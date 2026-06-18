ブラジル代表は、怪我から回復中のネイマールがハイチ戦のためフィラデルフィアへ遠征するチームに同行しないことを発表した。

このスーパースターの長期離脱はメディアで多くの議論を呼んでいるが、チームメイトは彼がチームにもたらす価値を十分に理解している。ハイチ戦前日の会見でベテランDFダニーロは、彼の価値はゴールやアシストだけではないと強調。彼がスタメンに名を連ねるだけで相手監督は守備戦略を変更せざるを得ず、それだけで味方にとってチャンスになると語った。

「ネイマールのような選手がいたら、相手はより緊張し、彼をマークするために助けを求めるようになる」とダニーロは語った。「つまり、2人の選手が彼をマークすれば、我々のチームの誰かがフリーになる。これは大きな助けになる。ピッチに立っているだけで、彼は相手のバランスを崩すことができる。もちろん、現実と向き合わなければならない。彼が元気で、我々を助けてくれることを願っている。彼の実力はすでに証明されているのだから」



