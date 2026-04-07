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ブラジル代表のスター、エンドリックが、ボビー・チャールトンの大ファンになった経緯を語る。また、ジュード・ベリンガムとヴィニシウス・ジュニアがつけた、笑えるあだ名についても触れている。
歴史理解への現代的なアプローチ
このブラジル人FWは、2024年にウェンブリーで行われたイングランド戦で代表デビューゴールを決めた際、チャールトンを自身のアイドルだと明かし、サッカー界に衝撃を与えた。チャールトンの全盛期から数十年も後に生まれたにもかかわらず、この19歳の若者の興味は、ビデオゲーム『EA Sports FC』でこのレジェンドのカードを使用したことがきっかけで湧き上がった。 このデジタルな出会いをきっかけに、彼はマンチェスター・ユナイテッドでのチャールトンの輝かしいキャリア、特に1968年の欧州チャンピオンズカップ制覇における彼の役割について調べ始めた。
- AFP
アイコンと「ボビー」という愛称
この若者が故イングランドの偉大な選手に対して公然と称賛の言葉を口にしていたことが、やがてマドリードのロッカールーム内で、ベリンガムやビニシウスといったスター選手たちを巻き込んだお決まりの冗談へと発展した。こうした気さくなからかいがあるにもかかわらず、エンドリックはこのあだ名を、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）の選手たちの間に息づく前向きな精神の証だと捉えている。
リヨンへシーズンレンタル移籍中のエンドリックは、『FourFourTwo』の取材に対し、次のように語った。「僕は『EA Sports FC』の大ファンで、『アルティメット・チーム』をよくプレイしています。そこで最も憧れる選手は『アイコン』たちです。ボビー・チャールトン以外にも、ルード・グリティでプレイするのが好きです。チャールトンの経歴を知り始めたのは、彼がストライカーだっただけでなく、ミッドフィールダーとしてもプレーし、守備も非常に優れていたからです」
彼はさらにこう付け加えた。「自分が手に入れたものの、あまり詳しくない選手の歴史を知ることは好きだ。だから彼について調べてみたら、マンチェスター・ユナイテッドでプレーし、欧州カップを制覇し、地元のファンから愛されていたことが分かった。 彼のストーリーに惹かれ、素晴らしいシュート力もあるため、ゲーム内でも頻繁に起用しました。残念ながら直接会う機会はありませんでしたが、TikTokで彼の動画は見たことがあります。あの呼び名はいつも冗談として受け止めていて、そのニックネームも気に入っています。それこそが、レアル・マドリードの雰囲気がいかに素晴らしいかを物語っているからです。」
冗談の合間にも垣間見えるプロ意識
マドリードのチームメイトとのSNS上のやり取りでは「ボビー」という愛称が定番となっているが、このフォワードはロッカールームでの冗談とプロとしての集中力をきっちりと区別している。ピッチに立つときは常に高い水準のプレーを維持し、ベルナベウを離れての現在のレンタル期間中も、自身の成長を最優先事項としている。
自身の環境について振り返り、彼はこう付け加えた。「でも、真剣に仕事をする時は、みんなは僕の名前で呼んでくれて、ベストを尽くすことに集中するんだ。ここリヨンでは、あだ名は定着していない。みんなはただ『エンドリック』と呼んでくれる。僕は、自分が所属するクラブの歴史や、あまり詳しくない選手たちのことを学ぶのが好きなんだ。ボビーがプレーしたスタジアムでプレーすること、ロナウドがデビューした日にゴールを決めること――これらは僕にとってとても大切な思い出なんだ。」
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次世代のセレソン・スターを育成する
エンドリックはリヨンへのレンタル移籍で実力を磨いており、今シーズンのリーグ・アンでは10試合に出場して3ゴール4アシストを記録している。フランスでのこの期間を通じて、スター選手揃いのマドリードの攻撃陣で定位置を争うために必要な、安定した出場時間を確保することが目的だ。 ブラジル代表として15試合に出場し3ゴールを挙げているこのストライカーは、次の主要な国際大会サイクルに向けて準備を進める代表チームにとって、今後も重要な戦力であり続けるだろう。