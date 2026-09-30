ブラジル代表活動中のラフィーニャ負傷騒動を受け、バルセロナがカルロ・アンチェロッティに激怒

ブラジルサッカー連盟（CBF）は迅速に声明を発表し、画像検査の結果「小さな」筋肉の浮腫が確認されたと明らかにした。報道によると、さらなる筋肉損傷を防ぐための厳格な予防措置として、このFWをカタルーニャへ戻す決定は双方合意の上で下されたという。

この一報は、選手の最近の負傷歴を踏まえると、バルセロナにとって特に憂慮すべきものだ。ラフィーニャは昨季、まったく同じ右太ももに4度の別々の負傷を負い、ワールドカップのハイチ戦での負傷交代も含めて、150日以上を欠場した。

ハーフタイムにエンドリッキと交代するまで、このウインガーは実際のところ好調なプレーを見せていた。オーストラリアに4-2で勝利した試合ではPKを成功させ、500日以上続いていた代表でのゴールなしを終わらせていた。



