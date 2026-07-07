ニュージャージーでのベスト16敗退から少し経ち、1年前にブラジルを率い、頂点へ導くと期待された名将カルロ・アンチェロッティ監督の采配に疑問の声が上がっている。
就任から12か月が過ぎ、ブラジル国内では解任論が急浮上。イタリア人指揮官の去就は早くも危機に瀕している。本人は「これは終わりではなく、新たなサイクルの始まりだ」と主張するものの、彼の重大な采配ミスは明らかだ。
2026年W杯でブラジルはどこで躓いたのか。GOALが早期敗退の原因を分析する。
ニュージャージーでのベスト16敗退から少し経ち、1年前にブラジルを率い、頂点へ導くと期待された名将カルロ・アンチェロッティ監督の采配に疑問の声が上がっている。
就任から12か月が過ぎ、ブラジル国内では解任論が急浮上。イタリア人指揮官の去就は早くも危機に瀕している。本人は「これは終わりではなく、新たなサイクルの始まりだ」と主張するものの、彼の重大な采配ミスは明らかだ。
2026年W杯でブラジルはどこで躓いたのか。GOALが早期敗退の原因を分析する。
ブラジルの問題の多くは、アンチェロッティ監督が有力な若手不在と判断し、長年チームに在籍する高齢選手を起用し続けた選手選考に起因する。
3人のGKは33歳、32歳、38歳。招集されたDFの平均年齢は31歳だった。ユヴェントスでプレーしたサイドバック、ダニーロとアレックス・サンドロも含まれ、彼らはすでに時代遅れに見える。 中盤でも34歳のカゼミーロが再び軸となり、元リヴァプールのファビーニョ（32歳）も多くの出場時間を得た。
ボーンマスの19歳ライアンやボタフォゴの25歳ダニーロがわずかな希望を示したが、アンチェロッティは大会敗退を受け、世代交代が急務だと認めた。
「若い才能が必要だ。ブラジルサッカーにハイレベルな選手たちが加わる必要がある」とイタリア人監督は語った。「代表には堅実なグループがあり、活躍中の素晴らしい選手たちに新戦力を加えたい」
代表入りで注目を集めたベテランがもう一人いる。ネイマールだ。アンチェロッティ監督は、2023年10月以降負傷で代表を離れていた34歳のネイマールを、メディアや一部サポーターの圧力を受けて選出した。
しかしワールドカップ直前にふくらはぎを痛め、2～3週間の離脱と診断された。グループリーグ初戦と2戦目を欠場し、3戦目のスコットランド戦で途中出場したものの14分間のみ。マイアミでの短い出場ではリズムに乗れず、英雄の帰還というより引退試合のようだった。
アンチェロッティは32強戦の日本戦で彼を起用せず、16強戦のノルウェー戦で途中出場させたが、再び存在感を示せなかった。終盤にPKで1点を奪ったものの、代表での有終の美を飾るには至らなかった。
ネイマールの負傷で出場機会が減ったことを踏まえると、チェルシーのジョアン・ペドロを代表から外した判断は不可解だ。ブラジル代表歴代最多得点者ネイマールの招集で直接影響を受けた24歳のペドロは、デビューシーズンに29ゴール・アシストを記録しながらも代表から外された。
ペドロの汎用性は攻撃面で高く評価され、W杯に帯同し背番号9で先発する可能性も取り沙汰されていた。アンチェロッティ監督も代表発表の場で「彼はこのリストに値する」と認めた。
5度の優勝を誇るブラジル代表のW杯敗退を受け、この采配は今後徹底的に検証されるだろう。
ブラジルのレジェンド、ロナウド・ナザリオは試合後にこう語った。「正直、この敗退はベンチワークが原因だ。なぜジョアン・ペドロが選ばれなかったのか、今も理解できない。彼は素晴らしいシーズンを送り、コンディションも万全だった。ブラジルには、何か違うものを提供できるストライカーが必要だった」。
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メンバー構成とベテラン依存により、ブラジル代表の中盤は弱点となった。ニューカッスルのギマランイスにチャンス作りとハードワークが集中した。
アンチェロッティ監督が当初招集した中央MFは、10番のパケタを含めわずか5人。右SBウェズリーの負傷で、マンU移籍が決まっていたエデルソンが追加された。ギマランイスは4アシストを記録したが、サポート不足は顕著で、監督はエデルソンとダニーロをほとんど起用しなかった。
ノルウェー戦敗戦後、この名将は「将来を見据え、中盤の選手配置を変える必要がある」と指摘した。
ノルウェー戦前半のPKをギマランエスが蹴った件は大きな議論を呼んでいる。この局面は試合の行方を左右し、ブラジルはその後先制を許し、挽回できなかった。
大会得点王で調子の良いヴィニシウスが蹴ると見られていたが、実際にキッカーを務めたのはニューカッスルの主将だった。アンチェロッティ監督は「データ上、ラフィーニャが最適で、次にネイマール、その次がグイマーレスだった」と説明した。
「データ分析の結果、ラフィーニャが最適と判断した」と説明。「次にネイマール（不在）、その次がギマランイス。その次はマルティネッリだ。よってギマランイスを選んだ」
アンチェロッティ監督のワールドカップ前後の采配には批判もあるが、彼にはやむを得ない事情があった。
大会直前と大会中、ブラジルは怪我で戦力が落ち、質の高い控えがほとんどいなかった。代表発表前からエデル・ミリタオ、ロドリゴ、エステヴァオ・ウィリアンは出場不能とされていた。つまり、先発右サイドバックとウイングの候補2人を失っていたのだ。
大会が始まっても不運は続いた。 ネイマールのトラブルは予想通りだったが、それだけでなく、ラフィーニャとパケタもハムストリングの負傷で離脱した。ラフィーニャはハイチ戦の後半で負傷し、以降は出場できなかった。パケタも日本との決勝トーナメント戦でハーフタイムに途中交代を余儀なくされた。
アンチェロッティは、この大失敗を「ブラジルが国際サッカーの頂点へ戻る、長い道のりの第一歩」と語る。
「敗北は新たな冒険の始まりだ」と、この尊敬されるイタリア人監督は語った。「我々は向上し続け、新たなアイデアを見つけ出さなければならない。これは終わりではなく、新たなサイクルの始まりなのだ。
この敗北を乗り越え、取り組みと選手評価に新たな勢いをもたらす。改善と新アイデアを探求する。今年やってきたように。
「我々の取り組みは悪くなかった。サッカーとはそういうものだ。敗北の悲しみを乗り越えることに私は慣れている。」