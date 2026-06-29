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ブラジル対日本の試合で、苦しい立ち上がりを克服し、記録的なゴールでチームを勝利に導いたガブリエル・マルティネッリは、言葉を失った。
ヒューストンでの終盤の劇的な展開
ブラジルは32強戦で日本を2－1で破り、危機を乗り越えた。5度優勝した強豪は前半30分目前に先制されたが、後半にカゼミーロが同点弾。 延長間近の後半ロスタイム5分、マルティネッリが値千金の決勝弾。オプタによると1966年以降、ノックアウトステージでの正規時間内最遅決勝ゴールとなった。グループリーグでは決定力不足が指摘された同FWだが、最大の局面でネットを揺らし、チームのベスト16進出を決めた。
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マルティネッリ、感動的な勝利を振り返る
試合終了のホイッスルが鳴り、感極まったマルティネッリは自身の貢献をまだ実感ができていない様子だった。「今の喜びを言葉にできません。予選突破を喜ぶブラジルの人々や家族を見て、どう表現すればいいのか分かりません」と彼は語った。
また、彼は直近のグループステージでポストに当てたシュートを悔やんでいたが、「またチャンスが来ると思っていた。神様に感謝する。今日、決勝ゴールを決められたから」と25歳の選手は語った。
ブラジル、大番狂わせを辛うじて回避
南米の強豪は前半に先制され、安らかな夜とはならなかった。日本はサノ・カイシュの低射で先制したが、56分にはカゼミーロがマガリャエスのクロスを頭で合わせ同点とした。
終盤、ブラジルは猛攻を続け、ヴィニシウスのシュートは鈴木に当たりポストを直撃。延長間近の89分、ブルーノのパスをマルティネッリが右足で曲げてネットへ。日本中が沈黙した。
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16の終わりを見据えて
苦戦の末に勝ち取った勝利で、ブラジルは6つ目の星へ向けノックアウトステージへ進んだ。終盤に脚を痛めて途中交代したカゼミーロのコンディションが懸念され、次戦では中盤に穴が開く恐れがある。
チームは米国に残り、次戦でコートジボワールまたはノルウェーと対戦する。7月5日、ニュージャージーでの一戦では、日本戦よりスムーズな準々決勝進出を期待する。