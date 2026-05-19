アンチェロッティ監督は、2023年以来代表戦に出ていない34歳のネイマールを招集し、即座にメディアから厳しい視線を浴びた。この物議を醸した戦術的判断を擁護する形で、彼は次のように述べた。「ジョアン・ペドロには申し訳ない。彼がヨーロッパで示した今シーズンの活躍を考えれば、選出されてもおかしくなかった。しかし、あらゆる配慮と敬意を払った上で、我々は別の選手を選んだ。 ジョアン・ペドロや他の選手には申し訳ない」

「私たちは1年を通じてネイマールを評価してきた。直近では安定したプレーとフィジカルコンディションの向上が見られた。彼は重要な選手であり、このワールドカップでも重要な役割を果たすだろう。

「年間評価はフィジカル重視でした。直近の数試合では安定したプレーを見せており、初戦までにさらにコンディションを向上させる余地があります。また、大会経験、チームへの献身、雰囲気作りも重要な要素です。」