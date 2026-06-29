アリソン・ベッカー 6：佐野のシュートに反応が遅れたが、後半は上田のシュートを防ぎチームを救った。

ダニーロ 5：守備的なサイドバックとしてプレーしたが、パスミスから日本の先制点を許した。

マルキーニョス 6：上田の攻撃をほぼ封じ、日本の反撃も阻んだ。

ガブリエル 6.5：担当エリアを封鎖し、カゼミーロへのアシストを記録。

ダグラス・サントス 5.5：攻撃参加が少なく、ブラジルの代名詞である攻撃的サイドバックの姿が見えない。

ブルーノ・ギマランイス 7：中盤で唯一存在感を示し、絶体絶命の状況でも諦めず、後半はほぼフォワードのように攻撃に参加。マルティネッリのゴールをアシスト。

カゼミーロ 6：前半はミスが多かったが、後半はヘディングで同点弾。日本の先制点ではダニーロと責任共有。

ルーカス・パケタ 5：足首の怪我の影響もあり、ポジションをインサイドMFと攻撃的MFで迷い、試合に一貫性なし。ハーフタイムで交代。 （46分 エンドリック 6：期待値は高いが、この日は最低限の役割のみ）。

ライアン 6：前半は精彩を欠いたが、後半はフォワードが増え改善。

マテウス・クーニャ 5：遠距離シュートで鈴木を脅かしたが、その後は存在感が薄かった。精彩を欠いた。（66分 マルティネッリ 7.5：96分までは全く目立たなかったが、その後、ブラジルをベスト16へ導く決定的なプレーを見せた）

ヴィニシウス・ジュニア 6.5：前半は目立たなかったが、34分に中央からシュート。後半は加速し、魔法のようなプレーでゴールを狙うも、鈴木の超人セーブに阻まれた。

アンチェロッティ 7：交代策で流れを変えた。優勝には運も必要だと理解している。



