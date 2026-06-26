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ブラジル側は、スコットランド戦でヴィニシウス・ジュニアのゴールが無効とされた件で、サッカー協会がFIFAに抗議したことを受け、当該審判の資格停止を要求している。
CBF、ヴィニシウス・ジュニアへのVAR判定に激怒
ブラジルがスコットランドと対戦したグループC最終戦の21分、ドラマが起きた。ヴィニシウス・ジュニオルは先制点に続き、ジャック・ヘンドリーからボールを奪って2点目を決めた。しかしVARが介入し、得点前のファウルが認められてゴールは取り消された。
この判定に、カルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表はタッチライン上で即座に抗議した。接触はわずかで、「明確かつ明白」な基準を満たしていないとの主張だ。その後、ブラジルサッカー連盟（CBF）のサミール・シャウド会長は、大会を通じて審判判定に一貫性がないとしてFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に書簡を送った。
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ラモスの追放を求める声
CBFは、メキシコ人審判ラモス氏を北米での試合から外すよう要請した。 ブラジルメディア『エスタド』が入手した文書によると、CBFは2018年W杯グループステージのスイス戦で明らかなPKやファウルが認められなかったことを挙げ、ラモス氏を任命すべきでなかったと主張している。
メッシ、偽善の指摘を受ける
ブラジルサッカー連盟（CBF）は、大会序盤のアルゼンチン対オーストリア戦でリオネル・メッシが決めたゴールを例に挙げ、同様の接触が他国では認められたと指摘。ブラジルは不当にペナルティを科されたと主張した。
また、スコットランド戦の判定についても「ブラジル代表だけでなくスコットランドの選手も予想外だった。彼らの直後の反応から、VARによる取り消しを予想していなかった」と指摘した。
- AFP
アンチェロッティ、日本戦を見据える
役員室での対立が激化する中、アンチェロッティ監督はピッチに集中している。ブラジル代表はヒューストンで日本とのベスト32を戦う。VARを巡る議論はあったが、ヴィニシウス・ジュニオールが終盤に得点し、マテウス・クーニャが3点目を奪って首位通過を決めた。アンチェロッティ監督は、ピッチ外の騒動にも動じず、今後のチーム展開に楽観的だ。
「今はチームとしてプレーできている。それが目標だ。 完璧ではないし、改善点もある。ボールを支配しているときはもう少しスピードを上げられる」と試合後に語った。さらに「チームは大きく成長し、今は堅実なプレーができているので満足している。ノックアウトステージでは堅実さが非常に重要だ。我々は堅実なチームだ。初戦と比べるとミスも減り、リズムも良くなり、前線での決定力も高まっている」と続けた。