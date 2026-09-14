年長世代への厳しい批判を口にしながらも、アンチェロッティはイタリアサッカーの長期的な展望については依然として楽観的だ。若い年代のパフォーマンスが、失敗のサイクルが近く断ち切られるかもしれないという一筋の希望を示していると指摘した。欧州の大会で見せているイタリアのU-17代表とU-20代表の成功が、その楽観論の土台となっている。

「イタリアは次のワールドカップに出場しなければならないと思う。今の20歳以下、17歳以下の新しい世代の選手たちは、欧州で非常によく戦っていると考えている。イタリアでは新世代がより良くなっていくと思うし、イタリアは次のワールドカップに出場できると信じている」と同氏は語った。