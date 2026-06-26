役員室での対立が激化する中、アンチェロッティ監督はピッチに集中している。ブラジル代表はヒューストンで日本とのベスト32を戦う。VARを巡る議論はあったが、ヴィニシウス・ジュニオールが終盤に得点し、マテウス・クーニャが3点目を奪って首位通過を決めた。アンチェロッティ監督は、ピッチ外の騒動にも動じず、今後のチーム展開に楽観的だ。

「今はチームとしてプレーできている。それが目標だ。 完璧ではないし、改善点もある。ボールを支配しているときはもう少しスピードを上げられる」と試合後に語った。さらに「チームは大きく成長し、今は堅実なプレーができているので満足している。ノックアウトステージでは堅実さが非常に重要だ。我々は堅実なチームだ。初戦と比べるとミスも減り、リズムも良くなり、前線での決定力も高まっている」と続けた。