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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

ブラジル対ノルウェー、CM採点。ナイランドとハーランドは圧巻、シェルデルップが試合を決める。ギマランイスとエンドリックは不運。

ブラジル 対 ノルウェー
ワールドカップ
ブラジル
ノルウェー

ソルバッケン監督率いるチームがベスト16進出した試合での、私たちの「合格」と「不合格」

ノルウェーはブラジルにとっての「天敵」であることを再証明した。ブラジルは一度も勝ったことがないこのスカンジナビアのチームに、ワールドカップベスト16で敗退した。 カルロ・アンチェロッティ率いるチームがイタリアW杯以来最も早く大会を去ることになった。1982年大会でブラジルを涙に沈めたパオロ・ロッシのハットトリック記念日、もう一人の伝説的ストライカー、ハーランドが主役となり、ドイツがパラグアイに敗れたのに続き、ノックアウトステージ2つ目の大番狂わせを起こした。


以下、ブラジル対ノルウェー戦の選手評価です。

  • ブラジル代表の選手評価

    アリソン 6：前半終了間際、オデゴールの絶好位置からのシュートを好セーブ。モラー・ウルフの左クロスには届かず危ない場面も。ハーランドの独壇場が始まると無力だった。


    ダニーロ 5：前半はヌサの低調なプレーもあり無難に凌いだ。しかし後半はシェルデルップが予測不能な動きで躍動し、モラー・ウルフやベルグの走り込みも活用してダニーロをマークから外した。


    マルキーニョス 5.5：ブラジル守備の要として試合の大半はリスクを避けコントロールしていたが、後半はハーランドの猛攻に圧倒された。チームはワールドカップでまたも惨敗し、かつての「セレソン」の面影はなかった。


    ガブリエル・マガリャエス 5：試合の大半は安定していたが、ハーランドのマークを外した1回のミスが致命傷となった。 マンチェスター・シティの天才が2点目を決めた場面でも、ただ見ているだけだった。

    ダグラス・サントス 5.5：序盤、ソルロートの動きに対応しきれずベルグへパスを通されたが、オフサイドで救われた。ヴィニシウスをカバーしつつ慎重にプレーしたが、攻撃参加は少なかった。


    カゼミーロ 5.5：ペースは緩やかだったが、常にポジショニングをわきまえ、適切なタイミングで正しい判断を下していた。ブラジル代表の司令塔として、いつギアを上げるべきかを巧みに見極めていた。 前半終了間際にはマルティネッリの先制点につながる好パスを供給しかけたが、後半は運動量が落ち、同点機ではネイマールかエンドリックへのラストパスを大きく外した。


    ブルーノ・ギマランイス 4.5：アンチェロッティ監督は彼にノルウェーボール保持者へのプレスを指示し、4人のスピードスターへのカウンター起点役を託した。安定感はチーム随一だが、序盤のPKでは臆病さが露呈した。 ボール奪取では存在感を示し、ナイランドとの1対1も作ったが、オフサイドでノーカウントとなった。

    （79分よりエデルソン、評価なし）


    レイアン 6：アンチェロッティ監督の切り札。右サイドで仕掛け、モーラー・ウルフを脅かしつつ戦術的な規律も守った。後半15分にはナイランドの好セーブを誘うシュート。

    （68分 ダニーロ・サントス 5.5：同点の好機を得たが、アジェールにブロックされたシュートはナイランドのスーパーセーブに阻まれた。それ以外ではほとんど見せ場がなく、存在感を示せなかった）


    クニャ 6：開始早々、アジェルのファールでPKを獲得し、ストライカーらしい機転を見せた。追加のチャンスはヘッゲムに追いつかれた。以降は目立たないが、戦術的な役割をこなした。

    （58分 エンドリック 4：投入1分後、ナイランドとの1対1をコントロールミスで外し、流れをハーランド率いるノルウェーへ渡した）。


    ガブリエル・マルティネッリ 6.5：堅いノルウェー守備を崩すため、アンチェロッティが選んだ意外な武器。前半から効果を発揮した。 4-2-3-1のシステムでライン間を動き、左のヴィニシウスと連係し、エリア内でも決定機を作った。後半は運動量が落ち、終盤前に交代した。

    68分出場 ネイマール 5.5：招集自体が論点で、ジョアン・ペドロなどより状態の良い選手を起用しなかった批判は避けられない。それでも入ってチームに活を入れ、勢いを取り戻そうとした。 試合終了間際にW杯通算9点目を決めたが、終了のホイッスルとともに流した涙が別れの瞬間を印象づけた。


    ヴィニシウス 7：立ち上がりはリズムに乗れなかった。ライアーソンにマークされ、レアル・マドリードのエースの加速を警戒して攻撃参加を抑えられていたからだ。しかし後半に入ると、マルティネッリがマークを引きつけスペースを作ったことでパフォーマンスが向上した。 前半終了間際には1-0となるはずだったシュートをナイランドが好反応で阻止。後半もチームを牽引し、美しいスクリューシュートはエンドリックが最悪の形で処理した。


    アンチェロッティ監督 5：4トップを同時に起用し、相手の堅い守備をスピードと連係で崩した。 試合と突破の行方は、ブルーノ・ギマランイスのPK失敗とナイランドとの1対1を逃したエンドリックのミスという2つの信じがたい場面に左右された。交代策も疑問が残る。0-0の段階でネイマールやエンドリックを投入し、チームバランスを崩した。2人は前線で連係不足だったうえ、ボールを持たない場面でも貢献できなかった。 ハーランド投入後は技術も組織も崩れ、脆さが露呈した。ブラジルがW杯で早期敗退したのは1990年イタリア大会以来。この失速は安易な采配が招いた。

