ニュージャージーでのベスト16敗退から少し経ち、1年前にブラジルを率い、頂点へ導くと期待された名将カルロ・アンチェロッティ監督の采配に疑問の声が上がっている。

就任から12か月が過ぎ、ブラジル国内では解任論が高まり、彼の去就はすでに危機的状況だ。本人は「これは終わりではなく、新たなサイクルの始まり」と主張するが、いくつかの重大な采配ミスは明らかだ。

2026年W杯でブラジルはどこで躓いたのか。GOALが早期敗退したセレソンの最大課題を分析する。