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Adhe Makayasa

翻訳者：

ブラジル代表のワールドカップメンバー発表に、ジョアン・ペドロの家族が悲しみの反応を見せ、その様子がネットで話題に。

ジョアン・ペドロ
ブラジル
ワールドカップ
チェルシー
プレミアリーグ
カルロ・アンチェロッティ

ブラジル代表のワールドカップ最終メンバー26人が発表され、チェルシーのジョアン・ペドロは選外となった。月曜夜、彼の家族が落選を知った瞬間を捉えた動画がSNSで拡散、24歳の家族は深い悲しみに包まれた。

  • 主力フォワードが欠場

    カルロ・アンチェロッティ監督がリオデジャネイロでメンバーを発表し、チェルシーの攻撃的MFは落選という最大の犠牲を払った。デビューシーズンにプレミアリーグで15ゴール5アシストを記録したペドロだったが、その座はリヨンのエンドリックとゼニトのルイス・エンリケに奪われた。祝賀の旗に囲まれた彼の家族が、自分の名前が呼ばれないことに気づいた悲痛な瞬間は、生中継で捉えられた。




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    ペドロがSNSで発言した

    北米大会に出場できずに落胆したが、代表8試合出場経験のあるペドロは、落選を公表する際にも品格を示した。彼はファンに寄り添い、前を向くためSNSにこう記した。「常にベストを尽くしてきた。W杯で母国を代表する夢は叶わなかったが、冷静さと集中は保っている。 喜びも悔しさもサッカーにはつきものです。これからは現地で戦う全選手に幸運を祈ります。一ファンとして、彼らが6度目の優勝トロフィーを持ち帰ることを願っています。」

  • アンチェロッティ監督が選手起用の方針を明らかにした

    アンチェロッティ監督は、2023年以来代表戦に出ていない34歳のネイマールを招集し、即座にメディアから厳しい視線を浴びた。この物議を醸した戦術的判断を擁護する形で、彼は次のように述べた。「ジョアン・ペドロには申し訳ない。彼がヨーロッパで示した今シーズンの活躍を考えれば、選出されてもおかしくなかった。しかし、あらゆる配慮と敬意を払った上で、我々は別の選手を選んだ。 ジョアン・ペドロや他の選手には申し訳ない」

    「私たちは1年を通じてネイマールを評価してきた。直近では安定したプレーとフィジカルコンディションの向上が見られた。彼は重要な選手であり、このワールドカップでも重要な役割を果たすだろう。

    「年間評価はフィジカル重視でした。直近の数試合では安定したプレーを見せており、初戦までにさらにコンディションを向上させる余地があります。また、大会経験、チームへの献身、雰囲気作りも重要な要素です。」

  • Brazil Announces Squad For the 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    期待高まるトーナメントの開幕戦が迫る

    5度の世界王者スペインは6月13日、ニュージャージーのメットライフ・スタジアムでグループC初戦を迎える。相手はアフリカネイションズカップ王者のモロッコで、厳しい試練が予想される。アンチェロッティ監督率いるチームは、その後フィラデルフィアでハイチ、マイアミでスコットランドと対戦する前に、早く大会のリズムを取り戻す必要がある。一方、ペドロは代表での不調を乗り越え、チェルシーのプレシーズントレーニングに合流する予定だ。

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