ブラジル発：インテル、カゼミーロを移籍金ゼロで獲得へ

ブラジル人選手のカゼミーロは、6月にフリーエージェントとなり、他チームと契約できる有力候補の一人だ。元レアル・マドリードで、現在はマンチェスター・ユナイテッドに所属するこのブラジル人MFの契約は6月に満了する。ブラジルの『グローボ・エスポルテ』が報じたところによると、彼に関心を寄せている数多くのチームの中にはインテルも含まれているという： 「カゼミーロは、イタリアのインテルのような欧州のトップクラブからだけでなく、サウジアラビアや米国のクラブなど、それほど名門ではないリーグのクラブからもオファーを受けている。彼と家族は、これがキャリアにおける最後の重要な契約になるかもしれないことを認識し、今後の進路を検討している」とFCInter1908.itは伝えている。





今年6月30日以降にフリーエージェントとなる世界的なビッグネームの中には、マンチェスター・ユナイテッドとの契約が満了するブラジル人選手カゼミーロも含まれている。 1992年生まれで、このほど（2月23日）34歳を迎えたカゼミーロは、最近、ミランの中盤の要であり、レアル・マドリード時代のチームメイトでもあるルカ・モドリッチと、セリエAやイタリアサッカーについて話していたという。レアル・マドリードでは、トニ・クロースと共に、クラブ史上最強の中盤の一角を築いていた。 しかし、ブラジルでの報道によると、現在この選手に最も強い関心を示しているのは、ミラノのもう一つのトップクラブであるインテルであるという。







