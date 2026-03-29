AFP
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ブラジル代表にとっては痛手となったものの、ヴィニシウス・ジュニオールとレアル・マドリードは、深刻な怪我を免れたことで追い風を得た
セレソン（ブラジル代表）のスター選手に対する予防措置
25歳の同選手がオーランドでのチーム練習を欠席し、代わりにジムで特別な回復トレーニングを行ったことで、懸念の声が上がっていた。報道によると、同FWはブラジル代表がフランス代表と行った激しい親善試合の後、筋肉の疲労を訴えており、レアル・マドリードのスター選手として次々と治療室入りする事態になるのではないかと懸念されていた。
しかし、COPEの記者ミゲル・アンヘル・ディアスはこの状況について前向きな情報を伝え、「ビニシウスは問題ない」とし、「クロアチア戦に出場しないとしても、それは予防措置に過ぎない」と述べた。ビニシウスは、来週末のマドリードのマヨルカ遠征には間に合う見込みだ。このニュースは、他の代表戦での負傷によりすでに手薄な戦力を抱えているレアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督にとって、大きな朗報となるだろう。
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契約交渉は依然として停滞したままである
ベルナベウの関係者にとって、選手のコンディションに関するニュースは心強いものだが、彼の長期的な将来に関する状況は依然として変わっていない。世界トップクラスのアタッカーの一人であるにもかかわらず、スペインの首都マドリードでは、新たな契約に関する動きはほとんど見られない。交渉の状況について、ディアスは次のように述べた。「契約更新に関しては、新たな会談は行われていない」 現時点では、マドリードがシーズン終盤の勝負どころに差し掛かり、複数の戦線でタイトル獲得を目指す中、クラブも選手もピッチ上のことに集中しているようだ。
バルセロナ、ラフィーニャに関してはあまり運に恵まれていない
マドリードは危機を免れたように見えるが、ライバルのバルセロナは壊滅的な打撃を受けた。同胞のヴィニシウスとは異なり、ラフィーニャはハムストリングの負傷により、長期離脱を余儀なくされる見通しだ。元リーズ所属のこの選手は、約5週間の離脱となり、重要なチャンピオンズリーグの試合を欠場することになる。
バルセロナの公式声明は、この損失の深刻さを強調し、次のように述べている。「ラフィーニャは右ハムストリングを負傷している。木曜日にボストンで行われたブラジル対フランスの試合中に不快感を訴えたことを受け、ブラジルサッカー連盟（CBF）が実施した検査でこれが確認された。 同選手は適切な治療を受けるためバルセロナに戻る。回復までの期間は約5週間と見込まれている。彼は、南米勢が2-1で敗れたこの親善試合のハーフタイムに、ピッチを退くことを余儀なくされた。」
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注目は再びラ・リーガへ
身体的な問題は軽微であると判断されたため、注目は国内リーグの再開へと移っている。クラブサッカーが再開されれば、レアル・マドリードはマヨルカと対戦する予定であり、2位を維持し、ライバルであるバルセロナとの4ポイント差を縮めるために、チームの象徴的存在である背番号7の復帰は、アルベロア監督の戦術的布陣において極めて重要となるだろう。 一方、首位を走るカタルーニャのチームは、ラフィーニャを欠く過酷な日程に直面している。彼らはわずか10日間でアトレティコ・マドリードとの3連戦を乗り切らなければならない。まずはリーガ・エスパニョーラでの対戦から始まり、その後チャンピオンズリーグ準々決勝の2試合が行われる。