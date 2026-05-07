ブラジルは「ジェシーらしい」と語り、元マンUコーチはJLingzブランドがライアン・レイノルズやロブ・マックと提携するという噂に言及。リンガードのレックサム移籍も否定しなかった。

レックサムがプレミアリーグへ急成長し、受賞ドキュメンタリーも話題になれば、SNSで影響力のあるリンガードはハリウッドスターと共にレースコース・グラウンドにブランドを携えて現れるのか？

この質問を、サー・アレックス・ファーガソン元監督の元アシスタントであるムールステーンに投げかけた。彼は『Best Betting Bonuses』提供によるGOALの独占インタビューでこう語った。「面白いことに、ジェシーとは韓国へ行った時もずっと連絡を取り合っていた。彼が8歳でアカデミーに入ってきた時から指導し、何年も一緒に仕事をしてきた。

ブラジル移籍は興味深い選択だった。まだ本人と連絡は取っていないが、あそこは彼に合っていると思う。ライフスタイルやサンバなど、すべてがね。

「彼に戻ってくる可能性はあるか？ 30代前半か？ プレミアリーグとビッグクラブでプレーした経験がある。だから、レックサムが次のステップへ進めば、可能性はある。

契約は1年か。現地に馴染め、生活を楽しめればの話だ。もし『1年やったが生活が合わなかった』と言えば、復帰を考えるだろう」