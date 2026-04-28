ブラジルに大きな打撃。レアル・マドリードのミリタオが太もも手術で2026年W杯絶望。

ディフェンダーのミリタオがフィンランド・トゥルクで専門医の診断を受けた結果、左太ももに重傷があり腱断裂のリスクが高いと判明した。他の治療選択肢がないため、今週火曜日に手術を行った。

28歳の彼は長期離脱となり、復帰は10月以降の見込みだ。回復期間が2026年W杯と重なるため、クラブと代表の両方にとって大きな損失となる。 2022年カタール大会でセレソンの一員としてプレーしたミリタオが、再び世界制覇の舞台に立つのは2030年になる。