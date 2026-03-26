Getty Images Sport
翻訳者：
ブラジルのレジェンド、ジーコは、ネイマールはリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドのような「並外れたプロフェッショナル」ではないと主張している
- AFP
才能を十分に活かせなかったのか？
タイトルや統計データによって才能が測られがちな現代において、ブラジルのレジェンド、ジコは、元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンのスーパースター、ネイマールを評価する際に、別の基準を挙げた。それは「プロ意識」である。 ESPNとの独占インタビューで、ブラジル代表のレジェンドはネイマールを現代サッカーを象徴する2人の選手、メッシとロナウドと比較しつつも、彼らのサッカーへの取り組み方における決定的な違いを指摘した。ジコはネイマールに2026年のワールドカップに出場してほしいと願っているが、それは彼が肉体的にも精神的にも100％の状態でなければ実現しないとしている。
「彼には回復してプレーしてほしい。僕は彼のファンだ。神は彼に、ごく少数の人間にしか与えない才能を与えた」とジコは説明した。「僕が言っているのは、メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、そしてネイマールの3人だ。彼らはその3人だ。だが、他の2人は並外れたプロフェッショナルだ。彼はそうではなかった。サッカーは彼にすべてを与えてくれたが、それが問題なのだ。しかし才能に関しては、彼は誰よりも優れている。 ここしばらくの間、彼はその才能を最大限に活かす方法を見失っていた。」
- Getty Images Sport
フィットネスと継続性に関する懸念
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が、3月の代表メンバーからネイマールを外すという決定を下したことで、南米全土で激しい議論が巻き起こっている。2023年後半に重度の膝の怪我を負って以来、34歳のネイマールは長期間にわたり代表戦から遠ざかっているが、ブラジル国民や元選手たちの間では、彼の有用性について意見が分かれている。ジコによれば、この繰り返される怪我の連鎖は、ネイマールのライフスタイルやフィジカルコンディションの維持方法と直接的な関連があるという。 ジコは、アンチェロッティを含むどの監督も、ワールドカップのような主要大会の代表メンバーに選手を招集する際には、その選手の信頼性を最優先すべきだと主張した。
彼は次のように述べた。「それはネイマールの状態次第だ。サントスで10試合連続出場させてから評価すればいい。だが、ここ2、3年で、彼がそれだけの試合数をこなした時期があったか？ なかった。そこが問題だ。彼の健康状態だ。そして、彼の怪我の問題は軽視されてきた。怪我は増えた。」
1986年との類似点を挙げる
ボストンで行われるブラジル対フランスの親善試合を前に、アンチェロッティ監督はネイマールの欠場をめぐる議論について言及し、世論を尊重しつつも、自身の役割はチーム全体のために現実的な判断を下すことだと強調した。 「サッカーは精密な科学ではない」とアンチェロッティは述べ、サントスのFWをベンチ外とした自身の選択を擁護した。この姿勢は、1986年ワールドカップ当時の自身のコンディション問題について振り返ったジコの見解とも一致している。ジコは、特に選手がトップレベルの試合の要求に完全に対応できる準備ができていない場合、監督がスター選手の存在感よりも身体的な信頼性を優先しなければならない理由を、自身の経験から示していると警告した。
「私自身の経験から学んだのは、1986年のワールドカップには行けなかったということだ。深刻な膝の怪我を抱えていたし、コンディションの安定感もなかった。監督から先発起用されるほどの信頼も得られなかった。監督にはそれなりの理由があり、彼なりの基準があったのだ」とジコは認めた。「アンチェロッティがどう考えているかを知ることだ。彼は彼を起用しないかもしれない。外から見れば簡単だ。 我々には皆、それぞれの代表チームがあるのだから。」
- AFP
けがによる精神的な負担
身体的な限界に加え、ジコは、選手が自分の体を信じられなくなったときに生じる精神的な壁についても指摘した。彼は、ネイマールが、体が過去のダメージを補おうとするあまり、軽度の怪我が頻発する段階に入りつつあるようだと警告した。この悪循環は、最終的にジコ自身をピッチからの引退へと追い込んだものだった。
「こうした経験をした者たちは、強いボールに飛び込むのを恐れるようになる。僕たちは怖くなるんだ。僕もそのせいでプレーをやめた。筋肉の問題、ふくらはぎに不調が出始めたんだ。もう耐えられなくなった。トレーニングもできなくなった。トレーニングが大好きだった僕が、もうできなくなった。そこで、もうやめる時だと決めたんだ」とジコは締めくくった。