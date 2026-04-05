ブラジルのテニススターが、2026年ワールドカップでのネイマール起用を主張。カルロ・アンチェロッティ監督は、元バルセロナのプレイメーカーが持つ重要な資質を改めて指摘した。

歴史が示すように、ノックアウトステージというプレッシャーの激しい環境下では、経験が若さを凌駕することが多い。ブラジルはこれまで、膠着状態を打破するために個人の輝きに頼ることが度々あったが、元バルセロナのスター選手には、まさにそれを実現してきた確かな実績がある。長期の怪我による離脱後、批評家たちから「夢は色あせた」とよく言われるようになったとはいえ、彼のような大物選手がロッカールームにいることによる心理的な後押しは無視できない。 若き才能に溢れたチームにとって、あらゆる状況を経験してきたベテランの存在は、またしても早期敗退となるか、それとも6つ目の星を獲得できるかの分かれ目となるかもしれない。