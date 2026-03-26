ブラジルのレジェンド、ジーコは、ネイマールはリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドのような「並外れたプロフェッショナル」ではないと主張している

ボストンで行われるブラジル対フランスの親善試合を前に、アンチェロッティ監督はネイマールの欠場をめぐる議論について言及し、世論を尊重しつつも、自身の役割はチーム全体のために現実的な判断を下すことだと強調した。 「サッカーは精密な科学ではない」とアンチェロッティは述べ、サントスのFWをベンチ外とした自身の選択を擁護した。この姿勢は、1986年ワールドカップ当時の自身のコンディション問題について振り返ったジコの見解とも一致している。ジコは、特に選手がトップレベルの試合の要求に完全に対応できる準備ができていない場合、監督がスター選手の存在感よりも身体的な信頼性を優先しなければならない理由を、自身の経験から示していると警告した。

「私自身の経験から学んだのは、1986年のワールドカップには行けなかったということだ。深刻な膝の怪我を抱えていたし、コンディションの安定感もなかった。監督から先発起用されるほどの信頼も得られなかった。監督にはそれなりの理由があり、彼なりの基準があったのだ」とジコは認めた。「アンチェロッティがどう考えているかを知ることだ。彼は彼を起用しないかもしれない。外から見れば簡単だ。 我々には皆、それぞれの代表チームがあるのだから。」