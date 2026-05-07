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ブラジルは「ジェシーらしい」と語り、元マンUコーチはJLingzブランドがライアン・レイノルズやロブ・マックと提携するという噂に言及。リンガードのレックサム移籍も否定しなかった。
リンガードは韓国から南米へ移籍した
リンガードはKリーグのFCソウルをフリーエージェントで退団した後、北ウェールズへの移籍が噂された。極東での活躍を楽しんだカリスマ的33歳は、アジアで「ロックスター」のように扱われた。
それでも母国に戻らず、FAカップとヨーロッパリーグ制覇を経験した彼は南米行きを選択。ブラジルの強豪コリンチャンスと1年契約を結び、マンチェスター・ユナイテッド時代のチームメイト、メンフィス・デパイとの再会を果たした。
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元イングランド代表選手がブラジルで歴史を刻んだ
彼はブラジル1部リーグでプレーした初の英国人選手となり、国内カップ戦とコパ・リベルタドーレスでも得点を挙げるなど、歴史を刻み続けている。
楽しむことと笑顔でプレーすることを好むリンガードにとって、カーニバルを愛するこの国は理想的な移籍先だ。だが、長期的な将来については、いつか決断しなければならない。
リンガードはレノックスやマックと共にレックサムへ加入するだろうか？
レックサムがプレミアリーグへ急成長し、受賞ドキュメンタリーも話題になれば、SNSで影響力のあるリンガードはハリウッドスターと共にレースコース・グラウンドにブランドを携えて現れるのか？
この質問を、サー・アレックス・ファーガソン元監督の元アシスタントであるムールステーンに投げかけた。彼は『Best Betting Bonuses』提供によるGOALの独占インタビューでこう語った。「面白いことに、ジェシーとは韓国へ行った時もずっと連絡を取り合っていた。彼が8歳でアカデミーに入ってきた時から指導し、何年も一緒に仕事をしてきた。
ブラジル移籍は興味深い選択だった。まだ本人と連絡は取っていないが、あそこは彼に合っていると思う。ライフスタイルやサンバなど、すべてがね。
「彼に戻ってくる可能性はあるか？ 30代前半か？ プレミアリーグとビッグクラブでプレーした経験がある。だから、レックサムが次のステップへ進めば、可能性はある。
契約は1年か。現地に馴染め、生活を楽しめればの話だ。もし『1年やったが生活が合わなかった』と言えば、復帰を考えるだろう」
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元マンチェスター・ユナイテッドのリンガードが故郷の北西部に戻る可能性。
ブラジルではネイマールとタイトルを争うリンガード。順風満帆に見えるが、故郷への思いが心を揺らす。
家庭の事情も考慮すると、レックサムへの移籍が実現すれば、ウォリントン出身の彼は故郷に戻り、イングランドで現役生活を締めくくることができる。