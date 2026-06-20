ブラジルのラフィーニャは右太ももを負傷し、ワールドカップ出場が危ぶまれている。復帰時期は不明で、代役も未定だ。

ブラジル代表は、7月初めの決勝トーナメント1回戦でラフィーニャが復帰することを期待している。ただし、1996年生まれの彼が屈筋の怪我から完全に回復しているかが鍵だ。代役探しはすでに始まっており、アンチェロッティ監督はスコットランド戦から最適な選手を選ぶ。 その試合では、ふくらはぎの怪我から回復したネイマールが復帰する見込みだ。ただし、まだ完全ではないため慎重に管理する必要がある。代役候補にはアーセナルのガブリエル・マルティネッリ、ゼニトのルイス・エンリケ、若手のライアンがいる。