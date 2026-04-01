ブラジルのレジェンド、ロナウジーニョが新レーベルからワールドカップをテーマにしたアルバムをリリース

サッカー史上最も創造性豊かな選手の一人として広く知られるロナウジーニョは、その才能を音楽業界へと活かすことを目指している。ビルボード誌の報道によると、マイアミに拠点を置く「Tu Musica」は、異なる文化や市場間の架け橋となり、音楽制作と世界的な配信のためのプロフェッショナルなプラットフォームを提供することを目指している。

2002年ワールドカップ優勝者の彼は、リズムとメロディーに対する生涯にわたる情熱を考えると、今回の動きは自分にとって自然な流れであると明かした。「音楽は常に私の人生の大きな部分を占めてきました。ピッチの上でも外でも、最も重要な瞬間にいつも音楽は私と共にありました」とロナウジーニョは公式声明で述べた。「今、私はそのエネルギーをあらゆる場所に広めたいと思っています。文化をつなぎ、世界中のアーティストにチャンスを創出したいのです」