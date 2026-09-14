スパルタに4-1で快勝し、左SBにとってはトップレベルのブラジル代表初招集に続く、記憶に残る1週間の締めくくりとなった。試合終了後、『ESPN Nederland』の取材に応じた同選手は、当面の焦点は国際舞台ではなく、あくまでクラブでの役割に置いていると強調した。

母国を代表する栄誉について、同選手はこう語った。「本当にうれしいし、ブラジル代表に選ばれたことをとても大きな名誉だと感じている。でもまずは、代表ウィーク前の最後の試合に勝ちたい。その後に、ブラジルに完全に集中できる」

さらに、こう続けた。「まったくのサプライズだった。招集されるとは思っていなかった。自分自身を誇りに思ったが、同時にチームのことも誇りに思った。彼らが、それを自分にとって可能にしてくれた」