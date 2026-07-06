カルロ・アンチェロッティは落胆を隠せなかった。ブラジルはノルウェーに1-2で敗れ、ベスト16で大会を去った。 ブラジル代表がベスト16で敗退したのは1990年イタリア大会以来36年ぶり。同国史上では1934年と1966年を含め、3度目の早期敗退となった。
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ブラジル戦敗退後、アンチェロッティ監督は「負けるべきではなかったが、この敗北から新たなサイクルが始まる。だからこそ、ブルーノ・ギマランイスにPKを蹴らせたのだ」と語った。
決定的な出来事
「今は厳しい状況だ。ブラジル代表としてプレーする以上、常に勝ちたい。しかし今日は組織力が高く、激しいノルウェーに敗れた。最後まで戦ったが、細部が結果を左右する試合だった。 今日の試合で姿勢が欠けていたとは思いません。チームは全力を尽くし、最後まで戦いました。改善すべき点は明らかで、私たち自身が最も理解しています。サッカーには相手が優れる日もあります。70分までは試合をコントロールできましたが、その後ハーランドに決められました」と、アンチェロッティ監督は記者会見で語った。
PKキッカーの選定
この試合で最も議論を呼んだのは、イタリア人監督が1-0となるPKをヴィニシウスではなくブルーノ・ギマランイスにさせた采配だった。ギマランイスはノルウェーのGKナイランドに止められた。 「1年間にわたりPKキッカーを分析した結果、最もキックが上手いのはラフィーニャ、次にネイマール、イゴール・チアゴだ。この3人は全員ピッチにいなかった。出場選手の中で最も調子が良かったのはブルーノ・ギマランイスなので彼に蹴らせた。ピッチでは彼が最適だと判断したからだ」。
未来への教訓
ブラジル対ノルウェー戦後の会見で、カルロ・アンチェロッティ監督は2030年まで契約を更新したことを強調し、再建期も代表を率いる意向を示した。「責任を持って敗退を受け止め、この経験から学ばねばならない。 期待が大きかっただけに失望もありますが、これもサッカーの一部です。このチームには質、個性、未来があると確信しています。応援してくださったサポーターの皆さんに感謝します。彼らの悲しみは理解できます。私たちも同じように感じているからです。このユニフォームを着るということは、大きな責任を伴います。 今は悲しみを抱えて退場しますが、ブラジルが再び最高レベルで戦えるよう努力を続けます。この悲しみを乗り越え、明日から代表チームの未来を考え始めます。すでに若手とベテランで固まったグループがあり、さらに新戦力も加えられるでしょう」。
新しいブラジル
W杯初監督として5度優勝したチームを率いたアンチェロッティは、ノルウェー戦で敗れ大会を去った。会見では「結果は残念で悲しい」と語った。 それでも全体としては良い経験だった。よく働き、良いチーム環境を作った選手たちに感謝している。ピッチでの努力を考えると負け試合ではなかったが、相手の力も認める必要がある。彼らには決定的な差を生んだ強力な選手たちがいた。 このメンバーなら大会最後まで戦えたと感じています。敗北は新しい始まりです。努力を続け、新戦力を探します。この敗戦がブラジル新サイクルの第一歩になると信じています」。
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