NYLAND 9：前半だけで3度のスーパーセーブ。ブルーノ・ギマランイスのシュートを阻み、PKもストップ。マルティネッリのクロス、ヴィニシウスの至近距離シュートも防いだ。 後半開始直後、ペナルティエリア外からライアンの鋭いシュートと、オフサイドながら決定的なブルーノ・ギマランイスのシュートを再び好セーブ。85分にはアジェルのディフレクションで軌道が変わったダニーロ・サントスのシュートに飛び出したが、判断は不用意だった。失点はネイマールのPKのみ。
ライアーソン 5：前半は、絶好調時ほどの加速を見せないヴィニシウスに対応。 彼の役割は担当エリアを守ることであり、それ以上は求められていない。ブラジル陣内ではほとんど姿を見なかった。しかし、セレソン（ブラジル代表）のスターが本領を発揮し始めると苦戦し、60分過ぎにソルバッケン監督は交代を決断した。
（63分よりオールスネス 6：重要な局面で活力を与え、ブラジルFWに引けを取らなかった）。
ヘッゲム 7：中盤でヌサがボールを失った際、ナイランドのゴールへ突進したクーニャを追い返し、守備陣を統率。序盤から最も頼れる存在だった。
アジェル 5：自陣ペナルティエリア内でクンハを倒し、PKを献上。試合の流れを左右するミスでチームに大きな汚点を残した。 前半はマルティネッリのマークを外し、ヘディングシュートを許す寸前までいった。徐々に持ち直し、65分にはハーランドの先制点をアシストする好走を見せた。
（95分 オスティガード 5.5：不運。短い出場時間ながらPKを献上し、ブラジルに反撃の機会を与えた。）
モラー・ウルフ 6.5：ライアンとの対決は試合のハイライトの一つ。前半はヌサのカバーに忙しかったが、シェルデループ投入後は連携が改善し、攻撃参加も増加。左からのクロスはアリソンの判断を乱し、好機を創出しかけた。 終盤にかけて調子を上げた。
オデガード 7：前半のノルウェーにとって最高の得点チャンスは彼によるものだった。ハーランドがスペースを作り、アリソンの前で一対一のシュートチャンスを得たが、ブラジル代表のゴールキーパーに翻弄されてしまった。自陣エリア内での致命的なボールロストは、ヴィニシウスに決定的なチャンスを与えてしまった。 後半は中盤で存在感を示し、ベルゲの近くへ下がって味方をフリーにし、中央へ飛び込んで最終30mでパスを供給した。
ベルゲ 6：可もなく不可もない典型的なパフォーマンス。守備の前でバランスを取り、ブラジル選手の突破を阻んだ。オデガードが下がった際にはコンビで教科書通りのビルドアップに終始。
ベルグ 7：開始4分、ソルロスのアシストでアリソンを破るシュートを放つも、オフサイド判定で得点は取り消された。 前線へはほとんど飛び込まず、中盤でボールを回収する役割に徹し、主役はオデゴールに譲った。それでも試合が熱を帯びると、大量の距離を走り、献身的な姿勢を示した。
ヌサ 5：前半は悪夢だった。スピードを生かし、元ユヴェントスのダニーロを翻弄するはずだったが…… しかし彼を抜ききれず、さらにボールを数回失い、それがブラジルの同数チャンスにつながった。代表例がブルーノ・ギマランイスが外したPKだ。前半終了後、ソルバッケン監督は彼を容赦なく酷評した。
46分からのシュエルデルップは7.5点。ヌサより無秩序さが少なく、モラー・ウルフとの連携で各ラインをつないだ。 投入直後から右サイドの攻撃が継続的に機能し、75分にはファーポストへ右足を放ちアリソンを脅かした。さらにハーランドの決勝ヘッドを導く絶妙なアシストも記録した。
ハーランド 9：怪物。試合を決めるのに必要なのは半球分（この場合は2球）だけ。最初の30分はマルキーニョスとガブリエルのマークに抑えられ、パスも来ず姿を見せなかった。 ヌサは不調で、ソルロートも右サイドでオフサイドに引っかかり続けたが、献身的に走り続け、ブラジルDFラインを押し下げ、ロングボールの1対1を制し始めた。 後半立ち上がりにはアジェルの仕掛けからゴールに迫り、わずかに届かなかったがガブリエルのマークを振り切る動きは圧巻だった。シュエルデルップのクロスを頭で合わせ、アリソンの背後に強烈なシュートを叩き込んだ。 さらに、まるで何もないところから生み出したかのような「強烈なシュート」で試合を決定づけ、得点ランキングのトップに立つメッシとムバッペに並んだ。
ソルロット 5：右ウイングでは持ち味が生きず、決定機は1度だけ。序盤にダグラス・サントスを交わしベルグの先制点（1-0）をアシストしたが、オフサイドで取り消された。その後は消えた。 46分からのボブは6点。狭いスペースで活力を生み、ベルグ、オデゴール、アウルスネスの突破を誘った。これはサイドに置かれたセンターフォワードのソルロートにはできなかった。
ソルバッケン監督 8：運は大胆な味方だ。このノルウェー代表は極めて強力であり、同国史上最強のチームだろう。0-0の局面でブラジルがPKを失敗し、エンドリックの絶好機を逃したように、運も味方した。 それでもノルウェーは動じず、集中力を保って監督の采配も奏功。ケインと並び世界屈指の決定力を持つセンターフォワードが2本のシュートだけで試合を決めた。