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ブラジルに大きな打撃。レアル・マドリードのミリタオが太もも手術で2026年W杯絶望。
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手術がワールドカップへの夢を断った
ディフェンダーのミリタオがフィンランド・トゥルクで専門医の診断を受けた結果、左太ももに重傷があり腱断裂のリスクが高いと判明した。他の治療選択肢がないため、今週火曜日に手術を行った。
28歳の彼は長期離脱となり、復帰は10月以降の見込みだ。回復期間が2026年W杯と重なるため、クラブと代表の両方にとって大きな損失となる。 2022年カタール大会でセレソンの一員としてプレーしたミリタオが、再び世界制覇の舞台に立つのは2030年になる。
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レアル・マドリードの負傷者続出が深刻化
ミリタオの負傷離脱は、シーズン終盤で負傷者が増え続けるレアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督にとって壊滅的な打撃だ。レアルは、北米遠征を欠場する攻撃的選手ロドリゴや、創造性豊かなMFアルダ・ギュレルもいないまま残りのシーズンを戦わなければならない。 さらに3月中旬から正GKティボ・クルトワも離脱中だ。リーガ優勝争いから後退する中、守備の要ミリタオの負傷は守備陣をさらに脆弱にしている。
クラブは声明で、ミリタオが左大腿二頭筋近位腱断裂の手術を成功裏に受け、数日以内にリハビリを開始すると発表した。
ミリタオにとって悪夢のような連鎖
選手にとって、今回の負傷は肉体的なトラブルが続き、さらに悪化したことを意味する。前回のワールドカップ以来、ミリタオは9回負傷し、3回手術を受けている。この繰り返される問題で、彼はここ数年600日以上もピッチを離れた。
今回の負傷は、ベルナベウでのレアル・マドリード対アラベス戦で起きた。ハーフタイムに予防的に交代したが、診断はすぐに悪化した。彼は希望を捨てず、フィンランドへ出発前にマドリードで2度目のMRIを受けたが、専門医の結論は決定的だった。今後5か月、ピッチを離れリハビリに専念する。
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ブラジルはワールドカップの計画を見直すことを余儀なくされた。
ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、ワールドカップ開幕を目前に控え、守備陣の再構築という難題に直面している。ミリタオはスピードと身体能力でチームに不可欠な存在であり、スタメン入りが確実視されていた。彼の不在は守備陣に大きな穴を開け、その経験値を考えると代役を見つけるのは容易ではない。