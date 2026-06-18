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ブラジル代表は、怪我から回復中のネイマールがハイチ戦のためフィラデルフィアへ遠征するチームに同行しないことを発表した。
ネイマールはニュージャージーに残る見込み。
ブラジルサッカー連盟（CBF）は、ネイマールが2026年W杯グループステージ第2戦を欠場すると発表した。34歳のネイマールは、金曜夕方にハイチ戦が行われるフィラデルフィア遠征に合流しない。
本人はチーム拠点のニュージャージーに残り、ザ・リッジ・ホテルとコロンビア・パーク・トレーニングセンターの設備を使ってコンディション調整に専念する。CBFは「回復プロセスの最終段階を最適化するため」と説明した。
- AFP
アンチェロッティの当初の計画からの逸脱
この判断は、カルロ・アンチェロッティ監督らコーチの戦略転換を示す。当初は、ネイマールをチームに留め、試合会場へ同行させながら集団練習への参加を徐々に増やす予定だった。
しかし医療部門は、彼が回復用機器を確実に使えるよう、定住型のアプローチを選択した。ネイマールは火曜日に短時間ピッチに立ち、水曜日にはチームと共にウォームアップを行ったが、依然として負荷を厳格に管理されながらトレーニングを続けている。
ノックアウトステージ進出をかけた争い
ネイマールはハイチ戦を正式に欠場し、注目は6月24日のブラジル対スコットランド最終戦に移った。コーチ陣は試合感覚の回復と負傷悪化のリスクを慎重に判断しており、彼の出場は依然不透明だ。
アンチェロッティ監督は、ノックアウトステージでの起用を最優先し、慎重姿勢を崩さない。最終戦で出場機会を与えるか、それともベスト16進出後に温存するかは、今後の練習での反応を見て判断する。
- AFP
ダニーロがネイマールの絶大な影響力を強調
このスーパースターの長期離脱はメディアで多くの議論を呼んでいるが、チームメイトは彼がチームにもたらす価値を十分に理解している。ハイチ戦前日の会見でベテランDFダニーロは、彼の価値はゴールやアシストだけではないと強調。彼がスタメンに名を連ねるだけで相手監督は守備戦略を変更せざるを得ず、それだけで味方にとってチャンスになると語った。
「ネイマールのような選手がいたら、相手はより緊張し、彼をマークするために助けを求めるようになる」とダニーロは語った。「つまり、2人の選手が彼をマークすれば、我々のチームの誰かがフリーになる。これは大きな助けになる。ピッチに立っているだけで、彼は相手のバランスを崩すことができる。もちろん、現実と向き合わなければならない。彼が元気で、我々を助けてくれることを願っている。彼の実力はすでに証明されているのだから」