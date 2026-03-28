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ブラジル代表、ヴィニシウス・ジュニアの負傷で痛手 クロアチア戦を控え、レアル・マドリードのFWが練習を欠席
筋肉の疲労により、セレソンの背番号10が戦線離脱
火曜日にキャンピング・ワールド・スタジアムで行われるクロアチア戦を控え、セレソン（ブラジル代表）はヴィニシウス・ジュニアのコンディションについて不安を抱えながら待機している。25歳の同選手は土曜日の合同トレーニングを欠席し、チームメイトがオーランドのピッチで練習を行う間、ジムに残って専門的な回復トレーニングに専念した。
ESPNによると、このフォワードは先日のフランス戦での敗戦後、筋肉の不快感を訴えていた。直近の初期診断では深刻な肉離れは見られなかったものの、この症状は筋肉疲労と診断された。彼をフルトレーニングから外すという判断は、症状を悪化させないよう医療スタッフが講じた予防措置である。
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アンチェロッティ、選手起用を巡る悩みが深まる
ヴィニシウス・ジュニアの欠場が現実味を帯びてきたことで、カルロ・アンチェロッティ監督にとっての課題はさらに増している。イタリア人監督はすでに、ウェズリーとラフィーニャの離脱により戦力が薄くなっている状況に直面している。両選手は代表戦期間中に負傷し、正式にメンバーから外されていた。レアル・マドリードのスーパースターの出場が不透明となった今、攻撃の選択肢はますます限られてきている。
こうした不運な状況にもかかわらず、ブラジルサッカー連盟（CBF）は、チームの象徴的存在である彼の早期復帰について楽観的な見方を維持している。公式見解では、同選手は日曜日に通常練習に復帰する予定だ。しかし、2018年ワールドカップ準優勝チームとの一戦に先発出場できるかどうかは、今後48時間にわたる負荷増加に対する彼の反応をスタッフが注視する中、依然として厳しい見通しが立てられている。
戦術の転換と守備の補強
セレソンにとって朗報としては、ベテランDFマルキーニョスがフランス戦を欠場した後、フルトレーニングに復帰した。彼は制限なく練習に参加し、守備陣に待望の活力をもたらした。アンチェロッティ監督はこの練習を利用して様々な守備の組み合わせを試しており、当初はダニーロ、ブレメル、レオ・ペレイラ、ダグラス・サントスの4バックを起用したが、その後マルキーニョスがブレメルと交代した。
中盤の布陣では、カゼミーロとアンドレイ・サントスがコンビを組んでおり、技術力の高いクロアチア戦においてよりコンパクトな守備が必要となった場合に、ブラジルが採用する可能性のある戦術を示唆している。現在、3人のゴールキーパーを含む23人の選手が合宿に参加しており、左サイドでヴィニシウスの爆発的なスピードが欠ける可能性を補える、バランスの取れた布陣を見つけることに重点が置かれている。
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オーランドでの親善試合に向けた最終調整
ブラジルは火曜日にクロアチアと対戦する予定だ。この試合は準備期間において極めて重要な一戦だが、注目はほぼ完全に治療室へと移っている。アンチェロッティ監督は、若手DFのヴィトール・レイスを除き、負傷した攻撃陣の代替選手を招集しない方針をとった。つまり、背番号10の選手が欠場する場合、現在のメンバーが奮起しなければならないということだ。