前半、セレソンは攻撃面で精彩を欠いていた。ヴィニシウス・ジュニアとラフィーニャが前線を牽引していたにもかかわらず、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームはチャンスをほとんど作り出せなかった。試合は単調な展開に陥った。ガブリエル・マルティネッリのシュートは枠を外れ、マイク・マイニャンはセーブを強いられた。

そしてフランスが先制した。それはシンプルなプレーだった。ウスマン・デンベレからのスルーパスをキリアン・エムバペが受け、一気に抜け出して、飛び出したエデルソンの頭上をループシュートで越え、1-0とした。

後半に入るとブラジルのプレーは改善された。 それまで動きの乏しかったチームが少しずつ動き出し、あちこちでチャンスを作り出した。ウェズリーがゴールに向かって走り込んだ際に足を引っかけたとしてダヨ・ウパメカノが退場処分を受けたことで、ブラジルに再び希望の光が差した。それでも、10人になったにもかかわらず、フランスの方がチャンスを確実にものにした。65分、ミカエル・オリゼが見事なパスでウゴ・エキティケをフリーにし、エキティケがエデルソンの頭上を越えるシュートを決めて2-0とした。

それでもセレソンは諦めなかった。彼らのゴールは混戦の中から生まれたもので、フリーキックの折り返しをブレメルが押し込んだ。その後もチャンスはあった。 ヴィニシウスは走り続けた。ジョアン・ペドロも粘り強く戦った。しかし、97分にヴィニシウスがシュートを枠外に外すと、この日はブラジルにとって不運な日であり、3ヶ月足らずで開幕するワールドカップに向けて、アンチェロッティ監督には大きな課題が残されていることが明らかになった。

GOALがジレット・スタジアムでのブラジル代表選手たちを評価する...