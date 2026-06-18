記者会見でダニーロは、ネイマールがブラジル代表で依然として重要な理由を説明した。ベテランDFは、ネイマールがゴールやアシストだけでなく、相手の守備戦略を変更させ、味方にチャンスを生み出していると強調した。

「ネイマールのような選手がいたら、相手はより緊張し、彼をマークするために助けを求めるようになる」とダニーロは記者団に語った。「つまり、2人の選手が彼をマークすれば、我々のチームの誰かがフリーになる。これは大きな助けになる。彼がピッチにいるだけで、相手のバランスを崩すことができる。もちろん、現実と向き合わなければならない。彼が元気で、チームに貢献してくれることを願っている。彼の実力はすでに証明されている。」