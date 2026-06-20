ブラジルにとって、この夜は忘れられないものとなった。数か月の不確実性の後、久々に本格的な活気を取り戻したのだ。試行錯誤と期待外れのパフォーマンスを繰り返してきたセレソン（ブラジル代表）だが、ついにワールドカップらしい威風堂々とした姿を取り戻し、ワールドカップ通算最多得点国としてドイツを再び抜き返した。その兆しは早々に現れた。 12分、ブルーノ・ギマランイスがラフィーニャにスルーパス。ラフィーニャのシュートは決まったかに見えたがオフサイドで取り消された。

10分後、ヴィニシウスのシュートがGKに弾かれ、デルクロワのクリアがクニャの足に当たってオウンゴールとなった。クニャの2点目はヴィニシウスとの連携から。最終ライン裏へ抜け出し、右足で流し込んだ。

「ヴィニシウスを中央に配置する。ライアンは外で効果的に機能した。ヴィニシウスは危険な存在で、中央でのプレーに秀でており、ポジションを変えられ、他の選手も対応できる」とアンチェロッティ監督は語った。

前半終了間際には、パケタの浮き球をヴィニシウスが走り込んで流し込み4点目。懸念はラフィーニャのハムストリング痛で、アンチェロッティも心配を口にした。

アンチェロッティ監督は「ラフィーニャの状態は明日検査して判断する。今は原因が不明だ」と語った。

後半は落ち着いて展開。ブラジルはエンドリックとガブリエル・マルティネッリを投入し、前者はホームの大歓声を浴びた。彼のゴールはオフサイドで取り消された。

一方、ハイチは最後までひるまなかった。1974年以来のワールドカップ出場ながら、大舞台に不慣れなチームには見えなかった。とはいえ、ブラジルのほうが質的に上回っていた。

「前半よりチャンスはあった。カウンターでもチャンスを作った。もっと激しくできたかもしれないが、今後のワールドカップも考えなければならない」とアンチェロッティ監督は語った。

彼らにとって、これは新たな始まりとなるかもしれない。

「期待通りの内容だった。ミスが少なく、前線の決定力と守備のコントロールも向上した。良い試合だったが、まだ改善が必要だ」とアンチェロッティ監督は語った。

GOALがフィラデルフィア・スタジアムでのブラジル代表選手たちを評価する……



