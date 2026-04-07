カルロ・アンチェロッティの指導ぶりはブラジルサッカー連盟の評価を得ており、同連盟はここ数週間、このイタリア人監督への信頼を示すべく、セレソン（ブラジル代表）の監督契約を更新した。公式発表を待つ中、この情報を報じたのはブラジルのESPNチャンネルで、同局はアンチェロッティとブラジル代表の新たな契約に関する詳細や裏話も明らかにした。
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ブラジル代表との契約更新後、アンチェロッティの収入は？監督としての年俸と新契約の詳細
合意の詳細と数値
報道によると、監督の年俸は従来通り年間1000万ユーロのままとなるが、新契約の条件は変更される。契約は2つの部分に分かれており、最初の契約期間は2年間で、その終了時にはすでに詳細が合意済みの自動更新が発動し、さらに2年間延長される。これにより、2030年のワールドカップまで契約が継続されることになる。 スタッフに関しては、アンチェロッティ監督の明確な要望を受け、連盟がこれに応じる形で、スタッフ陣の給与が引き上げられることとなった。
ワールドカップにおけるブラジルとネイマール問題
2026年ワールドカップでカルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表は、モロッコ、ハイチ、スコットランドと同じグループCに組み入れられ、3試合すべてがアメリカ合衆国で開催される（大会の残りの試合はカナダとメキシコで分担して開催される）。 昨年5月にセレソン（ブラジル代表）の指揮官に就任したアンチェロッティは、その1ヶ月後にパラグアイとの最終戦を1-0で制し、ワールドカップ本大会への出場権を獲得した。ワールドカップ前の親善試合では、クロアチアに勝利し、フランスには敗れている。ネイマールの起用がどうなるかは不透明だ。国内で行われた直近の親善試合に彼が招集されなかったことは、大きな話題となっている。ワールドカップへの出場は依然として不透明なままだ。