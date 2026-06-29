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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

ブラジル対日本のCM選手評価：田中は致命的なミス、ダニーロは不調、鈴木は絶好調、ブルーノ・ギマランイスが光った。

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ブラジル 対 日本
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ヒューストンでのブラジル対日本の試合評価は以下の通り。田中のミスが響き、96分にマルティネッリが決勝弾。

2026年W杯16強戦、ブラジル対日本の選手評価です。ブラジルが2-1で勝利し、ベスト16に進出。次はノルウェー対コートジボワールの勝者と対戦します。

  • ブラジルの選手評価

    アリソン・ベッカー 6：佐野のシュートに反応が遅れたが、後半は上田のシュートを防ぎチームを救った。

    ダニーロ 5：守備的なサイドバックとしてプレーしたが、パスミスから日本の先制点を許した。

    マルキーニョス 6：上田の攻撃をほぼ封じ、日本の反撃も阻んだ。

    ガブリエル 6.5：担当エリアを封鎖し、カゼミーロへのアシストを記録。

    ダグラス・サントス 5.5：攻撃参加が少なく、ブラジルの代名詞である攻撃的サイドバックの姿が見えない。

    ブルーノ・ギマランイス 7：中盤で唯一存在感を示し、絶体絶命の状況でも諦めず、後半はほぼフォワードのように攻撃に参加。マルティネッリのゴールをアシスト。

    カゼミーロ 6：前半はミスが多かったが、後半はヘディングで同点弾。日本の先制点ではダニーロと責任共有。

    ルーカス・パケタ 5：足首の怪我の影響もあり、ポジションをインサイドMFと攻撃的MFで迷い、試合に一貫性なし。ハーフタイムで交代。 （46分 エンドリック 6：期待値は高いが、この日は最低限の役割のみ）。

    ライアン 6：前半は精彩を欠いたが、後半はフォワードが増え改善。

    マテウス・クーニャ 5：遠距離シュートで鈴木を脅かしたが、その後は存在感が薄かった。精彩を欠いた。（66分 マルティネッリ 7.5：96分までは全く目立たなかったが、その後、ブラジルをベスト16へ導く決定的なプレーを見せた）

    ヴィニシウス・ジュニア 6.5：前半は目立たなかったが、34分に中央からシュート。後半は加速し、魔法のようなプレーでゴールを狙うも、鈴木の超人セーブに阻まれた。

    アンチェロッティ 7：交代策で流れを変えた。優勝には運も必要だと理解している。


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  • 日本選手評価

    鈴木 7.5：華麗さはないが、要所で好守。96分のマルティネッリのシュートは止めきれなかった。

    冨安 6：カゼミーロのヘディングを弾き、ゴールを防いだ。ヴィニシウスに苦戦も、踏ん張った。

    谷口 6.5：激しい競り合いを恐れず、チームで最も活躍した。

    伊藤 5.5：カゼミーロを見失い、背後から抜け出した選手に対応できず。経験が活かせなかった。

    堂安 6：右サイドで献身的に動き、多くのエネルギーを費やしたが、ゴール前での判断に鈍さが見られた（66分 菅原 5：堂安より守備的だったが、マルティネッリへのマークが甘かった）

    佐野 6.5：青田より起用され、角度のある右足シュートで一時リードをもたらし、采配を正当化した

    鎌田 5.5：普段より目立たず、チームを引っ張るべきだった。78分 青田 4：ペナルティエリア手前でボールを失い、クリアせずドリブル。ブラジルがこれを活かし試合に勝利。このミスをしばらく悔やむだろう。

    中村 5：相手へ切り込む場面がなく低調（78分 鈴木淳之介 評価なし）

    伊藤淳也 6：ライン間で動き回り相手を悩ませ、時折輝く。常に何かを生み出しそう（78分 町野 評価なし）

    前田 6：突破すれば止められにくいが、ボールを持つと苦戦。

    上田 5.5：スルーパスのミスが多すぎた。ヘディングで最初のチャンスを作ったが、枠の上へ。マルキーニョスとガブリエルにスペースをほとんど与えられなかった

    森保 5.5：序盤は良かったが、後半は押し込まれ反撃できず。交代も裏目。


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