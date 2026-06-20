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Thomas Hindle

翻訳者：

【選手採点：ブラジル】ヴィニシウスが牽引…マテウス・クーニャの2得点がセレソンの自信を取り戻させる

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ブラジル 対 ハイチ
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フィラデルフィア発――マテウス・クーニャがフォワードとして存在感を示し、ヴィニシウスが3得点すべてに関与したブラジルは、ワールドカップで調子を上げハイチを3-0で下した。 レアル・マドリーのウインガーは得点とアシストを記録し、チームをグループC首位に導いた。ハイチは1974年以来の出場となったが、この敗戦で大会敗退が決まった。

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GOALがフィラデルフィア・スタジアムでのブラジル代表選手たちを評価する。


  • Gabriel Brazil 2026Getty

    GK＆DF

    アリソン（7/10）：

    ほとんどピンチはなく、数回セーブ。必要な場面で正確にボールを配球した。

    ドウグラス・サントス（6/10）：

    ヴィニシウスが守備を怠るため、終始カバーに奔走した。

    ガブリエウ（7/10）：

    守備の知恵でハイチの攻撃を封じた。ボールタッチ数最多。

    マルキーニョス（7/10）：

    要所で守備に貢献。タイミングの良いタックルを数回決めた。

    ダニーロ（6/10）：

    サイドの幅を保ち、守備の整理に多くの時間を費やしたが、1、2回抜かれた。

    • 広告
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    MF

    ブルーノ・ギマランイス（7/10）：

    中盤で地味な仕事をこなし、好パスも供給。奇妙な組み合わせながら、このニューカッスルMFがチームを機能させた。

    カゼミーロ（5/10）：

    放ったロングボールはすべて失敗。動きは鈍く、中盤で存在感を示せなかった。

    ルーカス・パケタ（8/10）：

    ヴィニシウスへ見事なアシスト。連携では不可欠だった。ネイマールが復帰した際にどう機能するか注目される。

  • Raphinha Getty

    FW

    ヴィニシウス（8/10）：

    先制点を導き、2点目をアシスト、3点目を自身で決めた。交代まで脅威を与え続け、将来がますます楽しみだ。

    マテウス・クーニャ（7/10）：

    前半に2得点を奪取。後半は影を潜めたが、存在感は示した。今後はスタメンの座を射止めるはず。

    ハフィーニャ（6/10）：

    約35分間活発に動き、ハムストリングの負傷疑いで途中交代。大会への影響が懸念される。

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    サブ＆監督

    ラヤン（6/10）：

    前半終盤にハフィーニャと交代で出場したが、右サイドでの活躍は目立たなかった。

    ガブリエウ・マルティネッリ（6/10）：

    見事なカーブシュートでクロスバーを直撃。終盤には好機を演出した。

    エンドリッキ（7/10）：

    投入直後に大歓声を浴び、鮮やかなゴールを決めるもオフサイドで取り消された。

    ダニーロ（評価なし）：

    出場時間が短くインパクトは残せなかった。

    エデルソン（評価なし）：

    存在感を示す時間はなかった。

    カルロ・アンチェロッティ（6/10）：

    前半は選手を機能させ、後半はローテーションも成功。

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