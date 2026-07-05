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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

翻訳者：

ブラジル対ノルウェー、CMの採点。ナイランドとハーランドは圧巻、シェルデルップが試合を決めた。ブルーノ・ギマランイスとエンドリックは精彩を欠いた。

ブラジル 対 ノルウェー
ワールドカップ
ブラジル
ノルウェー

ソルバッケン監督率いるチームがベスト16に進出した試合での、私たちの「合格」と「不合格」

ノルウェーはブラジルにとっての「天敵」であることを再証明した。ブラジルは一度も勝ったことがないこのスカンジナビアのチームに、ワールドカップベスト16で敗退した。 カルロ・アンチェロッティ率いるチームがイタリア’90以来最も早く大会を去る歴史的敗退となった。スペイン’82でセレソンに涙を流させたパオロ・ロッシのハットトリックの記念日に、もう一人の伝説的ストライカー、ハーランドが主役となり、ドイツがパラグアイに敗れたのに続き、ノックアウトステージ2つ目の大番狂わせを起こした。


以下、ブラジル対ノルウェー戦の選手評価です。

  • ブラジル代表の選手評価

    アリソン 6：前半終了間際、オデゴールの絶好位置からのシュートを好セーブ。モラー・ウルフの左クロスには対応しきれず危ない場面も。ハーランドの独壇場が始まると無力だった。


    ダニーロ 5：前半はヌサの低調なプレーもあり無難に凌いだ。しかし後半はシェルデルップが予測不能な動きで躍動し、モラー・ウルフやベルグの走り込みも活用してダニーロをマークから外した。


    マルキーニョス 5.5：ブラジル守備の要だが、試合の大半はリスクを避け安定していた。後半はハーランドの猛攻に圧倒され、チームはW杯でまたも惨敗。


    ガブリエル・マガリャエス 5：試合の大半は安定していたが、ハーランドのマークを外した1回のミスが致命傷となった。 マンチェスター・シティの天才が2点目を決めた場面でも、ただ見ているだけだった。

    ダグラス・サントス 5.5：序盤、ソルロートの動きに対応しきれずベルグへパスを通されたが、オフサイドで救われた。ヴィニシウスをカバーしつつ慎重にプレーしたが、攻撃参加は少なかった。


    カゼミーロ 5.5：ペースは緩やかだったが、常にポジショニングをわきまえ、適切なタイミングで正しい判断を下していた。ブラジル代表の司令塔として、いつギアを上げるべきかを巧みに見極めていた。 前半終了間際にはマルティネッリの先制点につながる好パスを供給しかけたが、後半は運動量が落ち、同点機ではネイマールまたはエンドリックへのラストパスを大きく外した。


    ブルーノ・ギマランイス 4.5：アンチェロッティ監督は彼にノルウェーボール保持者へのプレスタイミングをコントロールさせ、4人の前線へのカウンター発動役を任せた。代表で最も安定しているが、PKを蹴る際に臆病だった。 ボール奪取では存在感を示し、ナイランドとの1対1も作ったが、オフサイドでノーカウントとなり、試合に完全に溶け込むことはできなかった。

    （79分よりエデルソン、評価なし）


    レイアン 6：アンチェロッティ監督の切り札。右サイドで仕掛け、モーラー・ウルフを脅かしつつ戦術的な規律も守った。後半15分にはナイランドの好セーブを誘うシュート。

    （68分より ダニーロ・サントス 5.5：同点の好機を得たがアジェールにブロックされ、ナイランドのスーパーセーブに阻まれた。それ以外ではほとんど見せ場なし）


    クニャ 6：開始早々、アジェルのファールでPKを獲得し、ストライカーらしい機転を見せた。追加のチャンスはヘッゲムに阻まれたが、その後は目立たずとも戦術的な役割をこなした。

    （58分よりエンドリック 4：投入1分後、ナイランドとの1対1をミスで逃し、流れをノルウェーへ傾けた）。


    ガブリエル・マルティネッリ 6.5：堅いノルウェー守備を崩すため、アンチェロッティが投入した切り札。前半から効果を発揮した。 4-2-3-1のシステムでライン間を動き、左サイドではヴィニシウスと連係し、エリア内でも決定機を作った。後半は運動量が落ち、終盤前に交代した。

    68分出場 ネイマール 5.5：招集されたこと自体と、ジョアン・ペドロのような調子の良い選手を起用しなかったことは、この早すぎる敗退でアンチェロッティ監督への批判につながるだろう。彼にはこれ以上できることはなかったが、体力が低下していたチームに活気を吹き込み、勢いを取り戻そうとピッチに入った。 試合終了間際にW杯通算9点目を決めたが、終了のホイッスルとともに流した涙が別れの瞬間を印象づけた。


    ヴィニシウス 7：立ち上がりはリズムに乗れず、ライアーソンにマークされた。しかし後半に入るとマルティネッリが相手を引きつけスペースが生まれ、パフォーマンスが向上した。 前半終了間際には1-0となるはずだったシュートをナイランドが好反応で阻止。後半も精神面・技術面のリーダーとしてチームを牽引し、見事なトリベラパスを供給したが、エンドリックが最悪の形で処理した。


    アンチェロッティ監督 5：4トップを同時に起用し、相手の堅い守備をスピードと連係で崩した。 試合と突破の行方は、ブルーノ・ギマランイスのPK失敗とエンドリックの1対1のミスという2つの信じがたい場面に左右された。交代策も疑問が残る。0-0の段階でネイマールやエンドリックを投入し、チームのバランスを崩した。彼らは前線で連係不足だったうえ、守備でも貢献できなかった。 ハランド投入後は守備がさらに薄くなり、脆さが露呈した。ブラジルがW杯で早期敗退したのは1990年イタリア大会以来。この失敗は安易な交代策を取ったアンチェロッティにも責任がある。

