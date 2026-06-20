ブラジル対ハイチ戦の選手評価：ヴィニシウス・ジュニオールがチームを牽引し、マテウス・クーニャの2得点がセレーソンのW杯での勢いを取り戻した。

ブラジルにとって、この夜は忘れられないものとなった。数か月の混乱の後、久々に活気を取り戻した瞬間だった。 長い試行錯誤と低調なパフォーマンスを経て、ブラジル代表はついに本領を取り戻した。12分、ブルーノ・ギマランイスのスルーパスをラフィーニャが受け、鮮やかなシュートでネットを揺らしたがオフサイドで取り消された。

10分後、ヴィニシウスのシュートがGKに弾かれ、デルクロワのクリアがクニャの足に当たってオウンゴールとなった。クニャの2点目はヴィニシウスとの連携から。最終ライン裏へ抜け出し、右足で流し込んだ。

前半終了間際にはヴィニシウスが追加点。パケタの浮き球を走り込んで流し込んだ。懸念はラフィーニャのハムストリング痛で、アンチェロッティ監督の頭痛の種になりそうだ。

後半はスコアが動かなかった。ブラジルはエンドリックとガブリエル・マルティネッリを投入。エンドリックはゴールを決めたかに見えたがオフサイドで取り消された。

一方、1974年以来W杯から遠ざかるハイチも、大舞台に不慣れな印象はなかった。ブラジルのほうがやはり質が高く、この試合は新生ブラジルの幕開けとなるかもしれない。

GOALがフィラデルフィア・スタジアムでのブラジル代表選手たちを評価する……