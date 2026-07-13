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ブラジルが2026年ワールドカップで早期敗退した後、ネイマールはラスベガスで開催されたワールドシリーズ・オブ・ポーカーのトーナメントに出場した
ワールドシリーズ・オブ・ポーカーでオールイン
ネイマールがサッカー場の芝生からラスベガスのポーカーテーブルへ。 土曜夜、2026年WSOPの1万ドルメインイベントに参加する姿がキャッチされた。フォックス・スポーツによると、彼は2025年大会でもファイナルテーブルに進出しており、プロギャンブルは初めてではない。
しかし今回は運が続かず、大会1日目を突破できなかった。この早期敗退は、北米で開催された大会でブラジル代表として6度目の世界タイトルを狙ったが叶わなかった夏と重なる。
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海外での引退とワールドカップでの悔しさ
ラスベガスでの登場は、この伝説的アタッカーにとってキャリアの節目の直後だった。 7月5日の2026年W杯ベスト16でブラジルがノルウェーに1-2で敗れた後、代表引退を発表。4度のW杯でブラジル代表最多得点を挙げた輝かしいキャリアに幕が降りた。
右ふくらはぎの故障を抱えて臨んだ今大会では2試合のみの途中出場にとどまり、黄色いユニフォームでの最後の活躍はノルウェー戦アディショナルタイムのPKだった。しかし、エルリング・ハーランド率いるノルウェーが準々決勝へ進んだため、そのゴールは慰めとなった。
ネイマールのポーカーへの執着
ネイマールのサッカーへの情熱は有名だが、それがファンやクラブ関係者の怒りを買うことも多い。今年初め、リーグ戦を欠場していた彼は、24時間近くオンラインポーカーに没頭していたと批判された。所属クラブがセリエA下位で苦戦していたため、ブラジルでは彼のプロ意識を巡る議論が沸き起こった。
それでもネイマールは、オフの時間の過ごし方について率直な姿勢を崩さない。彼は以前、メディアにこう語っている。「負荷管理でプレーできなかった。だからサッカー以外の楽しみであるポーカーを少しやったんだ。」
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ブラジルのアイコンが残した遺産
私生活が話題になることも多いネイマールだが、ピッチでの数字は明確だ。サントス、バルセロナ、パリ・サンジェルマン、アル・ヒラルで34歳までに457ゴール262アシストを記録。ブラジル代表でも129試合80ゴールと圧倒的な実績を残した。
代表を引退し、古巣サントスでクラブキャリアの終盤に集中する今、彼の遺産を巡る議論は続く。ポーカーへの熱中が集中力を散漫にしたと見る声もある一方、ピッチ外でも自分らしく生きる現代のアイコンだと擁護する声もある。
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