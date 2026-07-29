法廷で証言したガブリエウは、負傷につながったタックルに悪意は一切なかったと、取り乱した様子で強調した。22歳のDFはこの状況に深い後悔の念を示し、この試合以降、この出来事が自身の心身の健康に個人的な重い影響を及ぼしていることを明かした。

「彼のために祈って眠れない夜を過ごしてきた。クルゼイロの皆さんに心から謝罪したい」と同選手は語った。「自分が先にボールに触れられる感覚があったし、実際にそうなった。

「ピッチがかなり滑りやすく、濡れていたため、ボールに触れたあとに足を引っ込める時間がなかった。そして、その結果としてやや強く入るタックルになってしまったが、同じプロ選手を傷つけようという意図も悪意も一切なかった」

ガブリエウはブラジル・スポーツ司法規程第254条の「暴力的プレー」で正式に起訴された。同条では通常、出場停止は一定の試合数の範囲内で科されるが、検察側は、重大な身体的外傷のケースでは加害者の出場停止期間を負傷した選手の回復期間に合わせることを認める特定の規定に基づく延長を主張し、これが認められた。



