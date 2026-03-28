ブラジル代表、ヴィニシウス・ジュニアの負傷で痛手　クロアチア戦を控え、レアル・マドリードのFWが練習を欠席

ヴィニシウス・ジュニアの欠場が現実味を帯びてきたことで、カルロ・アンチェロッティ監督にとっての課題はさらに増している。イタリア人監督はすでに、ウェズリーとラフィーニャの離脱により戦力が薄くなっている状況に直面している。両選手は代表戦期間中に負傷し、正式にメンバーから外されていた。レアル・マドリードのスーパースターの出場が不透明となった今、攻撃の選択肢はますます限られてきている。

こうした不運な状況にもかかわらず、ブラジルサッカー連盟（CBF）は、チームの象徴的存在である彼の早期復帰について楽観的な見方を維持している。公式見解では、同選手は日曜日に通常練習に復帰する予定だ。しかし、2018年ワールドカップ準優勝チームとの一戦に先発出場できるかどうかは、今後48時間にわたる負荷増加に対する彼の反応をスタッフが注視する中、依然として厳しい見通しが立てられている。