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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ブラジル発：インテル、カゼミーロを移籍金ゼロで獲得へ

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ブラジル人選手はシーズン終了後にマンチェスター・ユナイテッドを退団する見通し：マロッタが好機を嗅ぎつける

ブラジル人選手のカゼミーロは、6月にフリーエージェントとなり、他チームと契約できる有力候補の一人だ。元レアル・マドリードで、現在はマンチェスター・ユナイテッドに所属するこのブラジル人MFの契約は6月に満了する。ブラジルの『グローボ・エスポルテ』が報じたところによると、彼に関心を寄せている数多くのチームの中にはインテルも含まれているという： 「カゼミーロは、イタリアのインテルのような欧州のトップクラブからだけでなく、サウジアラビアや米国のクラブなど、それほど名門ではないリーグのクラブからもオファーを受けている彼と家族は、これがキャリアにおける最後の重要な契約になるかもしれないことを認識し、今後の進路を検討しているとFCInter1908.itは伝えている。


今年6月30日以降にフリーエージェントとなる世界的なビッグネームの中には、マンチェスター・ユナイテッドとの契約が満了するブラジル人選手カゼミーロも含まれている。 1992年生まれで、このほど（2月23日）34歳を迎えたカゼミーロは、最近、ミランの中盤の要であり、レアル・マドリード時代のチームメイトでもあるルカ・モドリッチと、セリエAやイタリアサッカーについて話していたという。レアル・マドリードでは、トニ・クロースと共に、クラブ史上最強の中盤の一角を築いていた。 しかし、ブラジルでの報道によると、現在この選手に最も強い関心を示しているのは、ミラノのもう一つのトップクラブであるインテルであるという



  • たとえ話

    2015年から2022年にかけてレアル・マドリードで336試合に出場し、31ゴール、リーグ優勝3回、チャンピオンズリーグ優勝5回という輝かしい実績を残した後、カゼミーロはマンチェスター・ユナイテッドでの波乱に満ちた日々を過ごしてきた。これまでの成績は152試合、24ゴール、国内カップ戦2冠（FAカップとリーグカップ）である。 4シーズンを経て34歳となった今、このブラジル代表選手のオールド・トラッフォードでの冒険は幕を閉じようとしているようだ。選手もマンチェスター・ユナイテッドも、新たな道を歩む時が来たと考えている。


    キャリアの絶頂期にスペインサッカー界を席巻し、キャリアの下降期にプレミアリーグで苦戦を強いられた34歳のカゼミーロは今後の進路として3つの選択肢を検討している可能性がある。ブラジルへの帰国（おそらく、恩師の一人である カルロ・アンチェロッティを指揮官に迎えてワールドカップを制した後、あるいは、純粋に試合のペースという観点からプレミアリーグよりも負担の少ないヨーロッパのリーグへの移籍、あるいは、キャリアの終盤を主に高額な最終契約に重点を置いて過ごすという「アラブ路線」だ。


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  • インテルと契約

    セリエAにおいて、カゼミーロのような経験と能力を持つ選手が多くのクラブにとって有用であることは疑いようがない。その中には間違いなくインテルも含まれるだろう。同クラブの会長であるジェッペ・マロッタは、フリー移籍の獲得において誰もが認める名手だからだ。 では、年俸はどうだろうか？34歳という年齢で、マンチェスター・ユナイテッドではシーズンあたり1800万ユーロ（税引き後）の年俸を得ていたことを考えると、カゼミーロが本当にセリエAでのプレーを経験したいと望むなら、当然ながらそれよりはるかに低い金額で妥協しなければならないだろう。選手の年齢、経験、価値を考慮すれば、獲得を検討するクラブにとっては、シーズンあたり500万～600万ユーロの2年契約という選択肢が考えられる。




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