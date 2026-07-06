カルロ・アンチェロッティは落胆を隠せない。ブラジルはノルウェーに1-2で敗れ、W杯ベスト16で36年ぶりの早期敗退となった。 ブラジル代表がベスト16で敗退したのは1990年イタリア大会以来36年ぶり。同代表が同じ結果を残したのは通算3度目（1934年、1966年）だけだ。
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ブラジル戦敗退後、アンチェロッティ監督は「負けるべきではなかったが、この敗北から新サイクルが始まる。だからブルーノ・ギマランイスにPKを蹴らせた」と分析した。
決定的な出来事
「今は厳しい状況だ。ブラジル代表としてプレーする以上、常に勝ちたい。しかし今日は組織力が高く、激しいプレーとチャンスを生かすノルウェーに敗れた。最後まで戦ったが、細部が結果を左右する試合だった。 今日の試合で姿勢が欠けていたとは思いません。チームは最後まで全力で戦いました。改善すべき点はあり、私たち自身が最もそれを理解しています。サッカーには相手が優れる日もあります。70分までは試合をコントロールできましたが、その後ハーランドに決められました」とアンチェロッティ監督は記者会見で語った。
PKキッカーの選定
この試合で最も議論を呼んだのは、先制点となるPKをヴィニシウスではなくブルーノ・ギマランイスに任せた采配だった。ギマランイスのキックはGKナイランドに止められた。 「1年間にわたりPKキッカーを分析した結果、最も得意なのはラフィーニャ、次いでネイマール、イゴール・チアゴだ。3人ともピッチにいなかった。出場選手ではブルーノ・ギマランイスが最も調子が良かったので彼に蹴らせた。ピッチ上で最も適任だと判断したからだ」
未来への教訓
ブラジル対ノルウェー戦後の会見で、カルロ・アンチェロッティ監督は2030年まで契約を更新したことを強調し、再建期も自身が代表を率いる意向を示した。「責任を持って敗退を受け止め、この経験から学ばねばならない。 期待が大きかっただけに失望もありますが、これもサッカーの一部です。このチームには質、個性、未来があると確信しています。大会を通じて応援してくれたサポーターの皆さんに感謝します。彼らの悲しみは理解できます。私たちも同じように感じているからです。このユニフォームを着る以上、その責任は計り知れません。 今は悲しみを抱えて退きますが、ブラジルが再び最高レベルで戦えるよう努力し続けます。この悲しみを乗り越え、明日から代表の未来を考え始めます。若手とベテランが軸となる堅固な体制があり、さらに新戦力も加えられるでしょう」。
新しいブラジル
W杯初監督となったカルロ・アンチェロッティは、5度優勝したイタリア代表をノルウェー戦の敗北で大会から脱落させた後、記者会見で「結果的には残念だが、全体的には良い経験だった」と語った。 それでも全体的には良い経験だった。全力で戦った選手たちに感謝している。内容は負け試合ではなかったが、相手の強さを認めたい。彼らには決定的な差を生む選手たちがいた。 このメンバーなら大会最後まで戦えたと感じています。敗北は新しい始まりです。努力を続け、新戦力を探します。この敗戦がブラジル新サイクルの第一歩になると信じています」。
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