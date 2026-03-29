マドリードは危機を免れたように見えるが、ライバルのバルセロナは壊滅的な打撃を受けた。同胞のヴィニシウスとは異なり、ラフィーニャはハムストリングの負傷により、長期離脱を余儀なくされる見通しだ。元リーズ所属のこの選手は、約5週間の離脱となり、重要なチャンピオンズリーグの試合を欠場することになる。

バルセロナの公式声明は、この損失の深刻さを強調し、次のように述べている。「ラフィーニャは右ハムストリングを負傷している。木曜日にボストンで行われたブラジル対フランスの試合中に不快感を訴えたことを受け、ブラジルサッカー連盟（CBF）が実施した検査でこれが確認された。 同選手は適切な治療を受けるためバルセロナに戻る。回復までの期間は約5週間と見込まれている。彼は、南米勢が2-1で敗れたこの親善試合のハーフタイムに、ピッチを退くことを余儀なくされた。」