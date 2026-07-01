ブラジルに朗報。ラフィーニャがノルウェー戦前に練習に復帰した。

ブラジル代表はベスト16進出へ向け、ラフィーニャがトレーニングに復帰した。バルセロナ所属のフォワードは火曜日、ニュージャージーでピッチ上で初の個人練習を行い、グループリーグで負った右太もも負傷から回復への重要な一歩を踏み出した。

29歳のラフィーニャは代表医療スタッフと協力し、早期回復に全力を注いでいる。チームメイトが水曜午後まで休息を取る間も、彼はトレーニング拠点に残りリハビリを継続。大会佳境でのフルフィットネス回復へ強い意志を示した。