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ブラジルはネイマールに「相手のバランスを崩す」役割を期待している。ダニーロは、負傷が多いこのスターの復帰をセレソンが切望する理由をこう説明した。
ブラジル代表、ネイマールの回復を待つ
ネイマールはモロッコ戦（1－1）を欠場したが、依然としてブラジル代表の話題の中心だ。5月にサントスで負ったふくらはぎの怪我から回復中で、完全なコンディションを目指している。
今週は明るい兆しが見られている。個人練習から始まり、チームメイトとボールを使ったメニューへ移行。伝統の「ファイアトンネル」で歓迎された。ただ、代表コーチ陣は慎重で、次戦のハイチ戦への出場は依然不透明だ。
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ダニーロがネイマールの影響力を強調
記者会見でダニーロは、ネイマールがブラジル代表で依然として重要な理由を説明した。ベテランDFは、ネイマールがゴールやアシストだけでなく、相手の守備戦略を変更させ、味方にチャンスを生み出していると強調した。
「ネイマールのような選手がいたら、相手はより緊張し、彼をマークするために助けを求めるようになる」とダニーロは記者団に語った。「つまり、2人の選手が彼をマークすれば、我々のチームの誰かがフリーになる。これは大きな助けになる。彼がピッチにいるだけで、相手のバランスを崩すことができる。もちろん、現実と向き合わなければならない。彼が元気で、チームに貢献してくれることを願っている。彼の実力はすでに証明されている。」
ブラジルは油断できない。
ブラジルはモロッコ戦で引き分け、グループCの3位に沈んだ。ハイチ戦では結果が求められる。楽勝予想が多いが、ダニーロは相手を過小評価すべきではないと警告した。
彼は「カーボベルデがスペイン相手にどう守ったか見たか。ボールごとに全力で走り、リードを守り、美しくプレーすることが重要だ。ブラジルは戦術的に準備し、堅実に試合をコントロールして勝利を狙うべきだ。だが大差での勝利は考えてはいけない。それは相手への侮辱だ。 ボールを自由に扱えるとは期待してはいけない。結果を出したいという意志を示さなければならない」
- AFP
重要な試合が続く
ブラジルはフィラデルフィアでのハイチ戦に必ず勝ち、グループCの順位を固めたい。結果次第で次ラウンド進出に影響が出る。ネイマールはハイチ戦出場が難しいが、回復に専念する。