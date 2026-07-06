ブラジル対ノルウェー戦後の会見で、カルロ・アンチェロッティ監督は2030年まで契約を更新したことを強調し、再建期も自身が代表を率いる意向を示した。「責任を持って敗退を受け止め、この経験から学ばねばならない。 期待が大きかっただけに失望もありますが、これもサッカーの一部です。このチームには質、個性、未来があると確信しています。大会を通じて応援してくれたサポーターの皆さんに感謝します。彼らの悲しみは理解できます。私たちも同じように感じているからです。このユニフォームを着る以上、その責任は計り知れません。 今は悲しみを抱えて退きますが、ブラジルが再び最高レベルで戦えるよう努力し続けます。この悲しみを乗り越え、明日から代表の未来を考え始めます。若手とベテランが軸となる堅固な体制があり、さらに新戦力も加えられるでしょう」。