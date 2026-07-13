ブラジルが2026年ワールドカップで早期敗退した後、ネイマールはラスベガスで開催されたワールドシリーズ・オブ・ポーカーのトーナメントに出場した

ネイマールのサッカーへの情熱は有名だが、それがファンやクラブ関係者の怒りを買うことも多い。今年初め、リーグ戦を欠場していた彼は、24時間近くオンラインポーカーに没頭していたと批判された。所属クラブがセリエA下位で苦戦していたため、ブラジルでは彼のプロ意識を巡る議論が沸き起こった。

それでもネイマールは、オフの時間の過ごし方について率直な姿勢を崩さない。彼は以前、メディアにこう語っている。「負荷管理でプレーできなかった。だからサッカー以外の楽しみであるポーカーを少しやったんだ。」