ニュージャージーでのベスト16敗退から少し経ち、1年前にブラジルを率い、頂点へ導くと期待された名将カルロ・アンチェロッティ監督の采配に疑問の声が上がっている。
就任から12か月が過ぎ、ブラジル国内では解任論が高まり、彼の去就はすでに危機的状況だ。本人は「これは終わりではなく、新たなサイクルの始まり」と主張するが、いくつかの重大な采配ミスは明らかだ。
2026年W杯でブラジルはどこで躓いたのか。GOALが早期敗退したセレソンの最大課題を分析する。
ニュージャージーでのベスト16敗退から少し経ち、1年前にブラジルを率い、頂点へ導くと期待された名将カルロ・アンチェロッティ監督の采配に疑問の声が上がっている。
就任から12か月が過ぎ、ブラジル国内では解任論が高まり、彼の去就はすでに危機的状況だ。本人は「これは終わりではなく、新たなサイクルの始まり」と主張するが、いくつかの重大な采配ミスは明らかだ。
2026年W杯でブラジルはどこで躓いたのか。GOALが早期敗退したセレソンの最大課題を分析する。
ブラジルの問題の多くは、アンチェロッティ監督が長年チームに在籍する高齢選手を起用し続けたことによる。国内に有力な代替選手がいないと判断されたためだ。
3人のGKは33歳、32歳、38歳、DF平均年齢は31歳だった。ユヴェントスでプレーしたダニーロとアレックス・サンドロも含まれ、彼らはすでに時代遅れだ。 中盤でも34歳のカゼミーロが再び軸となり、元リヴァプールのファビーニョ（32歳）も多くの出場時間を与えられた。
ボーンマスの19歳ライアンやボタフォゴの25歳ダニーロがわずかな希望を示したが、アンチェロッティは大会敗退を受け、世代交代が急務だと認めた。
「若い才能が必要だ。ブラジルサッカーにハイレベルな選手たちが加わる必要がある」とイタリア人指揮官は語った。「この代表チームは極めて堅固な集団であり、引き続き活躍する素晴らしい選手たちに加え、新たに加わることができる選手たちもいる」
代表入りで注目を集めたベテランがもう一人いる。ネイマールだ。アンチェロッティ監督は、2023年10月以降負傷で代表を離れていた34歳の彼を、メディアと一部サポーターの圧力を受けて選出した。
しかしワールドカップ直前にふくらはぎを痛め、2～3週間の離脱と診断された。グループリーグ初戦と第2戦を欠場し、第3戦スコットランド戦で途中出場したものの14分しかプレーできなかった。マイアミでの短い出場ではペースについていけず、英雄の帰還というより引退記念試合のようだった。
アンチェロッティは日本との32強戦では彼を起用せず、16強戦のノルウェー戦で途中出場させたが、再び精彩を欠き、終盤のPKで得点を奪ったものの、代表での有終の美を飾ることはできなかった。
ネイマールの負傷で出場機会が減ったことを踏まえると、チェルシーのジョアン・ペドロを代表から外した判断は不可解だ。ブラジル代表歴代最多得点者ネイマールの招集で直接影響を受けた24歳のペドロは、デビューシーズンに29ゴール・アシストを記録しながらも代表から外された。
ペドロの汎用性は攻撃面で高く評価され、W杯に帯同し背番号9で先発する可能性も取り沙汰されていた。アンチェロッティ監督も代表発表で「彼はこのリストに入る価値があった」と認めた。
5度の優勝を誇るブラジル代表のW杯敗退を受け、この大胆な采配は今後徹底的に検証されるだろう。
ブラジルのレジェンド、ロナウド・ナザリオは試合後、「この敗退はベンチからの采配が原因だ。なぜジョアン・ペドロが選ばれなかったのか、今も理解できない。彼は素晴らしいシーズンを送り、ブラジルには彼のようなストライカーが必要だった」と語った。
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メンバー構成と、全盛期を過ぎたベテランへの依存が響き、ブラジル代表の中盤は弱点となった。ニューカッスルのエース、ブルーノ・ギマランイスにチャンス作りとハードワークが集中した。
アンチェロッティ監督が当初招集した中央MFは、10番のパケタを含めわずか5人。右SBウェズリーの負傷で、マンU移籍が決まっていたエデルソンが追加された。ギマランイスは4アシストを記録したが、サポート不足は顕著で、監督はエデルソンとダニーロをほとんど起用しなかった。
ノルウェー戦敗戦後、この名将は「将来を見据え、中盤の選手配置を変える必要がある」と改善を約束した。
ノルウェー戦前半のPKをギマランエスが蹴った件は、すでに大きな議論を呼んでいる。この局面は試合の行方を左右し、ブラジルはその後先制を許し、最後まで挽回できなかった。
大会得点王で絶好調のヴィニシウスが蹴ると思われたが、実際にキッカーを務めたのはニューカッスルの主将だった。アンチェロッティ監督は「データ上、ラフィーニャが最適で、次にネイマール、その次がグイマレスだった」と説明した。
「データ上、ラフィーニャが最良のキッカーだった」と説明。「ラフィーニャ、ネイマール（不在）、その次がギマランイス。その次はマルティネッリだ。よってギマランイスを選んだ」
アンチェロッティ監督のワールドカップ前後の采配には批判もあるが、彼にはやむを得ない事情があった。
大会直前と大会中、ブラジル代表は怪我で戦力が落ち、質の高い控えがほとんどいなかった。メンバー発表前からエデル・ミリタオ、ロドリゴ、エステヴァオ・ウィリアンは出場不可能とされていた。つまり、セレソンは先発右サイドバックと、ウイングの先発候補または試合の流れを変える2人を失っていた。
大会が始まっても不運は続いた。 ネイマールの離脱は予想通りだったが、ラフィーニャとパケタもハムストリングの負傷で戦列を離れた。ラフィーニャはハイチ戦の後半で、パケタは日本戦のハーフタイムでそれぞれ交代を余儀なくされた。
アンチェロッティは、この大敗を「ブラジルが国際サッカーの頂点へ戻る、長い道のりの第一歩」と語る。
「敗北は新たな冒険の始まりだ」と、この尊敬されるイタリア人監督は語った。「我々は改善を続け、新たなアイデアを見つけ出さなければならない。これは終わりではなく、新たなサイクルの始まりなのだ。
この敗北を乗り越え、取り組みと選手評価に新たな勢いをもたらす。改善と新アイデアを探求する。今年やってきたように。
「我々の仕事は良かったと思う。サッカーとはそういうものだ。敗北の悲しみを乗り越える必要がある。私はそれに慣れている。」