GOALがフィラデルフィア・スタジアムでのブラジル代表選手たちを評価する。
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【選手採点：ブラジル】ヴィニシウスが牽引…マテウス・クーニャの2得点がセレソンの自信を取り戻させる
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GK＆DF
アリソン（7/10）：
ほとんどピンチはなく、数回セーブ。必要な場面で正確にボールを配球した。
ドウグラス・サントス（6/10）：
ヴィニシウスが守備を怠るため、終始カバーに奔走した。
ガブリエウ（7/10）：
守備の知恵でハイチの攻撃を封じた。ボールタッチ数最多。
マルキーニョス（7/10）：
要所で守備に貢献。タイミングの良いタックルを数回決めた。
ダニーロ（6/10）：
サイドの幅を保ち、守備の整理に多くの時間を費やしたが、1、2回抜かれた。
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MF
ブルーノ・ギマランイス（7/10）：
中盤で地味な仕事をこなし、好パスも供給。奇妙な組み合わせながら、このニューカッスルMFがチームを機能させた。
カゼミーロ（5/10）：
放ったロングボールはすべて失敗。動きは鈍く、中盤で存在感を示せなかった。
ルーカス・パケタ（8/10）：
ヴィニシウスへ見事なアシスト。連携では不可欠だった。ネイマールが復帰した際にどう機能するか注目される。
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FW
ヴィニシウス（8/10）：
先制点を導き、2点目をアシスト、3点目を自身で決めた。交代まで脅威を与え続け、将来がますます楽しみだ。
マテウス・クーニャ（7/10）：
前半に2得点を奪取。後半は影を潜めたが、存在感は示した。今後はスタメンの座を射止めるはず。
ハフィーニャ（6/10）：
約35分間活発に動き、ハムストリングの負傷疑いで途中交代。大会への影響が懸念される。
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サブ＆監督
ラヤン（6/10）：
前半終盤にハフィーニャと交代で出場したが、右サイドでの活躍は目立たなかった。
ガブリエウ・マルティネッリ（6/10）：
見事なカーブシュートでクロスバーを直撃。終盤には好機を演出した。
エンドリッキ（7/10）：
投入直後に大歓声を浴び、鮮やかなゴールを決めるもオフサイドで取り消された。
ダニーロ（評価なし）：
出場時間が短くインパクトは残せなかった。
エデルソン（評価なし）：
存在感を示す時間はなかった。
カルロ・アンチェロッティ（6/10）：
前半は選手を機能させ、後半はローテーションも成功。