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  • ノルウェーの選手評価

    NYLAND 9：前半だけで3度のスーパーセーブ。ブルーノ・ギマランイスのシュートを阻み、PKもストップ。マルティネッリのクロス、ヴィニシウスの至近距離シュートも防いだ。 後半開始直後、ペナルティエリア外からライアンの鋭いシュートと、オフサイドながら決定的なブルーノ・ギマランイスのシュートを再び好セーブ。85分にはアジェルのディフレクションで軌道が変わったダニーロ・サントスのシュートに飛び出したが、判断は不用意だった。失点はネイマールのPKのみ。


    ライアーソン 5：前半は、絶好調時ほどの加速を見せないヴィニシウスに対応。 彼の役割は担当エリアを守ることであり、それ以上は求められていない。ブラジル陣内ではほとんど姿を見なかった。しかし、セレソン（ブラジル代表）のスターが本領を発揮し始めると苦戦し、60分過ぎにソルバッケン監督は交代を決断した。

    （63分よりオールスネス 6：重要な局面で活力を与え、ブラジルFWに引けを取らなかった）。


    ヘッゲム 7：中盤でヌサがボールを失った際、ナイランドのゴールへ突進したクーニャを追い返し、守備陣を統率。序盤から最も頼れる存在だった。


    アジェル 5：自陣ペナルティエリア内でクンハを倒し、PKを献上。試合の流れを左右するミスでチームに大きな汚点を残した。 前半はマルティネッリのマークを外し、ヘディングシュートを許す寸前までいった。徐々に持ち直し、65分にはハーランドの先制点をアシストする好走を見せた。

    （95分 オスティガード 5.5：不運。短い出場時間ながらPKを献上し、ブラジルに反撃の機会を与えた。）


    モラー・ウルフ 6.5：ライアンとの対決は試合のハイライトの一つ。前半はヌサのカバーに忙しかったが、シェルデループ投入後は連携が改善し、攻撃参加も増加。左からのクロスはアリソンの判断を乱し、好機を創出しかけた。 終盤にかけて調子を上げた。


    オデガード 7：前半のノルウェーにとって最高の得点チャンスは彼によるものだった。ハーランドがスペースを作り、アリソンの前で一対一のシュートチャンスを得たが、ブラジル代表のゴールキーパーに翻弄されてしまった。自陣エリア内での致命的なボールロストは、ヴィニシウスに決定的なチャンスを与えてしまった。 後半は中盤で存在感を示し、ベルゲの近くへ下がって味方をフリーにし、中央へ飛び込んで最終30mでパスを供給した。


    ベルゲ 6：可もなく不可もない典型的なパフォーマンス。守備の前でバランスを取り、ブラジル選手の突破を阻んだ。オデガードが下がった際にはコンビで教科書通りのビルドアップに終始。


    ベルグ 7：開始4分、ソルロスのアシストでアリソンを破るシュートを放つも、オフサイド判定で得点は取り消された。 前線へはほとんど飛び込まず、中盤でボールを回収する役割に徹し、主役はオデゴールに譲った。それでも試合が熱を帯びると、大量の距離を走り、献身的な姿勢を示した。


    ヌサ 5：前半は悪夢だった。スピードを生かし、元ユヴェントスのダニーロを翻弄するはずだったが…… しかし彼を抜ききれず、さらにボールを数回失い、それがブラジルの同数チャンスにつながった。代表例がブルーノ・ギマランイスが外したPKだ。前半終了後、ソルバッケン監督は彼を容赦なく酷評した。

    46分からのシュエルデルップは7.5点。ヌサより無秩序さが少なく、モラー・ウルフとの連携で各ラインをつないだ。 投入直後から右サイドの攻撃が継続的に機能し、75分にはファーポストへ右足を放ちアリソンを脅かした。さらにハーランドの決勝ヘッドを導く絶妙なアシストも記録した。

    ハーランド 9：怪物。試合を決めるのに必要なのは半球分（この場合は2球）だけ。最初の30分はマルキーニョスとガブリエルのマークに抑えられ、パスも来ず姿を見せなかった。 ヌサは不調で、ソルロートも右サイドでオフサイドに引っかかり続けたが、献身的に走り続け、ブラジルDFラインを押し下げ、ロングボールの1対1を制し始めた。 後半立ち上がりにはアジェルの仕掛けからゴールに迫り、わずかに届かなかったがガブリエルのマークを振り切る動きは圧巻だった。シュエルデルップのクロスを頭で合わせ、アリソンの背後に強烈なシュートを叩き込んだ。 さらに、まるで何もないところから生み出したかのような「強烈なシュート」で試合を決定づけ、得点ランキングのトップに立つメッシとムバッペに並んだ。


    ソルロット 5：右ウイングでは持ち味が生きず、決定機は1度だけ。序盤にダグラス・サントスを交わしベルグの先制点（1-0）をアシストしたが、オフサイドで取り消された。その後は消えた。 46分からのボブは6点。狭いスペースで活力を生み、ベルグ、オデゴール、アウルスネスの突破を誘った。これはサイドに置かれたセンターフォワードのソルロートにはできなかった。


    ソルバッケン監督 8：運は大胆な味方だ。このノルウェー代表は極めて強力であり、同国史上最強のチームだろう。0-0の局面でブラジルがPKを失敗し、エンドリックの絶好機を逃したように、運も味方した。 それでもノルウェーは動じず、集中力を保って監督の采配も奏功。ケインと並び世界屈指の決定力を持つセンターフォワードが2本のシュートだけで試合を決めた。

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