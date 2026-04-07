ブラジル代表との契約更新後、アンチェロッティの収入は？監督としての年俸と新契約の詳細

2026年ワールドカップでカルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表は、モロッコ、ハイチ、スコットランドと同じグループCに組み入れられ、3試合すべてがアメリカ合衆国で開催される（大会の残りの試合はカナダとメキシコで分担して開催される）。 昨年5月にセレソン（ブラジル代表）の指揮官に就任したアンチェロッティは、その1ヶ月後にパラグアイとの最終戦を1-0で制し、ワールドカップ本大会への出場権を獲得した。ワールドカップ前の親善試合では、クロアチアに勝利し、フランスには敗れている。ネイマールの起用がどうなるかは不透明だ。国内で行われた直近の親善試合に彼が招集されなかったことは、大きな話題となっている。ワールドカップへの出場は依然として不透明なままだ。



