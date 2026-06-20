アリソン（7/10）：

ほとんどピンチはなく、数回セーブ。必要な場面で正確にボールを配球した。

ドウグラス・サントス（6/10）：

ヴィニシウスが守備を怠るため、終始カバーに奔走した。

ガブリエウ（7/10）：

守備の知恵でハイチの攻撃を封じた。ボールタッチ数最多。

マルキーニョス（7/10）：

要所で守備に貢献。タイミングの良いタックルを数回決めた。

ダニーロ（6/10）：

サイドの幅を保ち、守備の整理に多くの時間を費やしたが、1、2回抜かれた。