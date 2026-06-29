試合終了のホイッスルが鳴り、感極まったマルティネッリは自身の貢献をまだ実感ができていない様子だった。「今の喜びを言葉にできません。予選突破を喜ぶブラジルの人々や家族を見て、どう表現すればいいのか分かりません」と彼は語った。

また、彼は直近のグループステージでポストに当てたシュートを悔やんでいたが、「またチャンスが来ると思っていた。神様に感謝する。今日、決勝ゴールを決められたから」と25歳の選手は語った。