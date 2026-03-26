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Brazil France GFXGetty
Thomas Hindle

翻訳者：

ブラジル対フランスの選手評価：10人の「レ・ブルー」に敗れた懸念すべき試合で、ヴィニシウス・ジュニオール、ラフィーニャ、カゼミーロはいずれも精彩を欠いた

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ブラジルの主力選手たちは精彩を欠き、セレソンはフランス戦で精彩を欠くプレーを見せ、2-1という忘れがたい敗北を喫した。セレソンは攻守両面で精彩を欠き、中盤の動きも鈍く、攻撃の意欲を見せたのは手遅れになってからだった。 後半の大半を10人で戦ったフランス代表に、カルロ・アンチェロッティ率いるチームは容易に翻弄され、ブレマーの終盤のゴールはむしろ過大評価と言えるものだった。

前半、セレソンは攻撃面で精彩を欠いていた。ヴィニシウス・ジュニアとラフィーニャが前線を牽引していたにもかかわらず、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームはチャンスをほとんど作り出せなかった。試合は単調な展開に陥った。ガブリエル・マルティネッリのシュートは枠を外れ、マイク・マイニャンはセーブを強いられた。 

そしてフランスが先制した。それはシンプルなプレーだった。ウスマン・デンベレからのスルーパスをキリアン・エムバペが受け、一気に抜け出して、飛び出したエデルソンの頭上をループシュートで越え、1-0とした。 

後半に入るとブラジルのプレーは改善された。 それまで動きの乏しかったチームが少しずつ動き出し、あちこちでチャンスを作り出した。ウェズリーがゴールに向かって走り込んだ際に足を引っかけたとしてダヨ・ウパメカノが退場処分を受けたことで、ブラジルに再び希望の光が差した。それでも、10人になったにもかかわらず、フランスの方がチャンスを確実にものにした。65分、ミカエル・オリゼが見事なパスでウゴ・エキティケをフリーにし、エキティケがエデルソンの頭上を越えるシュートを決めて2-0とした。

それでもセレソンは諦めなかった。彼らのゴールは混戦の中から生まれたもので、フリーキックの折り返しをブレメルが押し込んだ。その後もチャンスはあった。 ヴィニシウスは走り続けた。ジョアン・ペドロも粘り強く戦った。しかし、97分にヴィニシウスがシュートを枠外に外すと、この日はブラジルにとって不運な日であり、3ヶ月足らずで開幕するワールドカップに向けて、アンチェロッティ監督には大きな課題が残されていることが明らかになった。 

GOALがジレット・スタジアムでのブラジル代表選手たちを評価する...

  • Leo PereiraGetty

    ゴールキーパーとディフェンス

    エデルソン（5/10）：

    2度も抜かれて、かなり間抜けな姿を見せられた。それ以外には特にやることもなかった。 

    ウェズリー（6/10）：

    積極的に前線へ上がっていたが、技術的にはチームにレッドカードを「招いた」形だ。ただ、ところどころでタックルが少々無謀だった。 

    ブレメル（5/10）：

    この日ブラジル唯一のゴールを決めたが、かなり酷い守備の出来を挽回するには至らなかった。 

    レオ・ペレイラ（4/10）：

    サイドのスペースへのカバーが不十分で、フランスに守備陣を崩され、そのツケを払う形となった。全選手が揃えば、間違いなく戦力外となるだろう。

    ダグラス・サントス（6/10）：

    守備陣で堅実なプレーを見せた。概ねチームを支えきった。 

    • 広告
  • Casemiro Brazil 2026Getty

    中盤

    アンドレイ・サントス（5/10）：

    規律あるプレーを見せた。タックルの大半を成功させ、ミスのないプレーを披露した。ただし、攻撃面でのアイデアは欠けていた。 

    カゼミーロ（6/10）：

    評価はまさに賛否両論。時折素晴らしいパスを見せたが、失点シーンではあまりにも簡単に突破されてしまった。後半早々に絶好のチャンスを逃したが、その後は全力で走り回った。 

    ラフィーニャ（5/10）：

    攻撃的ミッドフィールダー的な役割で苦戦した。他の攻撃陣との連携が十分ではなかった。印象に残らないプレーの末、ハーフタイムで交代。怪我をしていたとの報道がある。 

  • Matheus CunhaGetty

    攻撃

    ガブリエル・マルティネッリ（5/10）：

    失望させるようなプレーの1時間で、ほとんど関与しなかった。 

    マテウス・クーニャ（6/10）：

    連携は良く、スペースを突いて走ったが、決定的なシュートチャンスは一度も作れなかった。 

    ヴィニシウス・ジュニア（7/10）：

    あらゆるチャンスで相手選手に果敢に挑んだ。3つのチャンスを作り出した。ベストな状態ではなかったが、常に脅威だった。 

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    サブメンバーとマネージャー

    ルイス・エンリケ（7/10）：

    ブラジル唯一のゴールをアシストし、これが彼にとって唯一の大きな活躍となった。 

    ジョアン・ペドロ（7/10）：

    フィジカル面での強さを発揮し、前線の起点としても機能した。 

    イバニェス（6/10）：

    目立った活躍のない20分間だった。 

    ダニーロ（評価なし）：

    出場時間が短く、存在感を示すことはできなかった

    イゴール・チアゴ（評価なし）：

    インパクトを残す時間がなかった。おそらく投入が遅すぎた。 

    ガブリエル・サラ（N/A）：

    短い出場時間だった。 

    カルロ・アンチェロッティ（5/10）：

    あまり心強い内容ではなかった。ブラジルは前半に精彩を欠き、手遅れになってからようやく息を吹き返した。改善すべき点は多い。 

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