ブラジル代表のサイドバックがエジプト戦で負傷し、ワールドカップ出場が危ぶまれる中、カルロ・アンチェロッティ監督は「懸念」を表明した。

2-1の勝利直後、アンチェロッティ監督はこの状況への不安を隠さなかった。イタリア人指揮官は、セリエAでの活躍を踏まえ、このディフェンダーが戦術上重要な存在だと強調した。アンチェロッティ監督は、このサイドバックがチームに残れるか、それとも代役が必要かを判断するため、今後24時間が極めて重要だと述べた。

「彼は検査が必要だ。筋肉に問題があり、明日の診断結果を待たなければならない。回復してワールドカップに合流する時間はあると思う。そうでなければ代替選手を選ぶが、その時間は十分にある。緊急の事態であり、我々も心配している」とアンチェロッティ監督は記者団に語った。

「彼は重要な選手で、現在とても良い状態だ。イタリアで攻撃やマークを学び、成長した。軽傷であってほしい。治療して一緒に戦えることを願っている。もし深刻なら、代えを探すしかない」