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ブラジルに朗報。ラフィーニャがノルウェー戦前に練習に復帰した。
ニュージャージー州で著しい進展
ブラジル代表はベスト16進出へ向け、ラフィーニャがトレーニングに復帰した。バルセロナ所属のフォワードは火曜日、ニュージャージーでピッチ上で初の個人練習を行い、グループリーグで負った右太もも負傷から回復への重要な一歩を踏み出した。
29歳のラフィーニャは代表医療スタッフと協力し、早期回復に全力を注いでいる。チームメイトが水曜午後まで休息を取る間も、彼はトレーニング拠点に残りリハビリを継続。大会佳境でのフルフィットネス回復へ強い意志を示した。
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アンチェロッティにとって、慎重さが依然として鍵だ。
好調を伝える報道もあるが、ブラジル代表スタッフは慎重だ。日本戦で太ももを痛めたパケタも治療中であり、ラフィーニャの早期復帰で再発を避けるためだ。
回復の兆しはあるものの、ノルウェー戦の出場は依然不透明だ。医療チームが毎日データを監視し、アンチェロッティ監督は試合当日にメンバー入りさせるか、準々決勝まで温存するかを直前に判断するとみられる。
フィットネスとの戦い
ラフィーニャにとって、今回の太もも負傷は2025-26シーズン5度目の同部位トラブルで、悔やまれる。これまでも肉離れや打撲でバルセロナと代表を欠場してきた。
この負傷はフィラデルフィアで行われたブラジル対ハイチ戦（3-0でブラジル勝利）の後半に発生した。彼はピッチを去る際、ワールドカップ出場の夢が絶たれるのではないかと落胆した様子だった。しかし、完全断裂ではなく肉離れと診断されたため、今週のトレーニングに体が対応できれば復帰の望みはある。
- AFP
選手層の厚さへの内部的自信
ESPNによると、ブラジル代表にはベスト16を突破する選手層があり、スターウィングを無理させないという自信が広がっている。 ラフィーニャの代わりに若手のライアンが先発し、アンチェロッティ監督の戦術の下でサイドに新風を吹き込んでいる。無理に復帰させて長期離脱のリスクを負うより、バルセロナ所属のこの選手を100％の状態で次のラウンドに備えることが最優先だ。