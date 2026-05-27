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「ブラジルに来い」。イングランド代表から外れたチェルシーのチームメイトに、ジョアン・ペドロが反応。コール・パーマーは南米でネイマールの後継者とされた。
パーマーのサンバ風スタイルが称賛された
ポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』でペドロは、スタンフォード・ブリッジで彼のプレーを間近に見て初めて、パーマーの才能を正しく理解したと語った。西ロンドンで輝かしいデビューシーズンを迎えるブラジル人FWは、5度の世界王者を導く「魔法」をパーマーが備えていると確信している。
「彼はとても頭が良い。まさに魔法のような選手だ」と24歳のペドロは語る。「以前、彼に『君がそんなに上手いとは思わなかったよ』と言ったことがあるんだ。 そこで僕は『でも今は一緒にプレーしてるから分かる。君は特別だ。ブラジルに来ないか？10番を任せるよ』と言ったんだ。ブラジルには彼のような選手いない。僕らは4-2-4でプレーし、10番のポジションがないんだ」
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チェルシーの2選手、ワールドカップで悲劇
国内で好調だった両選手も、大会には出場できない。パーマーはイングランド代表から外れ、トゥヘル監督は「国際舞台で調子が低い」と説明。戦術的規律を重視した。
チェルシーの年間最優秀選手に選ばれたペドロも、ブラジル代表で同じ運命をたどった。アンチェロッティ監督は「経験豊富な選手を優先し、ネイマールも復帰した」と説明し、ペドロ招集見送りへの遺憾の意を示した。トップリーグデビューシーズンで20ゴールに関与した彼にとって、これは大きな打撃だ。
アンチェロッティのセレソンへの戦術ビジョン
メンバーから外されたにもかかわらず、ペドロは恨んでおらず、アンチェロッティの指導方針を即座に称賛した。ブラジル代表を率いるイタリア人監督は、個人のスター性より集団の力を重視する。それでも、世界クラスの選手にはシステムの中で自分らしさを発揮する自由を与えている、とこのストライカーは指摘した。
「彼は『一人の選手ではなく、チーム全体を求めている』と言っています。チームの方が一人の選手よりも力があると考えているからです」とペドロは付け加えた。 「彼がそばにいるだけで皆が耳を傾ける。なぜなら彼は何でも勝ってきたから。選手一人一人とも関係を築き、やりたいことを示しつつ、自由に楽しませる。そんな彼こそチームにとても良い存在だ」
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ノックアウトステージの大胆な予想
北米開催の大会で24年ぶりの優勝を狙うブラジル。ペドロは「チームが団結すれば、アンチェロッティの『責任共有』が機能する」と語り、ヴィニシウス・ジュニオールとラフィーニャがその中心になると指摘した。
「もちろんヴィニシウスが主役になるだろう。だが彼が一躍主役になるにはチームが必要だ。だから彼は『勝てなかったら君のせいだ』とは言いたくない。いや、いや、いや」と彼は付け加えた。 「チーム全員が同じ方向を向いて考えれば、ヴィニシウスもラフィーニャも力を発揮できる」
チェルシーのフォワードである彼は、チームメイトの母国をからかいながらも、大会後半の強豪対決を予測した。ブラジルはグループステージでモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦するが、ペドロはすでにその先を見据え、「準々決勝でイングランドに勝つ」と結んだ。