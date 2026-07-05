アリソン 6：前半終了間際、オデゴールの絶好位置からのシュートを好セーブ。モラー・ウルフの左クロスには対応しきれず危ない場面も。ハーランドの独壇場が始まると無力だった。



ダニーロ 5：前半はヌサの低調なプレーもあり無難に凌いだ。しかし後半はシェルデルップが予測不能な動きで躍動し、モラー・ウルフやベルグの走り込みも活用してダニーロをマークから外した。



マルキーニョス 5.5：ブラジル守備の要だが、試合の大半はリスクを避け安定していた。後半はハーランドの猛攻に圧倒され、チームはW杯でまたも惨敗。



ガブリエル・マガリャエス 5：試合の大半は安定していたが、ハーランドのマークを外した1回のミスが致命傷となった。 マンチェスター・シティの天才が2点目を決めた場面でも、ただ見ているだけだった。

ダグラス・サントス 5.5：序盤、ソルロートの動きに対応しきれずベルグへパスを通されたが、オフサイドで救われた。ヴィニシウスをカバーしつつ慎重にプレーしたが、攻撃参加は少なかった。



カゼミーロ 5.5：ペースは緩やかだったが、常にポジショニングをわきまえ、適切なタイミングで正しい判断を下していた。ブラジル代表の司令塔として、いつギアを上げるべきかを巧みに見極めていた。 前半終了間際にはマルティネッリの先制点につながる好パスを供給しかけたが、後半は運動量が落ち、同点機ではネイマールまたはエンドリックへのラストパスを大きく外した。



ブルーノ・ギマランイス 4.5：アンチェロッティ監督は彼にノルウェーボール保持者へのプレスタイミングをコントロールさせ、4人の前線へのカウンター発動役を任せた。代表で最も安定しているが、PKを蹴る際に臆病だった。 ボール奪取では存在感を示し、ナイランドとの1対1も作ったが、オフサイドでノーカウントとなり、試合に完全に溶け込むことはできなかった。

（79分よりエデルソン、評価なし）



レイアン 6：アンチェロッティ監督の切り札。右サイドで仕掛け、モーラー・ウルフを脅かしつつ戦術的な規律も守った。後半15分にはナイランドの好セーブを誘うシュート。

（68分より ダニーロ・サントス 5.5：同点の好機を得たがアジェールにブロックされ、ナイランドのスーパーセーブに阻まれた。それ以外ではほとんど見せ場なし）



クニャ 6：開始早々、アジェルのファールでPKを獲得し、ストライカーらしい機転を見せた。追加のチャンスはヘッゲムに阻まれたが、その後は目立たずとも戦術的な役割をこなした。

（58分よりエンドリック 4：投入1分後、ナイランドとの1対1をミスで逃し、流れをノルウェーへ傾けた）。



ガブリエル・マルティネッリ 6.5：堅いノルウェー守備を崩すため、アンチェロッティが投入した切り札。前半から効果を発揮した。 4-2-3-1のシステムでライン間を動き、左サイドではヴィニシウスと連係し、エリア内でも決定機を作った。後半は運動量が落ち、終盤前に交代した。

68分出場 ネイマール 5.5：招集されたこと自体と、ジョアン・ペドロのような調子の良い選手を起用しなかったことは、この早すぎる敗退でアンチェロッティ監督への批判につながるだろう。彼にはこれ以上できることはなかったが、体力が低下していたチームに活気を吹き込み、勢いを取り戻そうとピッチに入った。 試合終了間際にW杯通算9点目を決めたが、終了のホイッスルとともに流した涙が別れの瞬間を印象づけた。



ヴィニシウス 7：立ち上がりはリズムに乗れず、ライアーソンにマークされた。しかし後半に入るとマルティネッリが相手を引きつけスペースが生まれ、パフォーマンスが向上した。 前半終了間際には1-0となるはずだったシュートをナイランドが好反応で阻止。後半も精神面・技術面のリーダーとしてチームを牽引し、見事なトリベラパスを供給したが、エンドリックが最悪の形で処理した。



アンチェロッティ監督 5：4トップを同時に起用し、相手の堅い守備をスピードと連係で崩した。 試合と突破の行方は、ブルーノ・ギマランイスのPK失敗とエンドリックの1対1のミスという2つの信じがたい場面に左右された。交代策も疑問が残る。0-0の段階でネイマールやエンドリックを投入し、チームのバランスを崩した。彼らは前線で連係不足だったうえ、守備でも貢献できなかった。 ハランド投入後は守備がさらに薄くなり、脆さが露呈した。ブラジルがW杯で早期敗退したのは1990年イタリア大会以来。この失敗は安易な交代策を取ったアンチェロッティにも責任がある。