ニュージャージーでのベスト16敗退から少し経ち、1年前にブラジルを率い、頂点へ導くと期待された名将カルロ・アンチェロッティ監督の采配に疑問の声が上がっている。

就任から12か月が過ぎ、ブラジル国内では解任論が急浮上。イタリア人指揮官の去就は早くも危機に瀕している。本人は「これは終わりではなく、新たなサイクルの始まりだ」と主張するものの、彼の重大な采配ミスは明らかだ。

2026年W杯でブラジルはどこで躓いたのか。GOALが早期敗退の原因を分析する。