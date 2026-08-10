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Goal.com
ライブ
Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ブラジルのジャシー、ゴールを喜んで広告ボードを飛び越えるも、ロッカールームへ続く地下トンネルに転落

シャペコエンセAF

ブラジルで恐怖の瞬間。しかし、その後そのサッカー選手は姿を現した

ブラジルで行われたコリチーバ対シャペコエンセ戦で恐怖の瞬間。ゴールを決めた後、コリチーバのキャプテン、ジャシが祝福のために広告ボードを乗り越え、アウェーチームのトンネルに転落した。


興奮の中、このDFはボールを拾い上げてシャツの下に隠し、ゴール裏に陣取るサポーターのもとへ向かった。



  • 広告看板を飛び越えようとした際、ハーフタイムが近づいていたため開いたままになっていたトンネルに気づかなかった。


    緊張が走った数秒後、ジャシーはすぐにピッチへ姿を見せた。コリチーバのメディカルスタッフが状態を確認するために駆け寄った。 GEとLance!などの一部メディアによると、選手は腰の下部の問題で治療を受け、立ち上がることはできたものの、痛みがある様子だった。 ジャシーにとっては踏んだり蹴ったりで、そのうえゴールも取り消しとなった。


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