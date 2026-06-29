2026年W杯16強戦、ブラジル対日本の選手評価です。ブラジルが2-1で勝利し、ベスト16に進出。次はノルウェー対コートジボワールの勝者と対戦します。
翻訳者：
ブラジル対日本のCM選手評価：田中は致命的なミス、ダニーロは不調、鈴木は絶好調、ブルーノ・ギマランイスが光った。
ブラジルの選手評価
アリソン・ベッカー 6：佐野のシュートに反応が遅れたが、後半は上田のシュートを防ぎチームを救った。
ダニーロ 5：守備的なサイドバックとしてプレーしたが、パスミスから日本の先制点を許した。
マルキーニョス 6：上田の攻撃をほぼ封じ、日本の反撃も阻んだ。
ガブリエル 6.5：担当エリアを封鎖し、カゼミーロへのアシストを記録。
ダグラス・サントス 5.5：攻撃参加が少なく、ブラジルの代名詞である攻撃的サイドバックの姿が見えない。
ブルーノ・ギマランイス 7：中盤で唯一存在感を示し、絶体絶命の状況でも諦めず、後半はほぼフォワードのように攻撃に参加。マルティネッリのゴールをアシスト。
カゼミーロ 6：前半はミスが多かったが、後半はヘディングで同点弾。日本の先制点ではダニーロと責任共有。
ルーカス・パケタ 5：足首の怪我の影響もあり、ポジションをインサイドMFと攻撃的MFで迷い、試合に一貫性なし。ハーフタイムで交代。 （46分 エンドリック 6：期待値は高いが、この日は最低限の役割のみ）。
ライアン 6：前半は精彩を欠いたが、後半はフォワードが増え改善。
マテウス・クーニャ 5：遠距離シュートで鈴木を脅かしたが、その後は存在感が薄かった。精彩を欠いた。（66分 マルティネッリ 7.5：96分までは全く目立たなかったが、その後、ブラジルをベスト16へ導く決定的なプレーを見せた）
ヴィニシウス・ジュニア 6.5：前半は目立たなかったが、34分に中央からシュート。後半は加速し、魔法のようなプレーでゴールを狙うも、鈴木の超人セーブに阻まれた。
アンチェロッティ 7：交代策で流れを変えた。優勝には運も必要だと理解している。
日本選手評価
鈴木 7.5：華麗さはないが、要所で好守。96分のマルティネッリのシュートは止めきれなかった。
冨安 6：カゼミーロのヘディングを弾き、ゴールを防いだ。ヴィニシウスに苦戦も、踏ん張った。
谷口 6.5：激しい競り合いを恐れず、チームで最も活躍した。
伊藤 5.5：カゼミーロを見失い、背後から抜け出した選手に対応できず。経験が活かせなかった。
堂安 6：右サイドで献身的に動き、多くのエネルギーを費やしたが、ゴール前での判断に鈍さが見られた（66分 菅原 5：堂安より守備的だったが、マルティネッリへのマークが甘かった）
佐野 6.5：青田より起用され、角度のある右足シュートで一時リードをもたらし、采配を正当化した
鎌田 5.5：普段より目立たず、チームを引っ張るべきだった。78分 青田 4：ペナルティエリア手前でボールを失い、クリアせずドリブル。ブラジルがこれを活かし試合に勝利。このミスをしばらく悔やむだろう。
中村 5：相手へ切り込む場面がなく低調（78分 鈴木淳之介 評価なし）
伊藤淳也 6：ライン間で動き回り相手を悩ませ、時折輝く。常に何かを生み出しそう（78分 町野 評価なし）
前田 6：突破すれば止められにくいが、ボールを持つと苦戦。
上田 5.5：スルーパスのミスが多すぎた。ヘディングで最初のチャンスを作ったが、枠の上へ。マルキーニョスとガブリエルにスペースをほとんど与えられなかった
森保 5.5：序盤は良かったが、後半は押し込まれ反撃できず。交代も裏目。