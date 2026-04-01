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ブラジルのレジェンド、ロナウジーニョが新レーベルからワールドカップをテーマにしたアルバムをリリース
「ジョガ・ボニート」の王、新たなステージへ
サッカー史上最も創造性豊かな選手の一人として広く知られるロナウジーニョは、その才能を音楽業界へと活かすことを目指している。ビルボード誌の報道によると、マイアミに拠点を置く「Tu Musica」は、異なる文化や市場間の架け橋となり、音楽制作と世界的な配信のためのプロフェッショナルなプラットフォームを提供することを目指している。
2002年ワールドカップ優勝者の彼は、リズムとメロディーに対する生涯にわたる情熱を考えると、今回の動きは自分にとって自然な流れであると明かした。「音楽は常に私の人生の大きな部分を占めてきました。ピッチの上でも外でも、最も重要な瞬間にいつも音楽は私と共にありました」とロナウジーニョは公式声明で述べた。「今、私はそのエネルギーをあらゆる場所に広めたいと思っています。文化をつなぎ、世界中のアーティストにチャンスを創出したいのです」
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ワールドカップのアルバムがまもなく登場
同レーベルの旗艦プロジェクトとなるのは、2026年6月11日から7月19日まで開催されるワールドカップの熱狂を世界的に捉えることを目的とした、ワールドカップをテーマにしたアルバムだ。この大会には数十億人の視聴者が見込まれており、同レーベルはこの世界的イベントを足掛かりとしてブランドを立ち上げる予定だ。 4月6日の週から、ソングライターやアーティストを対象に作品の募集を開始し、最終リリース作品に採用されるチャンスを提供する。これは、カンプ・ノウで全盛期を迎えていたロナウジーニョ自身のプレースタイルが持つ、オープンで楽しげな性質を反映した取り組みである。 「Tu Musica」は当初、現代の音楽シーンに多大な文化的影響力を持つラテンアメリカに注力する。しかし、すでにヨーロッパ、アフリカ、アジア、中東への事業拡大に向けた具体的な計画も進められている。
舞台裏の重鎮たち
ロナウジーニョがスターとしての魅力と先見性を発揮する一方で、この事業の成功を確実なものにするため、業界のベテランたちによるチームが彼を支えている。「Tu Musica」は、Sua Musica GroupのCEOであるロニ・マルツ・ビン、ASJのCEOであるアラン・ジェズス、そしてロナウジーニョの兄であり、彼の輝かしいサッカーキャリアを通じて長年にわたりマネージャーを務めてきたロベルト・デ・アシスによって共同設立された。
この提携により、流通、マーケティング、タレントマネジメントにおける豊富な専門知識が結集することになる。公式プレスリリースによると、この伝説的なブラジル人選手は、スア・ムジカ・グループのインフラとASJが提供するブランディング力を活用することで、「サッカーを超えた新たな一歩を踏み出し、エンターテインメント業界での存在感を拡大している」という。
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ピッチからスタジオへと受け継がれる遺産
「Tu Musica」の立ち上げは、ロナウジーニョがサッカーの枠を超えて歩む道のりにおける、また一つの重要な一歩となる。UEFAチャンピオンズリーグ、ラ・リーガ、ワールドカップを制覇したキャリアを経て、46歳となった今も、彼は世界で最も知名度の高い人物の一人であり続けている。このレーベルは、その名声を活かし、彼の音楽への情熱を拡張性のあるビジネスモデルへと転換することを目的としている。 ロナウジーニョにとって、これは自身の創造性を表現し続けるための機会となる。レーベルが初のグローバルリリースを控える中、サッカー界は、このブラジルのレジェンドがピッチ上で成し遂げたのと同じ成功を、チャートでも収められるのか注目している。