DeFodi Images
翻訳者：
ブラジルの新たなスターか？ PSV主将マウロ・ジュニオール、エールディヴィジで圧倒的な活躍の末にセレソンへ衝撃の初招集を受けて絶句
DFが初招集を受ける
この万能型の27歳は、PSVで重要なリーダーとしての地位を確立したことで、ブラジルA代表に初招集された。イェルディ・スハウテンの重度の膝負傷を受け、主将の役割も引き継いでいる。2018年1月からクラブに所属するマウロは、今季リーグ戦6試合すべてに先発出場し、1ゴール1アシストを記録。その圧倒的なパフォーマンスにより、エイントホーフェンのクラブはエールディビジ首位に立っており、成績は5勝1分けの勝ち点16となっている。
- Pro Shots
主将が選出に反応
スパルタに4-1で快勝し、左SBにとってはトップレベルのブラジル代表初招集に続く、記憶に残る1週間の締めくくりとなった。試合終了後、『ESPN Nederland』の取材に応じた同選手は、当面の焦点は国際舞台ではなく、あくまでクラブでの役割に置いていると強調した。
母国を代表する栄誉について、同選手はこう語った。「本当にうれしいし、ブラジル代表に選ばれたことをとても大きな名誉だと感じている。でもまずは、代表ウィーク前の最後の試合に勝ちたい。その後に、ブラジルに完全に集中できる」
さらに、こう続けた。「まったくのサプライズだった。招集されるとは思っていなかった。自分自身を誇りに思ったが、同時にチームのことも誇りに思った。彼らが、それを自分にとって可能にしてくれた」
世界的エリート層の中での評価
今回の選出は、このDFの戦術的な柔軟性が評価されたものでもある。代表内でのポジション争いが激しいブラジル代表において、中盤でも問題なくプレーしてきたためだ。ブラジル代表に世界トップクラスのタレントが数多くそろっていることを認めた本人は、こう語っている。「ええ、その通りだ。ブラジル代表に招集されるのは、もちろん簡単ではない。素晴らしい選手が信じられないほどたくさんいる」
また、このサイドバックは、その知らせを最初に聞いたのが妻だったことも明かした。「そのことを伝えられた直後、最初に電話した相手が彼女だった」
- ANP
国際試合が控えている
代表活動に向かう前に、マウロは9月20日の日曜日、PSVが首位での地位を固めることを目指す中で、トゥウェンテとの厳しいエールディヴィジ遠征に臨まなければならない。その後、このフルバックは今月後半にタウンズビルとブリスベンでオーストラリアと連戦するカルロ・アンチェロッティ監督率いる26人の遠征メンバーに合流する。初の代表ウインドーは、10月第1週にコルカタでインドと対戦する長距離移動で締めくくられる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。