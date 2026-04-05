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ブラジルのテニススターが、2026年ワールドカップでのネイマール起用を主張。カルロ・アンチェロッティ監督は、元バルセロナのプレイメーカーが持つ重要な資質を改めて指摘した。
フォンセカがブラジルのスターを支持
ESPNブラジルによる報道によると、世界テニス界の新星が、自国のサッカーを巡る議論に言及した。モンテカルロ・マスターズ1000の会場から語った19歳、世界ランク40位の彼は、あの伝説的なフォワードを今度の大会に招集すべきだという強い信念を表明した。 「ブラジルは良いワールドカップを戦えると思う。論争については、特に彼がもたらす経験の面から、ネイマールがワールドカップに出場することに賛成だ。僕はサッカーの専門家ではないし、あくまで個人的な意見だが、ブラジルが優勝できるよう応援している」と、この若者は語った。
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ネイマールの復帰への道のり
この34歳の選手をめぐる議論は、まさに重要な局面で巻き起こっている。深刻な前十字靭帯（ACL）の負傷に見舞われたサウジアラビアでのプレーを経て、このプレイメーカーは古巣へと戻ってきた。サントスは英雄の帰還を歓迎しているが、試合勘については依然として疑問が残る。今シーズン、このベテラン選手は膝の手術からの回復に苦しみ、カンピオナート・パウリスタの7試合を欠場した。 しかし、復帰後はその実力を垣間見せ、同大会で2試合に出場し1ゴールを記録した。カンピオナート・ブラジレイロ・セリエAでは4試合に出場し、359分の出場時間で2ゴール1アシストを記録している。
経験による戦術的優位性
歴史が示すように、ノックアウトステージというプレッシャーの激しい環境下では、経験が若さを凌駕することが多い。ブラジルはこれまで、膠着状態を打破するために個人の輝きに頼ることが度々あったが、元バルセロナのスター選手には、まさにそれを実現してきた確かな実績がある。長期の怪我による離脱後、批評家たちから「夢は色あせた」とよく言われるようになったとはいえ、彼のような大物選手がロッカールームにいることによる心理的な後押しは無視できない。 若き才能に溢れたチームにとって、あらゆる状況を経験してきたベテランの存在は、またしても早期敗退となるか、それとも6つ目の星を獲得できるかの分かれ目となるかもしれない。
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アンチェロッティが計画を固める
強豪チームが試合に向けて準備を進める中、アンチェロッティ監督は現在、最終的な戦術プランを練っている。ブラジルは5月31日にパナマと対戦し、その後、ワールドカップ・グループCで6月14日にモロッコ、6月20日にハイチ、6月25日にスコットランドと対戦する予定だ。イタリア人監督は、完璧なスタートを切るため、あらゆる選択肢を検討している。