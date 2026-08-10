広告看板を飛び越えようとした際、ハーフタイムが近づいていたため開いたままになっていたトンネルに気づかなかった。





緊張が走った数秒後、ジャシーはすぐにピッチへ姿を見せた。コリチーバのメディカルスタッフが状態を確認するために駆け寄った。 GEとLance!などの一部メディアによると、選手は腰の下部の問題で治療を受け、立ち上がることはできたものの、痛みがある様子だった。 ジャシーにとっては踏んだり蹴ったりで、そのうえゴールも取り消しとなった。



