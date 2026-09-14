Getty Images Sport
翻訳者：
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督がイタリアの人材輩出システムを痛烈批判。ロベルト・マンチーニはアズーリ再建へ、30人の若手革命に着手
イタリアの育成に対する痛烈な評価
イタリアサッカーの現状は最近、厳しい精査の対象となっており、同国が世界の舞台で苦戦してきた理由について、サッカー界史上屈指の名将の1人が率直な見解を示した。アンチェロッティは最近、現在の状況について悲観的な診断を下し、この国はハイレベルな優れた世代の選手を生み出せておらず、イタリア半島のビッグクラブにトップクラスのイタリア人タレントが大きく欠けていると強調した。
アンチェロッティの批判は、国内の育成システムからエリート級の攻撃的オプションが育っていない点に特に向けられていた。「ここ数年、イタリアはトップレベルの選手による優れた世代を生み出すことができていないと思う。実際、今では例えばミラン、インテル、ユベントスのようなイタリアのトップクラブに、質の高いイタリア人ストライカーは1人もいない」と、アンチェロッティは『CNN Esportes』に語った。
- Getty Images Sport
アンチェロッティ、下部組織の若手に希望を見いだす
年長世代への厳しい批判を口にしながらも、アンチェロッティはイタリアサッカーの長期的な展望については依然として楽観的だ。若い年代のパフォーマンスが、失敗のサイクルが近く断ち切られるかもしれないという一筋の希望を示していると指摘した。欧州の大会で見せているイタリアのU-17代表とU-20代表の成功が、その楽観論の土台となっている。
「イタリアは次のワールドカップに出場しなければならないと思う。今の20歳以下、17歳以下の新しい世代の選手たちは、欧州で非常によく戦っていると考えている。イタリアでは新世代がより良くなっていくと思うし、イタリアは次のワールドカップに出場できると信じている」と同氏は語った。
マンチーニの30人による改革と若手融合
新たな戦力の必要性に対する直接的な対応ともみられる中、イタリア代表を率いるロベルト・マンチーニ監督は、今度の代表ウィークに向けて少なくとも30人の大所帯のメンバーを招集する見通しだ。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、指揮官は新たな顔ぶれを見極めるため、大陸各地で幅広く視察を続けてきたという。注目の招集候補には、ACミランの10代の新星アルファジョ・シセ、そしてニコロ・トレソルディが含まれる。後者はドイツのU-21代表でプレーしていたものの、最近になってイタリアに自身の代表での将来を託すことを決めた。
招集メンバーの拡大を決断した背景には、イタリア代表が2週間でネーションズリーグ4試合を戦う過密日程もある。マンチーニ監督は明らかに「見て判断する」アプローチを重視しており、まだA代表で出場歴のない複数の選手にトップチームへ溶け込む機会を与える考えだ。
- AFP
アズーリにとって決定的な意味を持つUEFAネーションズリーグ期間
現在の困難にもかかわらず、代表チームの長期的な将来については楽観的な見方が広がっている。イタリアの今後は、9月25日にホームでベルギーとの厳しい一戦に臨むところから始まり、その後9月28日には敵地でトルコと対戦する。日程はさらに厳しさを増し、10月2日にはアウェーでフランスと戦い、10月5日にはビンチェンツォ・モンテッラ率いるトルコをホームに迎えてこのウインドーを締めくくる。この過密日程は、マンチーニの新体制のチームにとって究極の試金石となり、これらの若い才能がアンチェロッティの指摘した空白を埋める準備ができているかどうかを明確に示すことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。