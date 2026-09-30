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ブラジル代表活動中のラフィーニャ負傷騒動を受け、バルセロナがカルロ・アンチェロッティに激怒
- AFP
ラフィーニャがオーストラリア戦で負傷の不安に見舞われる
バルセロナは今週、ラフィーニャがオーストラリア戦でハーフタイムに途中交代を強いられ、緊迫した時間を過ごした。この早すぎる交代はスペインですぐさま警鐘を鳴らし、得点力の高いアタッカーに長期離脱の可能性があるのではないかとの当初の懸念も広がった。
『エル・チリンギート』によると、この状況を受け、バルセロナ陣営ではアンチェロッティに真っ向から向けられた強い怒りが噴出しているという。同クラブは、元レアル・マドリー監督がこの代表ウィンドーを通じて自分たちのFWを酷使したことに激怒していると報じられている。
アンチェロッティは、オーストラリアとの1度目の親善試合でラフィーニャを最後までピッチに立たせ、その後の2試合目でも先発起用した。この過密な起用が、最終的にそのアタッカーの前半での交代につながった。
アンチェロッティ、試合後会見で負傷について触れず
カンプ・ノウでの不満は、試合後のアンチェロッティの振る舞いによってさらに増幅された。試合後のメディア対応で、この指揮官はラフィーニャのコンディションや、なぜ早い時間帯に退いたのかについて一切言及しなかった。
強いられた交代について説明する代わりに、この監督は会見でヴィニシウス・ジュニオールを称賛することに終始した。クラブの主力選手に関わる深刻な負傷の可能性を軽視したと受け取られたこの対応は、バルセロナ首脳陣の反感をさらに深める結果となった。
右太ももの負傷歴が大きな懸念材料に
ブラジルサッカー連盟（CBF）は迅速に声明を発表し、画像検査の結果「小さな」筋肉の浮腫が確認されたと明らかにした。報道によると、さらなる筋肉損傷を防ぐための厳格な予防措置として、このFWをカタルーニャへ戻す決定は双方合意の上で下されたという。
この一報は、選手の最近の負傷歴を踏まえると、バルセロナにとって特に憂慮すべきものだ。ラフィーニャは昨季、まったく同じ右太ももに4度の別々の負傷を負い、ワールドカップのハイチ戦での負傷交代も含めて、150日以上を欠場した。
ハーフタイムにエンドリッキと交代するまで、このウインガーは実際のところ好調なプレーを見せていた。オーストラリアに4-2で勝利した試合ではPKを成功させ、500日以上続いていた代表でのゴールなしを終わらせていた。
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バルセロナ、ヘタフェ戦出場可否に不安
ブラジルは今後、インドとの土曜日の親善試合に向けて東のコルカタへ移動する前に、ブリスベンで最後のトレーニングセッションを行う。アンチェロッティ監督は、主将代行の代役を追加招集しないことを選択した。すでにジョアン・ペドロとウェズレイの負傷対応を強いられているにもかかわらずだ。
一方、スペインでは、バルセロナが10月10日のヘタフェとのラ・リーガ戦に向けて、スターアタッカーの状態が整うかどうかの判断を不安を抱えながら待つことになる。今季、国内リーグで12得点、さらにフェイエノールト戦のチャンピオンズリーグで2得点を記録するなど、ラフィーニャの爆発的な好調ぶりに大きく依存してきたバルセロナにとって、そのコンディション維持は最重要事項である。
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