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ブラジル代表のサイドバックがエジプト戦で負傷し、ワールドカップ出場が危ぶまれる中、カルロ・アンチェロッティ監督は「懸念」を表明した。
クリーブランドで災害が発生
W杯直前の調整試合で、ブラジル代表は守備陣のコンディションに不安を残した。アンチェロッティ監督の下で定位置を掴んだローマのウェズリーは、クリーブランドでの試合開始からわずか15分で負傷。右SBはスプリント中に急停車し、左股間を押さえて倒れた。
自力で立ち上がれない彼をみて、ブラジルサポーターは胸を痛めた。ベンチではタオルで顔を覆い、号泣するウェズリーを医療スタッフとチームメイトが慰めた。その後、左脚に厚い包帯を巻き、松葉杖でスタジアムを後にした。
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アンチェロッティの懸念が高まっている
2-1の勝利直後、アンチェロッティ監督はこの状況への不安を隠さなかった。イタリア人指揮官は、セリエAでの活躍を踏まえ、このディフェンダーが戦術上重要な存在だと強調した。アンチェロッティ監督は、このサイドバックがチームに残れるか、それとも代役が必要かを判断するため、今後24時間が極めて重要だと述べた。
「彼は検査が必要だ。筋肉に問題があり、明日の診断結果を待たなければならない。回復してワールドカップに合流する時間はあると思う。そうでなければ代替選手を選ぶが、その時間は十分にある。緊急の事態であり、我々も心配している」とアンチェロッティ監督は記者団に語った。
「彼は重要な選手で、現在とても良い状態だ。イタリアで攻撃やマークを学び、成長した。軽傷であってほしい。治療して一緒に戦えることを願っている。もし深刻なら、代えを探すしかない」
医学的見解
イタリアでの活躍で代表に選ばれたばかりだっただけに、このタイミングでのけがは残酷だ。医療スタッフはニュージャージーの合宿地で、大会出場への回復スケジュールを立てるため昼夜を問わず対応している。
内部情報によると、初期診断では組織の損傷が疑われているが、程度は不明でMRI検査を待っている。ブラジル代表にとってのベストケースは、ウェズリーがグループステージ最初の2試合を欠場し、決勝トーナメントから復帰することだ。ただし、負傷が深刻でFIFAの期限内に代替選手を招集しなければならない可能性もある。
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CBFは忍耐を呼びかけている
沈痛なムードが漂う中、ブラジル代表のロドリゴ・カエターノ監督は、メンバー変更の最終決定を急がないよう慎重さを求めた。協会は、臨床検査で筋肉損傷の程度が明確になり次第、公式声明を発表する。大会開幕まであと1週間であり、解決策を見つけるプレッシャーが高まっている。
カエターノ氏は「現時点で診断は時期尚早だ。検査結果が出てから公式発表する。彼がチームに残れるよう願っている。開幕まで1週間となり、皆が心配している」と語った。