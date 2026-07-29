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ブラジルの裁判所、クルゼイロのライバル選手に骨折を負わせたチャレンジを巡り、インテルナシオナルの選手に画期的な処分を下す
スポーツ仲裁裁判所による画期的な裁定
ブラジルのスポーツ高等司法裁判所（STJD）は異例の措置として、ペクがピッチに復帰するまでの間、ガブリエウに出場停止処分を科した。クルゼイロのFWは7月23日のセリエAの一戦で、インテルナシオナルのDFによる激しいチャレンジを受け、デビュー戦で左脛骨骨折を負った。
火曜日に言い渡された裁判所の決定では、ペクがトレーニング復帰の医学的許可を得るまで、ガブリエウは戦列を離れることになる。処分が法的範囲内に収まるよう、出場停止期間の上限は180日に設定された。
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ガブリエウが自身の正当性を訴える
法廷で証言したガブリエウは、負傷につながったタックルに悪意は一切なかったと、取り乱した様子で強調した。22歳のDFはこの状況に深い後悔の念を示し、この試合以降、この出来事が自身の心身の健康に個人的な重い影響を及ぼしていることを明かした。
「彼のために祈って眠れない夜を過ごしてきた。クルゼイロの皆さんに心から謝罪したい」と同選手は語った。「自分が先にボールに触れられる感覚があったし、実際にそうなった。
「ピッチがかなり滑りやすく、濡れていたため、ボールに触れたあとに足を引っ込める時間がなかった。そして、その結果としてやや強く入るタックルになってしまったが、同じプロ選手を傷つけようという意図も悪意も一切なかった」
ガブリエウはブラジル・スポーツ司法規程第254条の「暴力的プレー」で正式に起訴された。同条では通常、出場停止は一定の試合数の範囲内で科されるが、検察側は、重大な身体的外傷のケースでは加害者の出場停止期間を負傷した選手の回復期間に合わせることを認める特定の規定に基づく延長を主張し、これが認められた。
クルゼイロにとって壊滅的な痛手
この負傷はクルゼイロにとって極めて大きな痛手である。クラブは事故のわずか数週間前にペク獲得へ巨額の投資を行っていたからだ。このFWはブラジルの名門にとって目玉補強であり、2026年ワールドカップ中断期間に、少なくとも1200万ドルのクラブ史上最高額でLAギャラクシーから加入していた。
クルゼイロ首脳陣は引き続き選手の回復に焦点を当てているが、脚の骨折の深刻さを踏まえると、この記録的補強をシーズンのかなりの期間欠くことになる。25歳を北米からブラジルへ呼び戻すために必要だった多額の支出を考えれば、クラブにとって財政面と競技面の影響は極めて大きい。
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復帰までの期間を基準とした出場停止に委員会内で意見が分かれる
このような非伝統的な処分を導入する決定は、裁定委員会で満場一致ではなかった。スポーツ裁判官の1人であるロドリゴ・シュタインマン・バイエルは当初、回復期間に連動した出場停止に反対し、代わりに標準的な6試合の出場停止を支持していた。
しかし最終的に、バイエルは委員会の多数決で敗れた。裁判所長のジョルジ・オクタビオ・ラボカト・ガルバオに加え、エドゥアルド・シブレ・サレス・ハモスとアリーニ・ゴンサウベス・ジャタアイの全員が、より長い処分を科すことに賛成票を投じた。この裁定はインテルナシオナルがなお不服申し立てできるものの、現時点ではこのDFの目先の将来は、自身が負傷させた相手の医学的な回復状況に完全に左右されている。
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