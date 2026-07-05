日曜のメットライフ・スタジアムでは、クラブのライバルたちが国際舞台で再燃する。アーセナルDFガブリエル・マガリャエスがブラジル守備を率い、プレミアで熟知するストライカーと対決する。アンチェロッティ監督は、その互いへの理解が5度目の優勝を狙うブラジルに有利だと語る。ベスト8ではイングランドまたはメキシコが待つ。

「選手たちは彼と何度も対戦してきた。だから我々は試合に向けて準備し、相手の特徴を理解することに集中している。彼らが攻撃面で危険なのは承知している」とアンチェロッティ監督は付け加えた。 「ノルウェーは手強い相手だ。組織力があり、非常に整ったチーム構成を持っている。だから我々は最高のレベルでプレーしなければならない。しかし、自信に満ちており、日本との厳しい一戦を乗り越えてきた今こそ、最高のプレーができる時期にあると思う」