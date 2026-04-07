ブラジル代表のスター、エンドリックが、ボビー・チャールトンの大ファンになった経緯を語る。また、ジュード・ベリンガムとヴィニシウス・ジュニアがつけた、笑えるあだ名についても触れている。

この若者が故イングランドの偉大な選手に対して公然と称賛の言葉を口にしていたことが、やがてマドリードのロッカールーム内で、ベリンガムやビニシウスといったスター選手たちを巻き込んだお決まりの冗談へと発展した。こうした気さくなからかいがあるにもかかわらず、エンドリックはこのあだ名を、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）の選手たちの間に息づく前向きな精神の証だと捉えている。

リヨンへシーズンレンタル移籍中のエンドリックは、『FourFourTwo』の取材に対し、次のように語った。「僕は『EA Sports FC』の大ファンで、『アルティメット・チーム』をよくプレイしています。そこで最も憧れる選手は『アイコン』たちです。ボビー・チャールトン以外にも、ルード・グリティでプレイするのが好きです。チャールトンの経歴を知り始めたのは、彼がストライカーだっただけでなく、ミッドフィールダーとしてもプレーし、守備も非常に優れていたからです」

彼はさらにこう付け加えた。「自分が手に入れたものの、あまり詳しくない選手の歴史を知ることは好きだ。だから彼について調べてみたら、マンチェスター・ユナイテッドでプレーし、欧州カップを制覇し、地元のファンから愛されていたことが分かった。 彼のストーリーに惹かれ、素晴らしいシュート力もあるため、ゲーム内でも頻繁に起用しました。残念ながら直接会う機会はありませんでしたが、TikTokで彼の動画は見たことがあります。あの呼び名はいつも冗談として受け止めていて、そのニックネームも気に入っています。それこそが、レアル・マドリードの雰囲気がいかに素晴らしいかを物語っているからです。」