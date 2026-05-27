ポッドキャスト『Rio Ferdinand Presents』でペドロは、スタンフォード・ブリッジで彼のプレーを間近に見て初めて、パーマーの才能を正しく理解したと語った。西ロンドンで輝かしいデビューシーズンを迎えるブラジル人FWは、5度の世界王者を導く「魔法」をパーマーが備えていると確信している。

「彼はとても頭が良い。まさに魔法のような選手だ」と24歳のペドロは語る。「以前、彼に『君がそんなに上手いとは思わなかったよ』と言ったことがあるんだ。 そこで僕は『でも今は一緒にプレーしてるから分かる。君は特別だ。ブラジルに来ないか？10番を任せるよ』と言ったんだ。ブラジルには彼のような選手いない。僕らは4-2-4でプレーし、10番のポジションがないんだ」



