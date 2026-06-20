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Thomas Hindle

翻訳者：

ブラジル対ハイチ戦の選手評価：ヴィニシウス・ジュニオールがチームをリードし、マテウス・クーニャの2得点がセレーソンの自信を取り戻させ、記録的な勝利をもたらした。

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ブラジル 対 ハイチ
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フィラデルフィア発――マテウス・クーニャがフォワードとして存在感を示し、ヴィニシウス・ジュニアが3得点すべてに関与したブラジルは、ワールドカップで調子を上げハイチを3-0で下した。 レアル・マドリードのウインガーは得点とアシストを記録し、チームをグループC首位に導いた。ハイチは1974年以来の出場となったが、この敗戦で大会敗退が決まった。

ブラジルにとって、この夜は忘れられないものとなった。数か月の不確実性の後、久々に本格的な活気を取り戻したのだ。試行錯誤と期待外れのパフォーマンスを繰り返してきたセレソン（ブラジル代表）だが、ついにワールドカップらしい威風堂々とした姿を取り戻し、ワールドカップ通算最多得点国としてドイツを再び抜き返した。その兆しは早々に現れた。 12分、ブルーノ・ギマランイスがラフィーニャにスルーパス。ラフィーニャのシュートは決まったかに見えたがオフサイドで取り消された。

10分後、ヴィニシウスのシュートがGKに弾かれ、デルクロワのクリアがクニャの足に当たってオウンゴールとなった。クニャの2点目はヴィニシウスとの連携から。最終ライン裏へ抜け出し、右足で流し込んだ。

「ヴィニシウスを中央に配置する。ライアンは外で効果的に機能した。ヴィニシウスは危険な存在で、中央でのプレーに秀でており、ポジションを変えられ、他の選手も対応できる」とアンチェロッティ監督は語った。

前半終了間際には、パケタの浮き球をヴィニシウスが走り込んで流し込み4点目。懸念はラフィーニャのハムストリング痛で、アンチェロッティも心配を口にした。

アンチェロッティ監督は「ラフィーニャの状態は明日検査して判断する。今は原因が不明だ」と語った。

後半は落ち着いて展開。ブラジルはエンドリックとガブリエル・マルティネッリを投入し、前者はホームの大歓声を浴びた。彼のゴールはオフサイドで取り消された。

一方、ハイチは最後までひるまなかった。1974年以来のワールドカップ出場ながら、大舞台に不慣れなチームには見えなかった。とはいえ、ブラジルのほうが質的に上回っていた。

「前半よりチャンスはあった。カウンターでもチャンスを作った。もっと激しくできたかもしれないが、今後のワールドカップも考えなければならない」とアンチェロッティ監督は語った。

彼らにとって、これは新たな始まりとなるかもしれない。

「期待通りの内容だった。ミスが少なく、前線の決定力と守備のコントロールも向上した。良い試合だったが、まだ改善が必要だ」とアンチェロッティ監督は語った。

GOALがフィラデルフィア・スタジアムでのブラジル代表選手たちを評価する……


  • Gabriel Brazil 2026Getty

    ゴールキーパーとディフェンス

    アリソン（7/10）：

    ほとんどピンチはなく、数回セーブ。必要な場面で正確にボールを配球した。

    ダグラス・サントス（6/10）：

    ヴィニシウスが守備を怠るため、終始カバーに奔走した。

    ガブリエル（7/10）：

    守備の知恵でハイチの攻撃を封じた。ボールタッチ数最多。

    マルキーニョス（7/10）：

    要所で守備に貢献。タイミングの良いタックルを数回決めた。

    ダニーロ（6/10）：

    サイドの幅を保ち、守備の整理に多くの時間を費やしたが、1、2回抜かれた。

    • 広告
  • Bruno Guimaraes Brazil 2026Getty

    中盤

    ブルーノ・ギマランイス（7/10）：

    中盤で地味な仕事をこなし、好パスも供給。奇妙な組み合わせながら、このニューカッスル所属選手がチームを機能させた。

    カゼミーロ（5/10）：

    放ったロングボールはすべて失敗。動きは鈍く、中盤で存在感を示せなかった。

    ルーカス・パケタ（8/10）：

    ヴィニシウスへ見事なアシスト。連携では不可欠だった。ネイマールが復帰した際にどう機能するか注目される。

  • Raphinha Getty

    攻撃

    ヴィニシウス・ジュニア（8/10）：

    先制点を導き、2点目をアシスト、3点目を自身で決めた。交代まで脅威を与え続け、将来がますます楽しみだ。

    マテウス・クーニャ（7/10）：

    前半に2得点を奪取。後半は影を潜めたが、存在感は示した。今後はスタメンの座を射止めるはず。

    ラフィーニャ（6/10）：

    約35分間活発に動き、ハムストリングの負傷疑いで途中交代。大会への影響が懸念される。

  • Carlo Ancelotti Brazil 2026Getty

    サブメンバーとマネージャー

    ラヤン（6/10）：

    前半終盤にラフィーニャと交代で出場したが、右サイドでの活躍は目立たなかった。

    ガブリエル・マルティネッリ（6/10）：

    見事なカーブシュートでクロスバーを直撃。終盤には好機を演出した。

    エンドリック（7/10）：

    投入直後に大歓声を浴び、鮮やかなゴールを決めるもオフサイドで取り消された。

    ダニーロ（評価なし）：

    出場時間が短くインパクトは残せなかった。

    エデルソン（評価なし）：

    存在感を示す時間はなかった。

    カルロ・アンチェロッティ（6/10）：

    前半は選手を機能させ、後半はローテーションも成功。

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