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ブラジルは「エルリング・ハーランド対策」を持つのか？ カルロ・アンチェロッティ監督が、ワールドカップ決勝トーナメント1回戦で、得点力抜群のノルウェー代表ストライカーにどう対処するかを説明した。
ハーランドへの特別扱いはなし
ハーランドは今大会で5得点をマーク。アンチェロッティ監督は、マンチェスター・シティのフォワードを封じてノルウェーを破り、ワールドカップ準々決勝進出へプレミアリーグ得点王の脅威を十分に認識している。欧州最高峰で長年戦ってきた自陣ディフェンダーが、その課題に対応できると確信する。
試合前会見でアンチェロッティは「“アンチ・ハーランド”対策などない。選手たちは何度も彼と対戦し、守り方を理解している。チームは好調だが、さらに改善が必要。彼がどうプレーするかは皆知っている。DFに説明は不要だ」と語った。
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メットライフ・スタジアムでの因縁のライバルたち
日曜のメットライフ・スタジアムでは、クラブのライバルたちが国際舞台で再燃する。アーセナルDFガブリエル・マガリャエスがブラジル守備を率い、プレミアで熟知するストライカーと対決する。アンチェロッティ監督は、その互いへの理解が5度目の優勝を狙うブラジルに有利だと語る。ベスト8ではイングランドまたはメキシコが待つ。
「選手たちは彼と何度も対戦してきた。だから我々は試合に向けて準備し、相手の特徴を理解することに集中している。彼らが攻撃面で危険なのは承知している」とアンチェロッティ監督は付け加えた。 「ノルウェーは手強い相手だ。組織力があり、非常に整ったチーム構成を持っている。だから我々は最高のレベルでプレーしなければならない。しかし、自信に満ちており、日本との厳しい一戦を乗り越えてきた今こそ、最高のプレーができる時期にあると思う」
チームの最新情報とセレソンにおける負傷者の状況
ブラジルはベスト32で日本を2-1で下した直後、この試合に臨む。ガブリエル・マルティネッリがロスタイムに決勝点を奪った。しかしチームは負傷者で明暗が分かれる。 MFルーカス・パケタはハムストリングの負傷でノルウェー戦の出場が絶望的となり、中盤に穴が開いた。一方で、バルセロナFWラフィーニャが太もも負傷から復帰する可能性が出てきた。彼の復帰が実現すれば、好調な攻撃陣にさらに選択肢が加わる。
一方、ノルウェーはジュリアン・ライアーソンとホルムグレン・ペダーセンの状態が懸念材料。スタレ・ソルバッケン監督は、守備陣がブラジルの強力攻撃を耐え抜くと期待している。
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ソルバッケン監督、個人への注目を控える
ノルウェーのステール・ソルバッケン監督は、日曜にイースト・ラザフォードで行われる試合について、ハーランドがブラジルの強力センターバック、ガブリエルとマルキーニョスを破れるかだけが焦点ではないと語る。ゴールデンブーツ賞候補のハーランドに世界中の注目が集まるが、監督はトーナメントを勝ち進むのはチーム全体の力次第だと考えている。
ソルバッケン監督は「ブラジルは今大会屈指のディフェンダーコンビを擁し、2人とも国際的なトップレベルだ」と語った。 「彼らとアーリングの1対1は厳しくなるだろう。だがこれはブラジル対ノルウェーの試合だ。ブラジルが優勝候補であることは確かだが、我々も互角に戦えると信じている。そのためには最高のパフォーマンスを発揮する必要がある。そうでなければ勝つことはできない」
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