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  • ノルウェーの選手評価

    NYLAND 9：前半だけで3度のスーパーセーブ。ブルーノ・ギマランイスのシュートを阻みPKも止めた。マルティネッリのクロス、ヴィニシウスの至近距離シュートもブロック。 後半立ち上がりにはペナルティエリア外からのライアンのシュートと、オフサイドながら決定的なブルーノ・ギマランイスのシュートをまたも阻止。85分にはアジェルのディフレクションでコースが変わったダニーロ・サントスのシュートに飛び出したが、判断は早計だった。失点はネイマールのPKのみ。


    ライアーソン 5：前半はヴィニシウスの加速に耐えた。 彼の役割は担当エリアを守ることであり、それ以上は求められていない。実際、ブラジル陣内ではほとんど姿を見なかった。しかし、セレソン（ブラジル代表）のスターが本領を発揮し始めると苦戦を強いられ、60分過ぎにソルバッケン監督は交代を決断した。

    （63分よりオールスネス 6：重要な局面で活力を与え、ブラジルFWに引けを取らなかった）。


    ヘッゲム 7：中盤でヌサがボールを失った際、ゴールへ突進したクーニャを驚異的なスピードで追い付き阻止。試合開始から守備陣で最も頼れる存在として統率し、味方のミスをカバーした。堅実なプレー。


    アジェル 5：自陣ペナルティエリア内でクンハを倒し、PKを献上。チームに大きな危機をもたらした。 前半はマルティネッリのマークを外し、ヘディングシュートを許す寸前までいった。徐々に持ち直し、65分にはハーランドの先制点をアシストする好走を見せた。

    （95分 オスティガード 5.5：不運。わずかな出場時間の中でPKを献上し、ブラジルに巻き返す機会を与えてしまった。）


    モラー・ウルフ 6.5：ライアンとのマッチアップは白熱したが互角。前半はヌサのカバーに忙しかったが、シェルデルップ投入後は連携が良くなり攻撃参加も増加。左からのクロスはアリソンの判断を乱し好機直前。 終盤にかけて調子を上げた。


    オデガード 7：前半のノルウェーにとって最高の得点チャンスは彼によるものだった。ハーランドがスペースを作り、アリソンの前で一対一のシュートチャンスを得たが、ブラジル代表のゴールキーパーに翻弄されてしまった。自陣エリア内での致命的なボールロストは、ヴィニシウスに決定的なチャンスを与えてしまった。 後半は中盤で存在感を示し、ベルゲの近くへ下りて味方をフリーにし、中央へ飛び込んで最終30mで配球する場面も。


    ベルゲ 6：可もなく不可もない典型的なパフォーマンス。守備の前でバランスを取り、ブラジル選手の突破を阻んだ。オデガードが下がった際にはコンビで教科書通りのビルドアップに終始。


    ベルグ 7：開始4分、ソルロスのアシストでアリソンを破るシュートを放つも、オフサイド判定でノーゴール。 前線へはほとんど入り込まず、中盤でボールを回収する役割に徹し、主役は質の高いオデゴールに譲った。それでも試合が白熱すると、とてつもない距離を走り続けた。並外れた献身性が光った。


    ヌサ 5：前半は悪夢だった。彼のスピードが元ユヴェントスのダニーロを翻弄するはずだったが、まったく通用しなかった。 しかし彼を抜ききれず、ボールも喪失。そのひとつがブルーノ・ギマランイスのPKにつながった。前半終了後、ソルバッケン監督は彼を容赦なく交代させた。

    46分からのシュエルデルップは7.5点。ヌサより無秩序さが少なく、モラー・ウルフとの連携で各ラインをつないだ。 投入直後から右サイドの攻撃が活性化。75分にはファーポストへ右足を放ちアリソンを脅かし、ハーランドの決勝ヘッドをアシストした。

    ハーランド 9：怪物。試合を決めるのは半球分（今回は2球）だけで、素晴らしい試合だった。最初の30分はマルキーニョスとガブリエルのマークに抑えられ、パスも来ず姿を見せなかった。 ヌサは不調で、ソルロートも右サイドでオフサイドに引っかかり続けたが、献身的な走りで相手の最終ラインを押し下げ、ロングボールの競り合いを制し始めた。 後半開始早々、アジェルの仕掛けからゴールに迫り、わずかに届かなかったが、ガブリエルのマークを振り切る動きは圧巻だった。シュエルデルップのクロスを頭で合わせ、アリソンの背後に強烈なシュートを叩き込んだ。 さらに、まるで何もないところから生み出したかのような「強烈なシュート」で試合を決定づけ、メッシとムバッペと並んで得点ランキングのトップに立った。


    ソルロット 5：右ウイングでは持ち味が生きず、序盤にダグラス・サントスをかわしベルグの先制点（1-0）をアシストしたがオフサイド判定で取り消された。その後は消えた。 46分からのボブは6点。狭いスペースで活力を生み、ベルグ、オデゴール、アウルスネスの突破を誘った。これはサイドに置かれたセンターフォワードのソルロートにはできなかった。


    ソルバッケン監督 8：運は大胆な味方だ。このノルウェー代表は史上最強級で、0-0でブラジルがPK失敗やエンドリックの好機を逃したように、要所で運も味方した。 それでもノルウェーは動じず、集中力を保った。ソルバッケンの采配も光り、ケインと並んで世界屈指の決定力を持つセンターフォワードが2本のシュートだけで試合を決めた。

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