとともに、ヴィラ・ノヴァの右SBハイネル・コルデイロも捜査対象となっている。
- ZUMA Press Wire
当局が犯罪組織を標的にする
エスピリトサント州警察は声明で、今回の家宅捜索の主な目的について次のように説明した。「これらの捜査は、事件解明に向けた要素を収集し、捜査対象となっている犯罪組織の構造を解体することを目的としている」 複数州にまたがるこの捜査では、プロスポーツ界の関係者と組織的な密売グループとの疑惑のつながりの解明に焦点が当てられている。コレアは記者の質問に応じることなくトレーニング施設を後にした。
クラブが全面協力を約束
ヴァスコは、進行中の法的手続きにおいて法執行機関を全面的に支援する姿勢を確認した。記者会見でクラブディレクターのアドマール・ロペスは、クラブ上層部が「当局に協力している」と認めた。ロペスはさらに、そのFWについて「今後数日間は通常通りトレーニングを続け、調査の正式な結果が出るまでは試合出場も可能になる」と付け加えた。
- Action Plus
FWは引き続き出場可能の見込み
コレアが土曜日、ヴァスコのクルゼイロ戦3-1勝利で決定的な3点目を決め、ブラジル1部での8試合未勝利に終止符を打った。今季リーグ戦21試合に出場しているこのFWは、今後の国内試合にも引き続き出場可能となっている。ただし、エスピリトサント州およびリオデジャネイロの警察による今後の法的進展が、長期的な去就を左右することになる。
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