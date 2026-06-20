ブラジル代表に大きな打撃。 初戦でモロッコと1－1の引き分けに終わり、期待外れだったセレーソは、ハイチ戦で3－0と再起した。この試合でバルセロナ所属FWラフィーニャが負傷。 画像診断の結果、軽傷ではないことが判明した。
AFP
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ブラジルのラフィーニャは右太ももを負傷し、ワールドカップ出場が危ぶまれている。復帰時期は不明で、代役も未定だ。
何試合欠場するのか
ブラジル代表合宿で右太腿裏を負傷したラフィーニャ。バルセロナでの今季は故障が相次ぎ、この怪我もその延長線上にある。 ブラジル代表医療スタッフは回復期間を明かさなかったが、アンチェロッティ監督率いるチームでは25日のスコットランド戦と決勝トーナメント1回戦も欠場すると見られる。
アンチェロッティの解決策
ブラジル代表は、7月初めの決勝トーナメント1回戦でラフィーニャが復帰することを期待している。ただし、1996年生まれの彼が屈筋の怪我から完全に回復しているかが鍵だ。代役探しはすでに始まっており、アンチェロッティ監督はスコットランド戦から最適な選手を選ぶ。 その試合では、ふくらはぎの怪我から回復したネイマールが復帰する見込みだ。ただし、まだ完全ではないため慎重に管理する必要がある。代役候補にはアーセナルのガブリエル・マルティネッリ、ゼニトのルイス・エンリケ、若手のライアンがいる。