NYLAND 9：前半だけで3度のスーパーセーブ。ブルーノ・ギマランイスのシュートを阻みPKも止めた。マルティネッリのクロス、ヴィニシウスの至近距離シュートもブロック。 後半立ち上がりにはペナルティエリア外からのライアンのシュートと、オフサイドながら決定的なブルーノ・ギマランイスのシュートをまたも阻止。85分にはアジェルのディフレクションでコースが変わったダニーロ・サントスのシュートに飛び出したが、判断は早計だった。失点はネイマールのPKのみ。
ライアーソン 5：前半はヴィニシウスの加速に耐えた。 彼の役割は担当エリアを守ることであり、それ以上は求められていない。実際、ブラジル陣内ではほとんど姿を見なかった。しかし、セレソン（ブラジル代表）のスターが本領を発揮し始めると苦戦を強いられ、60分過ぎにソルバッケン監督は交代を決断した。
（63分よりオールスネス 6：重要な局面で活力を与え、ブラジルFWに引けを取らなかった）。
ヘッゲム 7：中盤でヌサがボールを失った際、ゴールへ突進したクーニャを驚異的なスピードで追い付き阻止。試合開始から守備陣で最も頼れる存在として統率し、味方のミスをカバーした。堅実なプレー。
アジェル 5：自陣ペナルティエリア内でクンハを倒し、PKを献上。チームに大きな危機をもたらした。 前半はマルティネッリのマークを外し、ヘディングシュートを許す寸前までいった。徐々に持ち直し、65分にはハーランドの先制点をアシストする好走を見せた。
（95分 オスティガード 5.5：不運。わずかな出場時間の中でPKを献上し、ブラジルに巻き返す機会を与えてしまった。）
モラー・ウルフ 6.5：ライアンとのマッチアップは白熱したが互角。前半はヌサのカバーに忙しかったが、シェルデルップ投入後は連携が良くなり攻撃参加も増加。左からのクロスはアリソンの判断を乱し好機直前。 終盤にかけて調子を上げた。
オデガード 7：前半のノルウェーにとって最高の得点チャンスは彼によるものだった。ハーランドがスペースを作り、アリソンの前で一対一のシュートチャンスを得たが、ブラジル代表のゴールキーパーに翻弄されてしまった。自陣エリア内での致命的なボールロストは、ヴィニシウスに決定的なチャンスを与えてしまった。 後半は中盤で存在感を示し、ベルゲの近くへ下りて味方をフリーにし、中央へ飛び込んで最終30mで配球する場面も。
ベルゲ 6：可もなく不可もない典型的なパフォーマンス。守備の前でバランスを取り、ブラジル選手の突破を阻んだ。オデガードが下がった際にはコンビで教科書通りのビルドアップに終始。
ベルグ 7：開始4分、ソルロスのアシストでアリソンを破るシュートを放つも、オフサイド判定でノーゴール。 前線へはほとんど入り込まず、中盤でボールを回収する役割に徹し、主役は質の高いオデゴールに譲った。それでも試合が白熱すると、とてつもない距離を走り続けた。並外れた献身性が光った。
ヌサ 5：前半は悪夢だった。彼のスピードが元ユヴェントスのダニーロを翻弄するはずだったが、まったく通用しなかった。 しかし彼を抜ききれず、ボールも喪失。そのひとつがブルーノ・ギマランイスのPKにつながった。前半終了後、ソルバッケン監督は彼を容赦なく交代させた。
46分からのシュエルデルップは7.5点。ヌサより無秩序さが少なく、モラー・ウルフとの連携で各ラインをつないだ。 投入直後から右サイドの攻撃が活性化。75分にはファーポストへ右足を放ちアリソンを脅かし、ハーランドの決勝ヘッドをアシストした。
ハーランド 9：怪物。試合を決めるのは半球分（今回は2球）だけで、素晴らしい試合だった。最初の30分はマルキーニョスとガブリエルのマークに抑えられ、パスも来ず姿を見せなかった。 ヌサは不調で、ソルロートも右サイドでオフサイドに引っかかり続けたが、献身的な走りで相手の最終ラインを押し下げ、ロングボールの競り合いを制し始めた。 後半開始早々、アジェルの仕掛けからゴールに迫り、わずかに届かなかったが、ガブリエルのマークを振り切る動きは圧巻だった。シュエルデルップのクロスを頭で合わせ、アリソンの背後に強烈なシュートを叩き込んだ。 さらに、まるで何もないところから生み出したかのような「強烈なシュート」で試合を決定づけ、メッシとムバッペと並んで得点ランキングのトップに立った。
ソルロット 5：右ウイングでは持ち味が生きず、序盤にダグラス・サントスをかわしベルグの先制点（1-0）をアシストしたがオフサイド判定で取り消された。その後は消えた。 46分からのボブは6点。狭いスペースで活力を生み、ベルグ、オデゴール、アウルスネスの突破を誘った。これはサイドに置かれたセンターフォワードのソルロートにはできなかった。
ソルバッケン監督 8：運は大胆な味方だ。このノルウェー代表は史上最強級で、0-0でブラジルがPK失敗やエンドリックの好機を逃したように、要所で運も味方した。 それでもノルウェーは動じず、集中力を保った。ソルバッケンの采配も光り、ケインと並んで世界屈指の決定力を持つセンターフォワードが2本のシュートだけで試合を決めた。