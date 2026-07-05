アリソン 6：前半終了間際、オデゴールの絶好位置からのシュートを好セーブ。モラー・ウルフの左クロスには届かず危ない場面も。ハーランドの独壇場が始まると無力だった。



ダニーロ 5：前半はヌサの低調なプレーもあり無難に凌いだ。しかし後半はシェルデルップが予測不能な動きで躍動し、モラー・ウルフやベルグの走り込みも活用してダニーロをマークから外した。



マルキーニョス 5.5：ブラジル守備の要として試合の大半はリスクを避けコントロールしていたが、後半はハーランドの猛攻に圧倒された。チームはワールドカップでまたも惨敗し、かつての「セレソン」の面影はなかった。



ガブリエル・マガリャエス 5：試合の大半は安定していたが、ハーランドのマークを外した1回のミスが致命傷となった。 マンチェスター・シティの天才が2点目を決めた場面でも、ただ見ているだけだった。

ダグラス・サントス 5.5：序盤、ソルロートの動きに対応しきれずベルグへパスを通されたが、オフサイドで救われた。ヴィニシウスをカバーしつつ慎重にプレーしたが、攻撃参加は少なかった。



カゼミーロ 5.5：ペースは緩やかだったが、常にポジショニングをわきまえ、適切なタイミングで正しい判断を下していた。ブラジル代表の司令塔として、いつギアを上げるべきかを巧みに見極めていた。 前半終了間際にはマルティネッリの先制点につながる好パスを供給しかけたが、後半は運動量が落ち、同点機ではネイマールかエンドリックへのラストパスを大きく外した。



ブルーノ・ギマランイス 4.5：アンチェロッティ監督は彼にノルウェーボール保持者へのプレスを指示し、4人のスピードスターへのカウンター起点役を託した。安定感はチーム随一だが、序盤のPKでは臆病さが露呈した。 ボール奪取では存在感を示し、ナイランドとの1対1も作ったが、オフサイドでノーカウントとなった。

（79分よりエデルソン、評価なし）



レイアン 6：アンチェロッティ監督の切り札。右サイドで仕掛け、モーラー・ウルフを脅かしつつ戦術的な規律も守った。後半15分にはナイランドの好セーブを誘うシュート。

（68分 ダニーロ・サントス 5.5：同点の好機を得たが、アジェールにブロックされたシュートはナイランドのスーパーセーブに阻まれた。それ以外ではほとんど見せ場がなく、存在感を示せなかった）



クニャ 6：開始早々、アジェルのファールでPKを獲得し、ストライカーらしい機転を見せた。追加のチャンスはヘッゲムに追いつかれた。以降は目立たないが、戦術的な役割をこなした。

（58分 エンドリック 4：投入1分後、ナイランドとの1対1をコントロールミスで外し、流れをハーランド率いるノルウェーへ渡した）。



ガブリエル・マルティネッリ 6.5：堅いノルウェー守備を崩すため、アンチェロッティが選んだ意外な武器。前半から効果を発揮した。 4-2-3-1のシステムでライン間を動き、左のヴィニシウスと連係し、エリア内でも決定機を作った。後半は運動量が落ち、終盤前に交代した。

68分出場 ネイマール 5.5：招集自体が論点で、ジョアン・ペドロなどより状態の良い選手を起用しなかった批判は避けられない。それでも入ってチームに活を入れ、勢いを取り戻そうとした。 試合終了間際にW杯通算9点目を決めたが、終了のホイッスルとともに流した涙が別れの瞬間を印象づけた。



ヴィニシウス 7：立ち上がりはリズムに乗れなかった。ライアーソンにマークされ、レアル・マドリードのエースの加速を警戒して攻撃参加を抑えられていたからだ。しかし後半に入ると、マルティネッリがマークを引きつけスペースを作ったことでパフォーマンスが向上した。 前半終了間際には1-0となるはずだったシュートをナイランドが好反応で阻止。後半もチームを牽引し、美しいスクリューシュートはエンドリックが最悪の形で処理した。



アンチェロッティ監督 5：4トップを同時に起用し、相手の堅い守備をスピードと連係で崩した。 試合と突破の行方は、ブルーノ・ギマランイスのPK失敗とナイランドとの1対1を逃したエンドリックのミスという2つの信じがたい場面に左右された。交代策も疑問が残る。0-0の段階でネイマールやエンドリックを投入し、チームバランスを崩した。2人は前線で連係不足だったうえ、ボールを持たない場面でも貢献できなかった。 ハーランド投入後は技術も組織も崩れ、脆さが露呈した。ブラジルがW杯で早期敗退したのは1990年イタリア大会以来。この失速は安易な采配が招いた。