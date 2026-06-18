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NeymarGetty Images
Yosua Arya

翻訳者：

ブラジルはネイマールに「相手のバランスを崩す」役割を期待している。ダニーロは、負傷が多いこのスターの復帰をセレソンが切望する理由をこう説明した。

ネイマール
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ワールドカップ
ブラジル 対 ハイチ
ダニーロ

ブラジル代表DFダニーロは、怪我から回復中のネイマールでもチームを一変させられると信じる。開幕戦で勝ち点を逃し、アンチェロッティ監督率いるチームはプレッシャー下にある。ブラジルは、象徴的な存在であるネイマールの早期復帰で攻撃に火が点くことを期待している。

  • ブラジル代表、ネイマールの回復を待つ

    ネイマールはモロッコ戦（1－1）を欠場したが、依然としてブラジル代表の話題の中心だ。5月にサントスで負ったふくらはぎの怪我から回復中で、完全なコンディションを目指している。

    今週は明るい兆しが見られている。個人練習から始まり、チームメイトとボールを使ったメニューへ移行。伝統の「ファイアトンネル」で歓迎された。ただ、代表コーチ陣は慎重で、次戦のハイチ戦への出場は依然不透明だ。

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    ダニーロがネイマールの影響力を強調

    記者会見でダニーロは、ネイマールがブラジル代表で依然として重要な理由を説明した。ベテランDFは、ネイマールがゴールやアシストだけでなく、相手の守備戦略を変更させ、味方にチャンスを生み出していると強調した。

    「ネイマールのような選手がいたら、相手はより緊張し、彼をマークするために助けを求めるようになる」とダニーロは記者団に語った。「つまり、2人の選手が彼をマークすれば、我々のチームの誰かがフリーになる。これは大きな助けになる。彼がピッチにいるだけで、相手のバランスを崩すことができる。もちろん、現実と向き合わなければならない。彼が元気で、チームに貢献してくれることを願っている。彼の実力はすでに証明されている。」

  • ブラジルは油断できない。

    ブラジルはモロッコ戦で引き分け、グループCの3位に沈んだ。ハイチ戦では結果が求められる。楽勝予想が多いが、ダニーロは相手を過小評価すべきではないと警告した。

    彼は「カーボベルデがスペイン相手にどう守ったか見たか。ボールごとに全力で走り、リードを守り、美しくプレーすることが重要だ。ブラジルは戦術的に準備し、堅実に試合をコントロールして勝利を狙うべきだ。だが大差での勝利は考えてはいけない。それは相手への侮辱だ。 ボールを自由に扱えるとは期待してはいけない。結果を出したいという意志を示さなければならない」

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    重要な試合が続く

    ブラジルはフィラデルフィアでのハイチ戦に必ず勝ち、グループCの順位を固めたい。結果次第で次ラウンド進出に影響が出る。ネイマールはハイチ戦出場が難しいが、回復に専念する。

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